Human Act Prize 2026 chính thức khởi động với chủ đề "Hợp lực cộng đồng"

Quang cảnh Lễ công bố Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize mùa thứ tư, năm 2026. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Sáng 21/9, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân chính thức công bố Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize mùa thứ tư, năm 2026, với chủ đề “Hợp lực cộng đồng”.

Tiếp nối hành trình ba năm tìm kiếm, lan tỏa và tôn vinh những sáng kiến tiêu biểu vì cộng đồng, mùa giải năm nay đánh dấu một bước phát triển mới của giải thưởng: từ ghi nhận và lan tỏa những giá trị đã được tạo ra, mở rộng sang kết nối con người, sáng kiến và các nguồn lực xã hội để cùng tạo nên những tác động lớn hơn.

Tham dự lễ công bố có các đồng chí: Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Giải thưởng; Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí; thành viên Hội đồng giám khảo của Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng...

Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize là giải thưởng cấp quốc gia do Báo Nhân Dân chủ trì, phối hợp Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức thường niên nhằm tôn vinh các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có đóng góp tích cực cho xã hội thông qua những sáng kiến, dự án cộng đồng.

Từ những hành động tiên phong đến sức mạnh hợp lực

Sau ba mùa giải với “Dấu ấn tiên phong” (2023), “Cộng đồng kiến tạo” (2024) và “Kiên trì phụng sự” (2025), Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng đã từng bước nhận diện và kết nối một mạng lưới ngày càng rộng lớn những cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và sáng kiến đang bền bỉ hành động vì cộng đồng.

Từ hành trình đó, một thực tế ngày càng rõ nét: Việt Nam không thiếu những con người muốn làm điều tốt, cũng không thiếu tri thức, sáng kiến hay nguồn lực sẵn sàng đóng góp. Tuy nhiên, những vấn đề xã hội ngày càng phức tạp, đan xen, trong khi mỗi cá nhân hay tổ chức đều có giới hạn về nguồn lực, chuyên môn và khả năng triển khai. Những bài toán lớn vì thế khó có thể được giải quyết hiệu quả bằng những nỗ lực đơn lẻ.

Đó là lý do “Hợp lực cộng đồng” được lựa chọn làm chủ đề của giải thưởng năm 2026.

Phát biểu tại sự kiện, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Trưởng Ban tổ chức Giải thưởng nhấn mạnh, hợp lực không có nghĩa là tất cả cùng làm một việc, mà là cùng nhìn thấy một vấn đề, cùng hướng tới một mục tiêu, và mỗi bên đóng góp thế mạnh của mình vào lời giải chung.

Theo đồng chí, tinh thần hợp lực không phải mới bắt đầu từ mùa giải này. Ba mùa qua, Human Act Prize đã quy tụ một mạng lưới ngày càng rộng lớn, gồm các tổ chức xã hội giàu kinh nghiệm thực tiễn, các chuyên gia, các doanh nghiệp có nguồn lực và năng lực quản trị, cùng các cơ quan báo chí có khả năng lan tỏa và kết nối xã hội.

Sức mạnh đó đã được hiện thực hóa từ mùa giải vừa qua. Trong đợt mưa lũ nghiêm trọng tại miền trung và Tây Nguyên cuối năm 2025, dự án “Một vòng tay ấm” được kết nối và lan tỏa từ Human Act Prize đã quy tụ nhiều lực lượng cùng tham gia.

Từ cứu hộ trong “thời gian vàng”, hỗ trợ nhu yếu phẩm đến tái thiết nhà ở, mỗi bên đảm nhiệm một phần việc theo đúng thế mạnh của mình, tạo thành một chuỗi hỗ trợ xuyên suốt từ khẩn cấp đến phục hồi.

Đồng chí Lê Quốc Minh khẳng định, một giải thưởng tốt không kết thúc ở khoảnh khắc trao cúp mà phải mở ra những hành trình mới. Vì thế, năm nay, Giải thưởng tiến thêm một bước: từ tìm kiếm, vinh danh và truyền cảm hứng đến chủ động thúc đẩy hành động, kết nối nguồn lực và kiến tạo những hợp lực cụ thể vì cộng đồng.

Những bước phát triển mới của Giải thưởng năm 2026

Thông tin về những điểm mới của mùa giải năm 2026, đồng chí Trưởng Ban tổ chức Giải thưởng cho biết, từ sự quan tâm và chỉ đạo trực tiếp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại mùa giải trước, năm nay Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng bổ sung Danh hiệu Trọn đời Cống hiến, nhằm tôn vinh xứng đáng những cá nhân đã dành trọn cuộc đời để phụng sự cộng đồng.

Đồng thời, bổ sung thêm hai hạng mục: Lãnh đạo Hành động vì Cộng đồng và Dự án Hợp lực Cộng đồng, ghi nhận những người dẫn dắt và những mô hình tạo tác động bằng sức mạnh hợp tác.

