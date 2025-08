Thu hồi hiệu lực 17 giấy tiếp nhận công bố sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Viên tăng cân Hoa Bảo là 1 trong số các sản phẩm thu hồi giấy tiếp nhận công bố sản phẩm

Theo đó, 6 đơn vị công bố, gồm: Công ty TNHH TM & Dược phẩm Nguyễn Minh, Công ty TNHH TM Vy Vy Việt Nam, Hộ kinh doanh Thanh Trúc, Công ty TNHH Dược phẩm Tập đoàn USA VIP, Hộ kinh doanh Đặng Thiên Phúc và Hộ kinh doanh Đặng An Khang.

Các quyết định, như số 321, 323, 326, 327, 328, 329/QĐ-ATTP do các doanh nghiệp chủ động xin rút hồ sơ công bố.

Một số sản phẩm bị thu hồi, bao gồm: viên tăng cân Hoa Bảo (283/2018/ĐKSP) và Hoàn Liễu Khang (2694/2018/ĐKSP), của Công ty Vy Vy (Thái Nguyên, nay là Nội thất Bảo An - Hà Nội); Enterovina (5803/2019/ĐKSP) - Doanh nghiệp Nguyễn Minh (Hà Nội); 4 sản phẩm “thoái khớp” - Thoái Cốt Hoàn, Cốt Thống Ký Sanh Hoàn, Viên Khớp Hoàn, TyVieXoan - do Hộ kinh doanh Đặng Thiên Phúc (An Giang) công bố.

Ngoài ra, 3 sản phẩm bổ sung vitamin - Eucavital plus, ZN+VITC Syrup, Vitamin 3B Plus Gold - từ USA VIP (TP. Hồ Chí Minh); 2 sản phẩm Bách Minh Vương, Vixoa Bách Minh - do Thanh Trúc (An Giang) công bố và 5 sản phẩm bổ trợ xương khớp - Cốt Thống Hoàn, Tỷ Viêm Hoàn, An Khớp Hoàn, Thấp Khớp Cốt Thống Hoàn, Vững Cốt Hoàn - do Đặng An Khang (An Giang) công bố cũng nằm trong danh sách thu hồi giấy tiếp nhận công bố sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Theo Cục An toàn thực phẩm, các sản phẩm này trước khi thu hồi hiệu lực các giấy tiếp nhận công bố sản phẩm đang tiêu thụ trên địa bàn cả nước. Vì vậy, việc thu hồi đồng nghĩa với việc các sản phẩm trên không còn được phép lưu hành trên thị trường. Người tiêu dùng được khuyến cáo kiểm tra kỹ nhãn mác sản phẩm, tránh mua và sử dụng các mặt hàng đã bị thu hồi nhằm bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình.