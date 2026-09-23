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ClockThứ Tư, 30/09/2026 07:45

Tìm hướng sản xuất phù hợp để tăng thu nhập

HNN - Từ tận dụng rơm rạ để trồng nấm đến các mô hình chăn nuôi được hỗ trợ con giống, vật tư và kỹ thuật, nhiều hộ dân ở phường Hương Thủy đang tìm hướng sản xuất phù hợp để tăng thu nhập.

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Gia đình ông Nguyễn Văn Quang thoát nghèo nhờ mô hình trồng nấm rơm. 

Trước đây, cũng như nhiều hộ nghèo khác ở tổ dân phố Lương Hậu, gia đình ông Nguyễn Văn Quang chủ yếu sống dựa vào sản xuất nông nghiệp, thu nhập phụ thuộc vào mùa vụ, trong khi điều kiện để mở rộng sản xuất còn hạn chế.

Sau nhiều lần được địa phương tuyên truyền, tham gia các lớp tập huấn và tìm hiểu những mô hình phù hợp, ông Nguyễn Văn Quang bắt đầu tính đến cách làm khác. Thay vì chỉ trông vào cây lúa, gia đình ông tận dụng nguồn rơm rạ sau mỗi vụ thu hoạch để trồng nấm.

“Trước đây, sau mỗi vụ lúa, rơm rạ chủ yếu để lại ngoài đồng. Sau khi được địa phương hướng dẫn, gia đình tôi thử tận dụng rơm rạ để trồng nấm. Rơm được thu gom, xử lý rồi đưa vào nhà trồng nấm. Triển khai mô hình này cũng tốn công chăm sóc, nhưng bù lại có thêm nguồn thu, không chỉ trông chờ vào cây lúa”, ông Quang chia sẻ.

Mỗi năm, gia đình ông duy trì khoảng 3 vụ nấm, mỗi vụ thu hoạch hàng trăm kg nấm rơm. Giá bán dao động từ 80.000 - 120.000 đồng/kg, có thời điểm lên đến 250.000 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí, mỗi vụ gia đình thu về hàng chục triệu đồng. Nguồn thu thêm từ mô hình góp phần cải thiện cuộc sống gia đình. Nhờ đó, năm 2025, gia đình ông Quang thoát nghèo.

Không chỉ có mô hình trồng nấm, từ năm 2021 đến nay, phường Hương Thủy đã triển khai 6 dự án giảm nghèo, tập trung vào chăn nuôi bò sinh sản, lợn Móng Cái sinh sản và gà thịt. Qua các mô hình, người dân được hỗ trợ con giống, vật tư và hướng dẫn kỹ thuật trong quá trình chăm sóc, sản xuất. Quy mô hỗ trợ từng năm cũng được mở rộng.

Cụ thể, năm 2022, có 17 hộ nuôi gà thả vườn và 5 hộ nuôi bò lai sinh sản được hỗ trợ. Năm 2023, chương trình hỗ trợ 8 hộ nuôi lợn Móng Cái, 77 hộ nuôi gà thương phẩm thả vườn an toàn sinh học và 7 hộ nuôi bò lai sinh sản. Tổng kinh phí hỗ trợ các mô hình trong năm này hơn 1,2 tỷ đồng. Năm 2024, chương trình tiếp tục hỗ trợ 4 hộ nuôi bò sinh sản và 17 hộ nuôi gà thương phẩm thả vườn, với tổng kinh phí hơn 359 triệu đồng.

Cùng với con giống, vật tư, các hộ còn được tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trong quá trình triển khai. Đây là phần hỗ trợ quan trọng để người dân có thêm kiến thức, từng bước chủ động duy trì mô hình sau khi được hỗ trợ. Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng chú trọng cung cấp thông tin về chính sách, kiến thức sản xuất và các mô hình phát triển kinh tế cho người dân.

Thực hiện Tiểu dự án 1 về giảm nghèo, thông tin thuộc Dự án 6 - Truyền thông và giảm nghèo về thông tin của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phường Hương Thủy tăng cường tuyên truyền để người dân tiếp cận các chính sách và tìm cách làm phù hợp.

 Từ những thông tin được tiếp cận, người dân có thêm cơ sở lựa chọn mô hình phù hợp với điều kiện gia đình. Việc được cán bộ hướng dẫn, tập huấn cũng giúp các hộ có thêm kiến thức khi thay đổi phương thức sản xuất.

Ông Trần Hữu Lới ở tổ dân phố Châu Sơn là một trong những hộ thường xuyên tìm hiểu các mô hình sản xuất. Ông Lới thường xuyên xem truyền hình, đọc báo để cập nhật những mô hình làm kinh tế hiệu quả ở thành phố Huế và các tỉnh, thành khác. Bên cạnh đó, ông tham gia các lớp tập huấn do địa phương tuyên truyền, vận động.

“Từ lựa chọn giống, cách chăm sóc đến kỹ thuật sản xuất, người dân được cán bộ hướng dẫn cụ thể. Cách “cầm tay chỉ việc” giúp các hộ có thêm cơ sở khi bắt đầu một mô hình mới, thay vì tự làm theo kinh nghiệm”, ông Lới nói.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Hương Thủy Nguyễn Quang Bình, việc đa dạng hóa sinh kế và phát triển các mô hình sản xuất đã khai thác được thế mạnh của địa phương, đồng thời tạo thêm điều kiện để hộ nghèo, hộ cận nghèo từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Bài, ảnh: Phương Thảo
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