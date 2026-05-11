Hungary công bố nội các mới

Tân Thủ tướng Hungary Peter Magyar phát biểu tại Tòa nhà Quốc hội ở Budapest, ngày 9/5/2026.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Tamas Sulyok đã chính thức bổ nhiệm các bộ trưởng của chính phủ mới. Theo đó, nội các mới bao gồm 16 bộ, trong đó bà Anita Orban sẽ đảm nhiệm chức Bộ trưởng Ngoại giao, cựu Tổng Tham mưu trưởng Romulusz Ruszin-Szendi được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng, trong khi Istvan Kapitany chính thức được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Kinh tế.

Phát biểu trước quốc hội, tân Thủ tướng Magyar cho biết chính quyền mới sẽ tập trung vào việc khôi phục lòng tin của công chúng, cải thiện quản trị và xây dựng lại các mối quan hệ quốc tế của Hungary. Ông khẳng định mục tiêu của chính phủ mới là xây dựng một Hungary hoạt động hiệu quả và nhân văn.

Ông Magyar cũng cam kết tăng cường quan hệ của Hungary với các đồng minh, đồng thời tiếp tục bảo vệ lợi ích quốc gia trong Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Thủ tướng Magyar cho biết thêm bốn bộ - gồm Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Trẻ em, và Bộ Tư pháp - sẽ đóng vai trò trung tâm trong chính phủ và các bộ này sẽ có quyền phủ quyết trong nội các.

Trước đó, ông Magyar đã tuyên thệ nhậm chức thủ tướng vào hôm 9/5 sau khi giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu tại quốc hội. Trong cuộc bầu cử quốc hội được tổ chức vào ngày 12/4 vừa qua, Đảng Tisza đã đánh bại liên minh cầm quyền Fidesz-KDNP do Viktor Orban lãnh đạo, giành đa số tuyệt đối với 141 ghế trong tổng số 199 ghế Quốc hội.

