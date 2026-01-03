  • Huế ngày nay Online
TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG:

Doanh nghiệp chủ động để giữ chân người lao động

HNN - Nghị định 293/2025/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 quy định mức lương tối thiểu vùng mới. Trong bối cảnh đó, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn đã chủ động điều chỉnh tiền lương cao hơn quy định, nhằm ổn định quan hệ lao động và giữ chân người lao động (NLĐ) trong bối cảnh thị trường nhiều biến động.

 Không khí lao động sản xuất tại Công ty TNHH MTV Sơn Hà Huế

Vượt lương tối thiểu vùng

Những ngày đầu năm mới, không khí sản xuất tại Công ty TNHH MSV (Khu công nghiệp Phú Bài) diễn ra sôi nổi, phấn khởi. Hơn 1.000 lao động trở lại dây chuyền may trong tâm thế yên tâm khi thu nhập, đặc biệt là tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), tiếp tục được DN điều chỉnh theo hướng có lợi hơn cho NLĐ.

Chị Nguyễn Thị Tâm, công nhân chuyền may 1 cho biết, dù mới làm việc tại Công ty hơn 1 năm nhưng chị đã được điều chỉnh tăng lương cơ bản ngay từ đầu năm 2026. “Từ tháng 1 này, lương cơ bản làm căn cứ đóng BHXH của tôi là 5,2 triệu đồng. Lương đóng bảo hiểm cao thì chế độ hưu trí sau này cũng ổn định hơn. Nhờ vậy, tôi rất yên tâm và muốn gắn bó lâu dài với công ty”, chị Tâm chia sẻ.

Theo ông Lê Quý Hoàng, Trưởng bộ phận Tổng vụ, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MSV, hiện DN có 1.186 NLĐ, với thu nhập bình quân năm 2025 đạt 8,7 triệu đồng/người/tháng. Trước khi Nghị định 293/2025/NĐ-CP có hiệu lực, mức lương cơ bản thấp nhất đối với lao động mới vào công ty đã là 5,05 triệu đồng/tháng, cao hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định cũ.

“Theo Nghị định 293, DN trả lương cao hơn mức lương tối thiểu vùng thì không bắt buộc phải tăng. Tuy nhiên, để động viên và giữ chân NLĐ, từ đầu năm 2026 công ty quyết định tăng thêm 150.000 đồng/người/tháng vào mức lương cơ bản làm căn cứ đóng BHXH, nâng lên 5,2 triệu đồng, trong khi mức lương tối thiểu vùng mới là 4,14 triệu đồng”, ông Hoàng cho biết.

Việc chủ động “đi trước” quy định không chỉ giúp NLĐ yên tâm gắn bó mà còn góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, hạn chế biến động nhân sự trong giai đoạn sản xuất phục hồi.

Không riêng MSV, nhiều DN trên địa bàn cũng đã chủ động điều chỉnh tiền lương theo tinh thần Nghị định 293/2025/NĐ-CP, đồng thời kết hợp các chính sách thưởng, phúc lợi nhằm nâng cao thu nhập thực chất cho NLĐ.

Tại Công ty TNHH MTV Sơn Hà Huế, từ năm 2026 DN thực hiện tăng 7,2% tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho toàn bộ NLĐ. Theo bà Nguyễn Hoàng Nguyên, Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh - Xuất nhập khẩu, Chủ tịch Công đoàn Công ty, DN đóng trên địa bàn xã Phú Vang, khu vực áp dụng lương tối thiểu vùng III. Trước thời điểm điều chỉnh, mức lương cơ bản thấp nhất tại công ty là 4,4 triệu đồng/người/tháng; sau điều chỉnh mức lương này nâng lên khoảng 4,72 triệu đồng/người/tháng, cao hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định, giúp NLĐ yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với DN.

Trong khi đó, tại Công ty CP Phát triển Thủy sản Huế, hoạt động chăm lo đời sống NLĐ tiếp tục được chú trọng song hành với tăng tốc sản xuất. Bà Hà Thị Kiều Lang, Giám đốc công ty cho biết, năm 2025 DN đã tăng 7% tiền lương cho NLĐ và dự kiến đầu năm 2026 tiếp tục tăng thêm 10%, tùy theo tình hình sản xuất, kinh doanh.

“Dịp tết Nguyên đán sắp tới, toàn thể NLĐ của công ty được thưởng 2 tháng lương, bao gồm lương tháng 13 tính theo mức lương thực nhận. Đây là sự ghi nhận cho nỗ lực đồng hành của NLĐ trong giai đoạn cao điểm cuối năm”, bà Lang chia sẻ.

Thực tế cho thấy, nhiều DN trên địa bàn TP. Huế đã chi trả mức lương cao hơn lương tối thiểu vùng theo Nghị định 293/2025/NĐ-CP. Trước những biến động của thị trường lao động, không ít DN vẫn tiếp tục cân đối nguồn lực để tăng lương, cải thiện phúc lợi, nhằm giữ chân NLĐ và ổn định sản xuất lâu dài.

Giám sát chặt, tránh nợ lương

Cùng với sự chủ động của DN, vai trò quản lý nhà nước trong giám sát thực hiện chính sách tiền lương, tiền thưởng cũng được tăng cường. Theo Sở Nội vụ, Sở đã ban hành văn bản yêu cầu các DN rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ tiền lương, tiền thưởng và các thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể; đồng thời công khai kế hoạch trả lương, thưởng và phối hợp chặt chẽ với tổ chức công đoàn cơ sở để bảo đảm quyền lợi NLĐ.

Đến nay, Sở Nội vụ đã tiếp nhận 252 báo cáo của các DN về tình hình tiền lương, nợ lương năm 2025 và kế hoạch thưởng tết Dương lịch, tết Nguyên đán 2026. Kết quả cho thấy, mức lương bình quân năm 2025 đạt khoảng 8,76 triệu đồng/người, tăng 5,26% so với năm 2024, không phát sinh tình trạng nợ lương. Tiền thưởng tết Dương lịch bình quân đạt 1,128 triệu đồng/người; tiền thưởng Tết bình quân đạt 7,759 triệu đồng/người, tăng 31,7% so với năm trước.

Trong bối cảnh thị trường lao động tiếp tục biến động, việc tăng lương tối thiểu vùng chỉ là bước khởi đầu. Quan trọng hơn, sự đồng hành giữa DN, tổ chức công đoàn và cơ quan quản lý nhà nước sẽ là yếu tố then chốt, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, vì lợi ích lâu dài của NLĐ và sự phát triển bền vững của DN trên địa bàn.

Bài, ảnh: Hải Thuận