Cũng theo định hướng đó, Human Act Now được phát triển như một hệ sinh thái kết nối nguồn lực và thúc đẩy hành động, vượt ra ngoài khuôn khổ một mùa giải thường niên, với trọng tâm là ươm mầm thế hệ Kiến tạo tác động kế cận - những người trẻ có tri thức và năng lực biến ý tưởng thành hành động.

Song song với việc mở rộng các hoạt động dài hạn, Human Act sẽ đưa tinh thần “Hợp lực cộng đồng” vào thực tiễn thông qua các chương trình hành động gắn với những vấn đề và ưu tiên phát triển của đất nước.

Tại sự kiện, đồng chí Lê Quốc Minh đã công bố Dự án Hợp lực trọng điểm của năm 2026 gắn với một công việc còn đang dang dở sau nhiều thập kỷ: Đồng hành cùng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Theo đó, trên nền tảng hệ thống chuyên môn của Nhà nước, với Quân đội là lực lượng nòng cốt, Human Act Prize sẽ phát huy vai trò kết nối, huy động những nguồn lực xã hội phù hợp, để doanh nghiệp, chuyên gia, tổ chức và cộng đồng trong và ngoài nước đóng góp đúng thế mạnh, đúng nhu cầu, cùng góp phần đẩy nhanh việc tìm kiếm, xác định danh tính và đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.

"Đó không chỉ là một nhiệm vụ cần thêm nguồn lực mà còn là trách nhiệm tri ân đối với những người đã hy sinh vì đất nước", đồng chí Lê Quốc Minh nhấn mạnh.

Nói về mô hình hợp lực từ thực tiễn với chiến dịch “500 ngày đêm”, Đại tá Đỗ Nguyên Hoài, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố Đà Nẵng cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng đã triển khai công việc với tinh thần khẩn trương, quyết liệt.

Sau 90 ngày, hơn 13 nghìn mẫu hài cốt đủ điều kiện đã được thu thập để phục vụ xác định danh tính bằng ADN. Tuy nhiên, trong gần 26 nghìn mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính trên địa bàn, vẫn còn khoảng 12 nghìn trường hợp không đủ điều kiện lấy mẫu hoặc không có mẫu, đặt ra yêu cầu phải nghiên cứu thêm những phương pháp khác bên cạnh giám định ADN.

“Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn, từ điều kiện thời tiết, địa hình đến sự thay đổi của thông tin và các nhân chứng lịch sử. Có những địa điểm lực lượng phải đi bộ nhiều giờ mới tiếp cận được hiện trường, trong khi phương tiện, thiết bị phục vụ tìm kiếm còn thiếu. Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự chung tay của cộng đồng, nhất là về các giải pháp, phương tiện và công nghệ để nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ”, Đại tá Đỗ Nguyên Hoài chia sẻ.

Với những thách thức đó, bà Trần Mai Anh, Giám đốc Dự án Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng, Sáng lập Tổ chức Tác động xã hội - Social Impact, cho rằng những hoạt động thực tế cho thấy sức mạnh của sự chung tay giữa lực lượng vũ trang, chính quyền và cộng đồng.

Human Act Prize mong muốn không chỉ dừng lại ở việc ghi nhận, tôn vinh các sáng kiến vì cộng đồng, mà còn tạo thêm những điểm kết nối để các tổ chức, cá nhân có thể trực tiếp tham gia, đóng góp nguồn lực cho những nhiệm vụ thiết thực và lâu dài.

Trong tinh thần hợp lực ấy, đồng chí Lê Quốc Minh kêu gọi sự tham gia, đồng hành của các cơ quan báo chí, truyền thông trên cả nước. "Mỗi ngày, trên các tờ báo vẫn có rất nhiều câu chuyện về người tốt, việc tốt ở khắp mọi miền, nhưng những câu chuyện ấy còn nằm rải rác. Nếu kết nối được thành một dòng chảy chung, sức lan tỏa sẽ lớn hơn rất nhiều", đồng chí Lê Quốc Minh bày tỏ.

Trong năm 2026, Human Act Prize sẽ xây dựng một không gian thông tin chung về những hành động tích cực vì cộng đồng, tập hợp nội dung từ các cơ quan báo chí, đơn vị truyền thông và các đối tác. Mỗi tờ báo vẫn phát huy thế mạnh, bản sắc của mình, đồng thời cùng góp thêm tiếng nói để những con người tử tế được nhìn thấy nhiều hơn, và những sáng kiến tốt có thêm cơ hội nhận được sự đồng hành. Đó cũng là cách báo chí có thể đóng góp vào “Hợp lực cộng đồng” bằng thế mạnh lớn nhất của mình, đó là: phát hiện, kết nối và lan tỏa những điều tốt đẹp.

