Hungary công bố nội các mới

ClockThứ Tư, 13/05/2026 15:33
Ngày 12/5, chính phủ mới của Hungary do Thủ tướng Peter Magyar lãnh đạo đã chính thức tuyên thệ nhậm chức tại trụ sở quốc hội ở thủ đô Budapest.

Tân Thủ tướng Hungary Peter Magyar phát biểu tại Tòa nhà Quốc hội ở Budapest, ngày 9/5/2026. (Ảnh: XINHUA) 

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Tamas Sulyok đã chính thức bổ nhiệm các bộ trưởng của chính phủ mới. Theo đó, nội các mới bao gồm 16 bộ, trong đó bà Anita Orban sẽ đảm nhiệm chức Bộ trưởng Ngoại giao, cựu Tổng Tham mưu trưởng Romulusz Ruszin-Szendi được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng, trong khi Istvan Kapitany chính thức được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Kinh tế.

Phát biểu trước quốc hội, tân Thủ tướng Magyar cho biết chính quyền mới sẽ tập trung vào việc khôi phục lòng tin của công chúng, cải thiện quản trị và xây dựng lại các mối quan hệ quốc tế của Hungary. Ông khẳng định mục tiêu của chính phủ mới là xây dựng một Hungary hoạt động hiệu quả và nhân văn.

Ông Magyar cũng cam kết tăng cường quan hệ của Hungary với các đồng minh, đồng thời tiếp tục bảo vệ lợi ích quốc gia trong Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Thủ tướng Magyar cho biết thêm bốn bộ - gồm Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Trẻ em, và Bộ Tư pháp - sẽ đóng vai trò trung tâm trong chính phủ và các bộ này sẽ có quyền phủ quyết trong nội các.

Trước đó, ông Magyar đã tuyên thệ nhậm chức thủ tướng vào hôm 9/5 sau khi giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu tại quốc hội. Trong cuộc bầu cử quốc hội được tổ chức vào ngày 12/4 vừa qua, Đảng Tisza đã đánh bại liên minh cầm quyền Fidesz-KDNP do Viktor Orban lãnh đạo, giành đa số tuyệt đối với 141 ghế trong tổng số 199 ghế Quốc hội.

Huế vào top 5 cả nước về mức độ hài lòng của người dân đối với cơ quan hành chính

Bộ Nội vụ vừa mới công bố Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) và Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2025. Theo kết quả công bố, thành phố Huế tiếp tục nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về cải cách hành chính và chất lượng phục vụ người dân.

Công bố quyết định kiểm tra chống khai thác hải sản IUU

Ngày 11/5, UBND thành phố tổ chức cuộc họp công bố quyết định của Cục An ninh điều tra về việc kiểm tra công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn TP. Huế. Tham dự buổi công bố có UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh.

Hàn Quốc phóng vệ tinh mới bằng tên lửa Falcon 9 của SpaceX

Ngày 3/5, Hàn Quốc đã thực hiện thành công việc phóng vệ tinh quan sát Trái đất cỡ trung thế hệ mới mang số hiệu 2 lên quỹ đạo. Sự kiện này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực làm chủ công nghệ không gian và tối ưu hóa năng lực ứng phó thảm họa của quốc gia này.

Mùa biển mới

Tháng Hai âm lịch, theo ông bà xưa tính là vẫn còn mùa xuân, thế mà tháng Hai năm nay Huế trời nắng nóng như mùa hè, còn có cả tiếng ve. Buổi sáng đi chợ sớm nghe mệ bán rau thủng thẳng: “Mùa hè cứ canh rau má là trong người mát rượi con à. Còn trời nắng nóng thì về biển. Huế mình biển bao quanh có chi mà lo”. Tôi ngạc nhiên nhìn mệ, cứ ngỡ mệ chỉ biết con gà, trái ớt, ngọn rau trong vườn mà tôi quên mất rằng: Là người Huế, ai cũng biết cách tránh nắng nóng hiệu quả mà đơn giản nhất, ít tốn tiền nhất là tắm biển. Biển thì Huế có đến 120km chiều dài ven bờ. Bãi biển nào cũng đẹp, bờ bãi an toàn và gần dân.

Định vị sức mạnh văn hóa Huế trong kỷ nguyên mới

Trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, Nghị quyết 80-NQ/TW (ngày 7/1/2026) của Bộ Chính trị không chỉ là một văn kiện mang tính định hướng, mà còn là một tuyên ngôn phát triển: Đặt văn hóa vào vị trí trung tâm, vừa là nền tảng, vừa là động lực của sự phát triển bền vững. Trong bối cảnh ấy, Huế - thành phố trực thuộc Trung ương, đang đứng trước một cơ hội mang tính lịch sử để khẳng định con đường riêng của mình: Phát triển dựa trên di sản, bản sắc và chiều sâu văn hóa.

