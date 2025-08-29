Doanh nghiệp có thể đăng ký bản quyền logo công ty ở đâu? - Nacilaw

Thực tế, câu trả lời không nằm ở một địa chỉ duy nhất. Việc bảo hộ logo không chỉ có một con đường. Tùy thuộc vào mục tiêu, doanh nghiệp có thể và nên tiến hành đăng ký tại hai cơ quan nhà nước khác nhau, tương ứng với hai hình thức bảo hộ pháp lý riêng biệt nhưng bổ trợ cho nhau: bản quyền tác giả và nhãn hiệu.

Hai hình thức Bản quyền tác giả và Nhãn hiệu

Trước khi xác định nơi để nộp đơn, điều quan trọng là phải phân biệt rõ hai cơ chế bảo hộ này.

Thứ nhất, logo có thể được bảo hộ dưới hình thức quyền tác giả. Theo cơ chế này, logo được xem là một tác phẩm mỹ thuật ứng dụng, là kết quả của hoạt động sáng tạo của tác giả. Quyền tác giả phát sinh một cách tự động ngay từ khi logo được sáng tạo và định hình dưới một dạng vật chất nhất định. Việc đăng ký tại cơ quan nhà nước không phải là thủ tục bắt buộc để có quyền, nhưng nó là một bằng chứng không thể chối cãi về quyền sở hữu và thời điểm sáng tạo, vô cùng hữu ích khi có tranh chấp xảy ra. Cơ chế này bảo vệ logo khỏi hành vi sao chép, sử dụng lại tác phẩm một cách trái phép.

Thứ hai, và quan trọng hơn trong hoạt động thương mại, logo được bảo hộ dưới danh nghĩa nhãn hiệu. Lúc này, logo không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật, mà là một dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp này với hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp khác. Đây chính là bản chất của câu hỏi bảo hộ thương hiệu là gì? Đó là việc dùng các công cụ pháp lý, mà nhãn hiệu là công cụ chính, để ngăn chặn người khác sử dụng các dấu hiệu nhận diện tương tự cho các sản phẩm, dịch vụ cạnh tranh, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

Doanh nghiệp cần đăng ký logo ở đâu?

Dựa trên hai cơ chế bảo hộ trên, doanh nghiệp cần tiến hành thủ tục đăng ký tại hai cơ quan khác nhau:

1. Tại Cục Bản quyền tác giả (trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Đây là cơ quan có thẩm quyền ghi nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho logo. Như đã phân tích, thủ tục này không phải là bắt buộc nhưng lại là một biện pháp phòng ngừa rủi ro thông minh. Khi có Giấy chứng nhận, doanh nghiệp nắm trong tay bằng chứng pháp lý vững chắc về việc mình là "cha đẻ" của tác phẩm logo, có thể dễ dàng chứng minh quyền sở hữu khi bị người khác sao chép. Thủ tục đăng ký tại đây tương đối nhanh chóng và đơn giản.

2. Tại Cục Sở hữu trí tuệ (trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ)

Đây là cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (thường được gọi là văn bằng bảo hộ). Đây là thủ tục bắt buộc để một logo được công nhận là một nhãn hiệu và được hưởng sự bảo hộ độc quyền trong hoạt động thương mại. Quá trình đăng ký logo tại đây phức tạp và kéo dài hơn nhiều so với đăng ký bản quyền, bao gồm các vòng thẩm định hình thức và nội dung nghiêm ngặt. Tuy nhiên, quyền lợi mà nó mang lại là vô cùng lớn, cho phép chủ sở hữu độc quyền sử dụng, chuyển nhượng, và ngăn cấm bất kỳ ai sử dụng dấu hiệu tương tự gây nhầm lẫn.

Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam

Tại sao doanh nghiệp nên đăng ký bảo hộ logo dưới cả hai hình thức?

Việc đăng ký song song tại cả hai cơ quan mang lại một cơ chế bảo vệ toàn diện và vững chắc nhất. Nếu ví von, đăng ký bản quyền giống như việc làm "giấy khai sinh" cho logo, xác nhận ai là tác giả và ngày ra đời. Còn đăng ký nhãn hiệu chính là việc cấp "giấy phép kinh doanh" độc quyền cho logo đó trên thị trường.

Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, doanh nghiệp có thể sử dụng đồng thời cả hai loại giấy tờ đảm bảo này. Giấy chứng nhận bản quyền sẽ là bằng chứng ban đầu về quyền sở hữu, trong khi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu là công cụ pháp lý mạnh mẽ để chống lại các hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

Đăng ký bản quyền logo thông qua Công ty Luật TNHH Nacilaw

Việc phải làm việc với hai cơ quan nhà nước khác nhau, với hai bộ hồ sơ và hai quy trình riêng biệt có thể gây ra nhiều khó khăn cho doanh nghiệp. Hơn nữa, quá trình đăng ký logo dưới dạng nhãn hiệu đòi hỏi kiến thức chuyên sâu để phân loại nhóm sản phẩm/dịch vụ, tra cứu khả năng bảo hộ và phúc đáp các thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ.

Đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm tại Nacilaw luôn đồng hành và hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Đây là lúc vai trò của một đơn vị tư vấn chuyên nghiệp như Nacilaw trở nên cần thiết. Thay vì để doanh nghiệp tự mình xoay xở, Nacilaw cung cấp một dịch vụ toàn diện, giúp xây dựng một chiến lược bảo hộ tổng thể. Các luật sư sẽ tư vấn cho doanh nghiệp nên tiến hành thủ tục nào trước, chuẩn bị cả hai bộ hồ sơ một cách chuẩn xác, và thay mặt doanh nghiệp thực hiện mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cả Cục Bản quyền tác giả và Cục Sở hữu trí tuệ. Sự đồng hành này giúp quá trình đăng ký diễn ra nhanh chóng, thuận lợi và đảm bảo logo của doanh nghiệp được bảo hộ nhanh chóng và thành công..