Human Act Now - Nền tảng tạo tác động xã hội thông qua sức mạnh hợp lực cộng đồng

Sau ba mùa giải, Human Act Prize đã tích lũy được một nền tảng đặc biệt: một mạng lưới những cá nhân, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, chuyên gia và những người hoạt động cộng đồng đã, đang và luôn sẵn sàng hành động vì lợi ích chung.

Bước sang năm 2026, chương trình xác định một trọng tâm hành động mới là đầu tư có hệ thống cho thế hệ tạo tác động tiếp theo, từ đó chính thức giới thiệu Human Act Now - hệ hoạt động dài hạn nhằm truyền cảm hứng, trang bị năng lực, tạo cơ hội trải nghiệm, phát triển sáng kiến và kết nối nguồn lực để người trẻ từng bước trở thành những Future Changemaker.

Giới thiệu về định hướng, mục tiêu và các hoạt động trọng tâm của Human Act Now, ông Bùi Ngọc Hải, Giám đốc Dự án Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng, Giám đốc SohaNews cho biết, đích đến của Human Act Now là góp phần thúc đẩy một thế hệ người trẻ tinh hoa có khát vọng, năng lực và bản lĩnh dẫn dắt, đồng thời thúc đẩy một cộng đồng người trẻ sở hữu tri thức, kỹ năng, mạng lưới và cơ hội để tiếp nối những giá trị của thế hệ đi trước và kiến tạo những giá trị mới cho đất nước.

Bốn trụ cột hành động của Human Act Now gồm: Quy tụ thế hệ kiến tạo đất nước; Hợp lực tri thức truyền trao nội lực; Hợp lực cơ hội tạo tác động lớn; Kết nối nguồn lực toàn cầu. Trong năm 2026-2027, Human Act Now sẽ tổ chức Unitour tại 50 trường đại học và trung học phổ thông, tiếp cận trực tiếp cộng đồng học sinh-sinh viên và hình thành mạng lưới Thế hệ tạo tác động kế cận.

Song song đó là "Company tour" tại 15 công ty/nhà máy, đưa sinh viên và những người trẻ kiến tạo tác động đến học hỏi kinh nghiệm, trải nghiệm thực tiễn, học hỏi kỹ năng và tri thức quản trị từ lãnh đạo doanh nghiệp và những chuyên gia hàng đầu. Đồng thời, Human Act Now cũng tạo các điểm kết nối vùng, từ đó mở rộng mạng lưới và hoạt động trên phạm vi toàn quốc.

Theo đồng chí Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Trưởng Ban tổ chức Giải thưởng, để những giá trị truyền thống tiếp tục được lan tỏa trong đời sống đương đại, điều quan trọng là phải đặt niềm tin vào thế hệ trẻ và mạnh dạn đổi mới cách tiếp cận.

Thực tế từ các chương trình của Báo Nhân Dân như “Tổ quốc trong tim” cho thấy, khi nội dung truyền thống được thể hiện bằng hình thức phù hợp, gần gũi và có sức lan tỏa, sự hưởng ứng của giới trẻ là rất rõ rệt; tỷ lệ độc giả dưới 34 tuổi trên nền tảng điện tử của Báo Nhân Dân hiện đã chiếm khoảng 70%.

Đồng chí Lê Quốc Minh cho rằng, đó là minh chứng cho thấy những giá trị tưởng như “xưa cũ” vẫn có thể chạm tới Gen Z, Gen Alpha nếu báo chí dám bước ra khỏi lối mòn và tạo ra những không gian tham gia thực sự hấp dẫn.

“Thế hệ đi trước có trách nhiệm tạo nền tảng, nhưng để nền tảng ấy tiếp tục phát triển, thậm chí vươn ra quốc tế, chúng ta phải tin tưởng và trông cậy vào người trẻ. Đất nước có phát triển mạnh mẽ hay không, cuối cùng vẫn phụ thuộc rất lớn vào thế hệ đang tiếp nối hôm nay”, đồng chí nhấn mạnh.

Tại sự kiện, thay mặt Ban tổ chức, đồng chí Lê Quốc Minh đã trao Huy hiệu Hợp lực cho các đơn vị, cá nhân đồng hành cùng Human Act Prize, ghi nhận cam kết hành động vì cộng đồng và tham gia đóng góp nguồn lực cho các chương trình tạo tác động.

Đồng thời, trao Huy hiệu cho những cá nhân tiêu biểu cam kết đồng hành, truyền cảm hứng, chia sẻ kinh nghiệm và mở ra cơ hội cho thế hệ Future Changemaker - thế hệ kiến tạo thay đổi kế cận.

https://nhandan.vn/human-act-prize-2026-chinh-thuc-khoi-dong-voi-chu-de-hop-luc-cong-dong-post989824.html?gidzl=VQ0TD0PXApD_lHGq2NOZCtAo7ZGISobXFRL2Dn8XAc9lvKSmH79-CZYr53D4TovcFED1RZPEyWum0c4cCG