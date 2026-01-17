Doanh nghiệp lớn tạo bứt phá cho ngành công nghiệp

Sản xuất lon cung cấp cho Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam tại KCN Phú Bài

Những trụ cột tạo nền tảng

Trong bức tranh phát triển ngành công nghiệp hiện nay, Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam được xem là một trong những DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tiêu biểu ở Huế. Hơn 30 năm hiện diện tại miền Trung, DN này không chỉ khẳng định vị thế dẫn đầu trong ngành đồ uống mà còn trở thành một trong những đơn vị có đóng góp lớn cho ngân sách địa phương.

Cụ thể, năm 2024, Carlsberg Việt Nam đóng góp khoảng 30% tổng thu ngân sách của thành phố Huế. Dấu ấn rõ nét kể từ sau khi Nhà máy bia Phú Bài được mở rộng sản xuất vào tháng 8/2025 với tổng vốn đầu tư gần 90 triệu USD đã trở thành cơ sở sản xuất bia lớn nhất của Carlsberg tại châu Á, tăng công suất thêm 50%, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường trong nước và khu vực.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH Xi măng Đồng Lâm (Đồng Lâm) tại phường Phong Điền có công suất 2 triệu tấn xi măng mỗi năm, cũng thuộc nhóm sản xuất vật liệu xây dựng quy mô lớn của miền Trung. Trước xu thế sản xuất xanh, Đồng Lâm đưa vào vận hành hệ thống phát điện tận dụng nhiệt khí thải với công suất 8,7 MW từ dây chuyền sản xuất clinker 5.000 tấn/ngày, góp phần giảm tiêu hao năng lượng và hướng tới mô hình sản xuất bền vững.

Ở lĩnh vực chế biến xuất khẩu, Công ty TNHH Scavi Huế tiếp tục là một trong những DN sử dụng nhiều lao động và có kim ngạch xuất khẩu lớn của địa phương. Với mạng lưới khách hàng trải rộng trên nhiều thị trường quốc tế, Scavi Huế không chỉ tạo việc làm ổn định mà còn góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua việc đào tạo kỹ năng, chuyển giao công nghệ sản xuất hiện đại.

Dù vậy, nhìn tổng thể, công nghiệp Huế thời gian qua vẫn phát triển theo từng ngành riêng lẻ. Sự liên kết giữa các DN và chuỗi cung ứng còn hạn chế, chưa hình thành được những cụm ngành đủ mạnh để tạo sức bật lớn cho nền kinh tế.

Hình thành hệ sinh thái mới

Gần đây, với sự có mặt của Kim Long Motor Huế đã mở ra một chương phát triển mới cho công nghiệp Huế trong lĩnh vực sản xuất cơ khí, vận tải. Không chỉ là một dự án sản xuất đơn thuần, DN đang hướng tới xây dựng hệ sinh thái công nghiệp ô tô và phụ trợ quy mô lớn tại Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô. Khác với nhiều mô hình lắp ráp truyền thống, Kim Long Motor Huế lựa chọn hướng đi dài hạn với mục tiêu nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, phát triển chuỗi cung ứng trong nước, gia tăng hàm lượng công nghệ trong sản phẩm. Đây được xem là bước đi phù hợp với xu thế phát triển công nghiệp hiện đại, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Đã hợp tác với nhiều tổ chức, đơn vị đưa sản phẩm ra thị trường quốc tế, nhưng minh chứng rõ nhất là vào ngày 11/6 mới đây, Kim Long Motor Huế đã ký kết hợp tác chiến lược với Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post). Theo thỏa thuận, hai bên triển khai thử nghiệm xe van điện và xe tải thương hiệu KIMLONG tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh trước khi mở rộng trên toàn quốc. Sự hợp tác này không chỉ mang ý nghĩa thương mại mà còn mở ra cơ hội xây dựng hệ sinh thái vận tải thông minh. Với lợi thế về logistics, mạng lưới khách hàng, hệ thống phân phối rộng khắp, Viettel Post sẽ hỗ trợ Kim Long Motor mở rộng thị trường, trong khi đó, Kim Long Motor có điều kiện tiếp cận sâu hơn vào lĩnh vực thương mại điện tử và logistics - những ngành đang có tốc độ tăng trưởng cao.

Cùng với đó, dự án xây dựng hạ tầng Khu Công nghiệp VSIP tại La Sơn (xã Hưng Lộc) hơn 467ha, vốn đầu tư hơn 3.075 tỷ đồng cũng là một trong những dự án được kỳ vọng sẽ tạo hạ tầng sinh thái mới cho lĩnh vực công nghiệp Huế thời gian tới. Với định hướng phát triển khu công nghiệp xanh, hạ tầng đồng bộ, VSIP La Sơn cung cấp quỹ đất sản xuất, đồng thời hướng tới xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ DN gồm hạ tầng kỹ thuật, logistics và các dịch vụ công nghiệp hiện đại. Hơn nữa, mô hình VSIP đã được kiểm chứng tại nhiều tỉnh, thành khác về sức hút các nhà đầu tư chất lượng cao. Đồng thời, giúp thành phố mở rộng không gian phát triển công nghiệp, tăng khả năng kết nối với các trung tâm sản xuất của miền Trung - Tây Nguyên, hình thành các cụm liên kết ngành có tính bền vững trong tương lai.

Ông Đặng Hữu Phúc, TUV, Giám đốc Sở Công Thương nhận định, sự có mặt của các DN lớn, như Carlsberg, Kim Long Motor, VSIP, Scavi Huế… giúp ngành công nghiệp Huế dần hình thành cấu trúc phát triển đa tầng với nhiều lĩnh vực, ngành nghề sản xuất công nghệ cao trong những năm tới. Trong cấu trúc đó, các DN lớn thể hiện vai trò nền tảng, hỗ trợ, cộng hưởng để tạo hệ sinh thái công nghiệp mới, đủ sức mở đường cho công nghiệp Huế bước vào giai đoạn tăng trưởng mới, từng bước khẳng định vị thế trong chuỗi sản xuất, cung ứng, hội nhập toàn cầu.