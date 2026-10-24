VCRIS 2026: Kết nối nghiên cứu và ứng dụng công nghệ bảo mật

Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ III về Mật mã và An toàn thông tin sẽ diễn ra trong hai ngày 29 và 30/10/2026 tại Hà Nội. (Ảnh: Ban tổ chức)

Chương trình có sự tham gia của các chuyên gia quốc tế, cùng hoạt động trình diễn công nghệ phân phối khóa lượng tử.

VCRIS 2026 do Học viện Kỹ thuật mật mã chủ trì tổ chức dưới sự chỉ đạo của Ban Cơ yếu Chính phủ, cùng sự phối hợp của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM), Câu lạc bộ các Khoa-Trường-Viện Công nghệ thông tin-Truyền thông Việt Nam (FISU Việt Nam) và Tạp chí An toàn thông tin (ISJ).

Hội thảo là diễn đàn trao đổi học thuật, công bố kết quả nghiên cứu và thúc đẩy hợp tác giữa các nhà khoa học, chuyên gia, cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu và doanh nghiệp trong lĩnh vực mật mã, an toàn thông tin và các công nghệ bảo mật mới nổi.

Số lượng bài báo gửi về tăng gần 56%

Theo Ban tổ chức, VCRIS 2026 tiếp nhận 106 bài báo, tăng 38 bài, tương đương 55,9% so năm 2025. Trong đó, 101 bài đáp ứng yêu cầu để đưa vào quy trình phản biện kín hai chiều.

Ngoài ra, 27 bài báo có đồng tác giả quốc tế, với sự tham gia của các nhà khoa học đến từ Hoa Kỳ, Italia, Đức, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và Senegal. Sự tham gia của các nhóm nghiên cứu trong nước và quốc tế góp phần mở rộng trao đổi chuyên môn, tìm kiếm cơ hội hợp tác trong nghiên cứu mật mã và an toàn thông tin.

VCRIS 2026 áp dụng quy trình phản biện kín hai chiều, mỗi bài báo được đánh giá bởi ít nhất 3 thành viên Ban Chương trình. Việc phản biện tập trung vào chất lượng và đóng góp khoa học của công trình, bảo đảm tính khách quan trong lựa chọn các kết quả nghiên cứu.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, kỷ yếu VCRIS được công bố trên thư viện số IEEE Xplore, nhiều bài báo thuộc kỷ yếu VCRIS 2025 đã được lập chỉ mục trên cơ sở dữ liệu Scopus. Đây là cơ sở để các kết quả nghiên cứu tiếp cận rộng hơn với cộng đồng khoa học quốc tế.

Hội thảo nhận được sự bảo trợ học thuật của Đại học Lorraine (Pháp), Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Nhật Bản (JAIST) và Nhóm nghiên cứu An ninh máy tính và Mật mã công nghiệp (COSIC), Đại học KU Leuven (Bỉ).

Trao đổi về mật mã hậu lượng tử, trình diễn bảo mật lượng tử

Chương trình VCRIS 2026 tập trung vào 5 nhóm chủ đề: mật mã lý thuyết và mật mã hậu lượng tử; mật mã ứng dụng và bảo vệ quyền riêng tư; an toàn hệ thống và an ninh mạng; an ninh dựa trên trí tuệ nhân tạo và phân tích mối đe dọa; các công nghệ an ninh mới nổi.

Những nội dung này gắn với các vấn đề đang đặt ra đối với hoạt động bảo đảm an toàn thông tin. Sự phát triển của máy tính lượng tử thúc đẩy nghiên cứu các thuật toán mật mã có khả năng chống lại những phương thức tấn công mới. Cùng với đó, việc mở rộng hệ thống số, điện toán đám mây, thiết bị kết nối và dịch vụ trực tuyến làm gia tăng nhu cầu bảo vệ dữ liệu, quyền riêng tư và tính toàn vẹn của hệ thống.

Trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, các phiên trao đổi hướng tới khả năng ứng dụng công nghệ để phát hiện, phân tích và ứng phó với các mối đe dọa, đồng thời quan tâm đến bảo vệ dữ liệu, độ tin cậy của mô hình và an toàn cho các hệ thống sử dụng trí tuệ nhân tạo.

Một điểm nhấn của hội thảo là bốn báo cáo chuyên sâu, gồm hai báo cáo chính, một báo cáo mời và một báo cáo công nghiệp, với sự tham gia của các chuyên gia đến từ Singapore, Hàn Quốc và Liên bang Nga.

Hai báo cáo chính sẽ do Giáo sư Anupam Chattopadhyay, Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore) và Giáo sư Hyung Tae Lee, Đại học Chung-Ang (Hàn Quốc) trình bày. Ông Sergey Dmitrievich Erokhin, Hiệu trưởng Đại học Kỹ thuật Truyền thông và Tin học Moskva (Liên bang Nga) sẽ tham gia với báo cáo mời.

Bên cạnh các nội dung học thuật, chương trình có báo cáo công nghiệp của QRate, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ lượng tử, cùng phần trình diễn thực tế về phân phối khóa lượng tử (QKD). Hoạt động này giúp đại biểu tiếp cận công nghệ bảo mật lượng tử qua minh họa thực tiễn, trao đổi về khả năng triển khai trong môi trường ứng dụng.

Thông qua các phiên báo cáo và thảo luận, hội thảo tạo điều kiện để các nhóm nghiên cứu chia sẻ kết quả, trao đổi phương pháp và tìm kiếm đối tác. Đây cũng là cơ hội để nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên và các nhà nghiên cứu trẻ tiếp cận những hướng nghiên cứu mới, kết nối với cộng đồng khoa học trong nước và quốc tế.

https://nhandan.vn/vcris-2026-ket-noi-nghien-cuu-va-ung-dung-cong-nghe-bao-mat-post997858.html