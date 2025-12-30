Trải nghiệm ở Vườn quốc gia Suncheon

Chiều ở Suncheon National Garden

Không biết do đâu mà ngay từ lúc đang còn là cậu bé cấp 2, tôi đã có thói quen khá “kỳ quặc” là thường dành một khoảng thời gian yên tĩnh, ngồi một mình để suy ngẫm và nhìn lại một ngày đã trôi qua như thế nào. Những lúc như vậy, tôi tự hỏi liệu bản thân đã tận dụng tối đa quỹ thời gian trong ngày hay chưa, hay đơn giản là mình có trở nên tốt hơn so với ngày hôm trước hay không? Trong những khoảnh khắc ấy, tôi luôn mơ được ở giữa một khu vườn hay công viên, nơi rợp mát bóng của thật nhiều cây xanh, không gian ấy chắc chắn sẽ giúp ta cảm thấy dễ chịu và tạo nên sự gắn kết sâu sắc giữa ta với môi trường.

Rồi sở thích và thói quen ấy đã theo tôi suốt những năm tháng du học tại Hàn Quốc - một trong những quốc gia phát triển hàng đầu châu Á. Tôi cảm thấy may mắn được sang đây du học bởi đất nước này mang đến cho tôi vô số trải nghiệm và bài học quý giá, không chỉ về mặt học thuật mà còn về văn hóa. Sở dĩ như vậy là bởi lẽ, song song với việc học tập trên giảng đường, chúng tôi còn được tổ chức cho nhiều chuyến đi thực tế đến các bảo tàng, nhà máy và nhiều địa điểm khác ở xứ sở kim chi - Những chuyến đi giúp tôi và bè bạn mở rộng góc nhìn về xã hội và con người. Và hôm nay, tôi muốn chia sẻ với các bạn một chuyến đi thực tế như thế, chuyến đi tạo ấn tượng mạnh cho tôi bởi mang đậm hơi thở và sắc màu của thiên nhiên, đó là chuyến tham quan Vườn quốc gia Suncheon, hay còn được biết đến với tên gọi Suncheon National Garden.

Sắc màu hoa cỏ

Chúng tôi khởi hành lúc 8 giờ sáng theo giờ địa phương trong tiết trời se lạnh. Cả lớp di chuyển từ trường đại học đến thành phố Suncheon bằng xe buýt. Trên xe, nhà trường đã chu đáo chuẩn bị cho mỗi sinh viên một hộp bữa sáng gồm bánh sandwich và trái cây. Vừa ăn, chúng tôi vừa lắng nghe giới thiệu về điểm đến sắp tới. Suncheon National Garden là một khu vườn sinh thái quốc gia nổi tiếng nằm tại thành phố Suncheon, tỉnh Jeollanam-do. Đây là một trong những khu vườn lớn và tiêu biểu nhất của đất nước Hàn Quốc, được xây dựng nhằm tôn vinh vẻ đẹp của thiên nhiên, đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Sau khoảng hai tiếng di chuyển, chúng tôi cuối cùng cũng đến nơi. Khung cảnh hiện ra trước mắt là một khu vườn rộng lớn, cây cối và hoa cỏ ở đây được trồng và thiết trí phải nói là vô cùng tinh xảo. Đây chính là World Garden - khu vườn thế giới, nơi hội tụ tinh hoa cảnh quan của nhiều quốc gia khác nhau.

Khách thăm Suncheon National Garden

Ở World Garden, mỗi khu vườn mang một phong cách thiết kế riêng, phản ánh rõ nét văn hóa và thẩm mỹ đặc trưng của từng vùng. Những khu vườn châu Âu gây ấn tượng với bố cục đối xứng, thảm hoa được cắt tỉa gọn gàng cùng những lối đi lát đá tinh tế, toát lên vẻ đẹp sang trọng và cổ điển.

Trái lại, các khu vườn châu Á lại mang nét trầm lắng và sâu sắc hơn, với hồ nước tĩnh lặng, đá cảnh được sắp xếp khéo léo và những cây bonsai nhỏ nhắn nhưng đầy sức sống. Mỗi bước chân qua World Garden mang đến cho tôi cảm giác như đang thực hiện một chuyến du hành vòng quanh thế giới, nơi cảnh quan thiên nhiên trở thành cầu nối giữa các nền văn hóa khác nhau.

Bên cạnh World Garden, các Themed Zone cũng là yếu tố quan trọng tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt của Suncheon National Garden. Mỗi khu vực được xây dựng dựa trên một chủ đề riêng, từ thiên nhiên, sinh thái cho đến nghệ thuật và cảm xúc. Những cánh đồng hoa rộng lớn thay đổi sắc màu theo từng mùa trong năm luôn là điểm thu hút đông đảo du khách.

Vào mùa xuân và mùa hè, khu vườn tràn ngập sắc hoa rực rỡ, tươi mới; trong khi đó, mùa thu lại mang đến vẻ đẹp lãng mạn với những tán lá vàng đỏ trải dài theo lối đi. Ngoài ra, các khu sinh thái được bảo tồn cẩn thận, nơi cây cối và động vật cùng tồn tại hài hòa, giúp con người hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc gìn giữ môi trường tự nhiên.

Một góc ở Vườn quốc gia Suncheon

Như đã thưa, tôi là người vốn đã “phải lòng” với thiên nhiên từ lâu, thêm cuộc gặp gỡ với Suncheon National Garden lần này nữa càng khiến tôi say mê và biết ơn thiên nhiên nhiều hơn. Với Suncheon, chính nhờ những khu vườn như vậy mà thành phố như được khoác lên một chiếc áo với đầy đủ màu sắc biến chuyển theo từng mùa, và người dân Suncheon cũng nhờ những khu vườn ấy mà có cơ hội sống chậm lại để tự mình cảm nhận những giá trị tuyệt vời mà thiên nhiên mang lại.

Đến với Suncheon, tôi cảm thấy gần gũi bởi thành phố này có chút gì đó khá tương đồng với Huế quê hương. Huế quê tôi cũng là thành phố xanh với nhiều vườn hoa, thảm cỏ, mặt nước…Đặc biệt là nhiều năm gần đây, Huế đang ngày càng được đầu tư chăm chút khiến cảnh sắc của thành phố đẹp và quyến rũ hơn lên từng ngày. Quan trọng hơn là ý thức của nhiều người dân cũng đã thay đổi theo chiều hướng tích cực, họ thấy yêu, tự hào và có tinh thần bảo vệ thành phố nơi họ sống. Suncheon góp phần giữ chân, quyến rũ du khách cho Hàn Quốc, Huế quê tôi cũng đang như vậy không chỉ của hôm nay mà của cả về “nhiều năm sau nữa”, tôi rất tin như vậy.