Doanh nghiệp Việt Nam-Thái Lan hướng tới kết nối thịnh vượng, bền vững

Đại sứ Phạm Việt Hùng (giữa) cùng đại diện Ban tổ chức và đại biểu tham dự Diễn đàn. (Ảnh: Đỗ Sinh/TTXVN)

Ngày 7/10, một diễn đàn đối thoại doanh nghiệp Việt Nam-Thái Lan với chủ đề "Tầm nhìn chiến lược dành cho nhà đầu tư và lãnh đạo doanh nghiệp 2025" đã diễn ra tại thủ đô Bangkok của Thái Lan. Sự kiện thu hút hơn 100 đại diện doanh nghiệp đến từ Thái Lan cùng nhiều chuyên gia pháp lý của hai nước.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, tham dự sự kiện có Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng, Tham tán thương mại Lê Hữu Phúc, Phó Chủ tịch phụ trách thương mại và đầu tư Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan (FTI) Petcharat Eksangkul, cùng đông đảo các doanh nghiệp đến từ Thái Lan, cũng như các luật sư thuộc nhiều lĩnh vực thương mại và đầu tư của hai nước.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Phạm Việt Hùng cho biết quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Thái Lan được thiết lập vào tháng 5/2025 đã đưa quan hệ hợp tác hai nước bước sang giai đoạn mới thực chất hơn. Việt Nam và Thái Lan đang hướng tới mục tiêu đạt 25 tỷ USD kim ngạch thương mại song phương vào năm 2026.

Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 9 tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký vượt 14 tỷ USD (năm 2023), trải rộng trên các lĩnh vực then chốt như năng lượng, bán lẻ, chế biến thực phẩm, vật liệu xanh và logistics.

Nhiều tập đoàn lớn cũng như doanh nghiệp vừa và nhỏ của Thái Lan đều có mặt tại Việt Nam. Các tập đoàn lớn như PTT, SCG, Central Retail, B.Grimm Power, Gulf Energy và CP Group không chỉ mở rộng hiện diện mà còn đang chuyển dịch sang các lĩnh vực xanh và bền vững, hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam.

Trong lĩnh vực đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), Đại sứ Phạm Việt Hùng nhấn mạnh, trong nhiều năm qua, Thái Lan luôn là nhà đầu tư FDI hàng đầu tại Việt Nam, luôn giữ vững vị trí trong Top 10 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam và đứng thứ hai trong ASEAN (sau Singapore).

Trong nửa đầu năm nay, các doanh nghiệp Thái Lan đã triển khai 19 dự án mới tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký vượt 869,65 triệu USD, tăng hơn 11 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức đầu tư cao nhất của Thái Lan vào Việt Nam trong nửa đầu năm giai đoạn 2021-2025.

Đại sứ cũng cho biết, trong những năm qua, Chính phủ Việt Nam đã thực hiện những cải cách mạnh mẽ với nhận thức sâu sắc rằng một môi trường minh bạch, hiệu quả và thân thiện với nhà đầu tư là chìa khóa cho phát triển bền vững, khẳng định Việt Nam sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp Thái Lan trên hành trình hướng tới hợp tác lâu dài, cùng có lợi, hướng tới tương lai kết nối, thịnh vượng và bền vững cho cả hai nước.

Xuyên suốt phiên họp toàn thể với chủ đề “Khai mở tăng trưởng và cơ hội: Đầu tư vào Việt Nam,” các luật sư tại Baker McKenzie Việt Nam đã trình bày về những nội dung được nhiều doanh nghiệp và nhà đầu tư quan tâm như: Xu hướng và triển vọng đầu tư: Các lĩnh vực tăng trưởng của Việt Nam; Những thông tin mới nhất về Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp Việt Nam; Tái cấu trúc chính phủ, các gói kích thích kinh tế và cải cách quy định; Nhà đầu tư Thái Lan tận dụng cơ hội kinh doanh và đầu tư xuyên quốc gia.

Cũng tại diễn đàn, đại diện luật sư của văn phòng Baker McKenzie Việt Nam và Thái Lan, cũng như đại diện Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan đã đưa ra những góc nhìn chuyên sâu về FDI/M&A, tài trợ, các dự án năng lượng tái tạo, huy động vốn và giải quyết tranh chấp.

Đồng thời, các diễn giả cũng cung cấp thông tin về các quy định của pháp luật liên quan đến thuế, lao động và tuân thủ, dịch vụ tài chính, sở hữu trí tuệ, công nghệ và quản lý dữ liệu, giúp doanh nghiệp kịp thời nắm bắt các quy định, hỗ trợ triển khai hoạt động kinh doanh hiệu quả và minh bạch.

Ông Wynn Pakdeejit - luật sư điều hành công ty Luật Baker McKenzie Thái Lan - đánh giá: “Việt Nam đang trở thành một trong những nền kinh tế năng động nhất Đông Nam Á với các yếu tố nền tảng vững chắc, lực lượng lao động trẻ, có tay nghề, được thúc đẩy bởi Chính phủ Việt Nam luôn nỗ lực và đi đầu trong cải cách.”

Diễn đàn do Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan phối hợp với Baker McKenzie - hãng luật hàng đầu thế giới với trên 75 văn phòng đại diện tại hơn 45 quốc gia trên toàn cầu - tổ chức nhằm cung cấp cho doanh nghiệp những góc nhìn thực tiễn về môi trường pháp lý và quy định pháp luật trong khu vực ASEAN, mở ra các triển vọng hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước Việt Nam và Thái Lan, tăng cường đầu tư song phương cũng như thúc đẩy kinh tế và giao lưu thương mại giữa hai nước./.