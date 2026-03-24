Doanh nghiệp vận tải ứng phó với giá nhiên liệu tăng

Chi phí vận hành của các doanh nghiệp vận tải, logistics ở Hải Phòng tăng cao.

Vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại Hà Nội vẫn được duy trì ổn định nhờ sự chủ động của chính quyền thành phố và cơ quan quản lý. Trước giá xăng, dầu tăng cao, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã họp với các sở, ngành để đưa ra hướng ứng phó và tháo gỡ. Đối với lĩnh vực vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, thành phố có phương án bảo đảm cung cấp đủ xăng, dầu để các tuyến xe buýt hoạt động ổn định, không bị cắt, dừng lượt chuyến, không tăng giá vé. Việc này đã khiến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt đang trở thành lựa chọn của nhiều người dân tại Thủ đô.

Anh Nguyễn Văn Trọng ở phường Hà Đông cho biết: “Gần đây do giá nhiên liệu tăng, tôi chuyển sang đi tàu điện hoặc xe buýt, vừa tiết kiệm tiền xăng, vừa góp phần bảo vệ môi trường”.

Do không được trợ giá như xe buýt, nhiều đơn vị vận tải hành khách đã chủ động triển khai các giải pháp thích ứng. Phó Giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội Trần Hoàng cho biết, nhiên liệu chiếm đến 40% chi phí của doanh nghiệp vận tải, nên trước tình hình giá xăng, dầu tăng cao, một số đơn vị vận tải hoạt động tại bến đã có thông báo tăng giá vé. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp chủ động tiết giảm các khoản chi, tối ưu lịch trình vận chuyển, tập trung vào các chuyến vào các giờ đông khách, nâng cao hiệu quả khai thác phương tiện để giảm bớt áp lực chi phí và phục vụ khách hàng tốt hơn.

Theo đại diện Công ty cổ phần xe khách Bắc Giang, chuyên vận tải hành khách tuyến Hà Nội-Bắc Giang, khi giá xăng, dầu tăng mạnh, chi phí vận hành của doanh nghiệp cũng tăng đáng kể. Đầu năm 2026, mỗi chuyến xe mất 700-800 nghìn đồng tiền dầu, nhưng nay đã tăng lên 1,6 triệu đồng, nên đơn vị buộc phải tăng giá vé từ 18-20% để bù đắp chi phí. Vào những ngày giữa tuần, lượng khách đi xe ít, doanh nghiệp giảm chuyến. Các hãng taxi vẫn đang “cầm cự” trước tác động của giá nhiên liệu.

Theo Chủ tịch Hiệp hội taxi Hà Nội Nguyễn Công Hùng, giá cước taxi hiện áp dụng từ năm 2024 đến nay và các doanh nghiệp đang “nghe ngóng” hết tuần này. Nếu giá xăng, dầu tiếp tục tăng cao, các doanh nghiệp sẽ phải tăng giá cước.

Hiện nay, các doanh nghiệp đã phải giảm chi phí vận hành và sử dụng công nghệ nhằm tối ưu hóa việc tiếp cận khách hàng đồng thời đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi sang xe chạy điện. Bên cạnh đó vẫn có những doanh nghiệp lựa chọn cách ứng phó linh hoạt để giữ ổn định thị trường như hãng vận tải Interbuslines và Nhà xe Futa Hà Sơn, chuyên vận chuyển khách du lịch trên tuyến Hà Nội-Sa Pa (Lào Cai).

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch hãng vận tải khách Interbuslines cho biết, doanh nghiệp đã chủ động sử dụng quỹ bình ổn và quỹ dự phòng rủi ro được tích lũy qua nhiều năm để giữ ổn định giá vé, không làm ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại của hành khách, đồng thời chia sẻ khó khăn với các doanh nghiệp lữ hành. Nhà xe Futa Hà Sơn mỗi ngày thực hiện khoảng 110 lượt xe trên tuyến Lào Cai-Hà Nội và ngược lại, cũng quyết định giữ nguyên giá vé nhằm chia sẻ khó khăn với người dân.

Ngày 26/3, thời điểm xăng, dầu lại tăng giá mới, ông Vũ Đức Tùng, điều hành nhà xe cho biết: “Chúng tôi sử dụng quỹ của đơn vị để bù vào phần chi phí do giá nhiên liệu tăng, tối ưu hóa năng lực vận chuyển. Nếu trước đây xe vẫn xuất bến với ghế trống, hiện nay chúng tôi sẽ sắp xếp để các chuyến xe kín chỗ mới xuất bến”.

Thành phố Hải Phòng là trung tâm cảng biển, cửa ngõ xuất, nhập khẩu lớn của miền bắc, vì vậy khi chi phí nhiên liệu tăng, toàn bộ chuỗi logistics đều bị ảnh hưởng.

Ông Đặng Thế Phương, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Vận tải Hải Phòng cho biết, hợp đồng vận tải thường ký theo năm, còn giá nhiên liệu biến động theo ngày, khiến doanh nghiệp phải đàm phán lại với đối tác. Nhiều doanh nghiệp chấp nhận giảm lợi nhuận, thậm chí chịu lỗ để giữ khách hàng, tránh đứt gãy chuỗi cung ứng. Một số doanh nghiệp đã điều chỉnh giá cước, nhưng mức tăng phổ biến chỉ khoảng 10%, trong khi cần tăng khoảng 30% mới có thể bù đắp chi phí. Không chỉ vậy, các nhà cung cấp nhiên liệu rút ngắn thời gian công nợ, thậm chí yêu cầu thanh toán ngay, khiến nhiều doanh nghiệp, nhất là những đơn vị có đội xe lớn, khó xoay vòng vốn.

Nhiều doanh nghiệp vận tải hàng hóa cho biết việc cân đối chi phí đang trở nên ngày càng khó khăn. Theo ông Khúc Hữu Thanh Hải, Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải Thương mại và Dịch vụ Đất Cảng, để bù đắp chi phí, doanh nghiệp phải tăng giá cước vận tải từ 15-30%, nhưng tăng giá đồng nghĩa giảm sức cạnh tranh, dẫn đến nguy cơ mất khách, doanh thu sụt giảm. Do vậy, hiện nay doanh nghiệp mới chỉ tăng từ 8-10%.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân đã chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ tác động của giá xăng, dầu đến giá cước vận tải trên địa bàn, nhất là đối với hoạt động vận chuyển hành khách và hàng hóa thiết yếu.

Các ngành chức năng cần hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện kê khai giá cước theo quy định của Luật Giá số 16/2023/QH15 và Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ, bảo đảm tính đúng, tính đủ; tăng cường kiểm tra công tác kê khai, niêm yết và bán đúng giá niêm yết, tập trung kiểm tra các đơn vị có mức tăng giá lớn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (nếu có) theo quy định; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lợi dụng biến động giá nhiên liệu để tăng giá bất hợp lý.

