Chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông: Nhiều tiện ích

Nhiều phương tiện qua trạm ETC chưa chuyển đổi sang tài khoản thu phí giao thông

Hoàn tất trước ngày 1/10

Theo Nghị định số 119/2024/NĐ-CP, ngày 30/9/2024 của Chính phủ quy định về thanh toán điện tử giao thông đường bộ, kể từ ngày 1/10/2025, các phương tiện chưa thực hiện chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông kết nối phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt sẽ không được phép lưu thông qua các trạm thu phí ETC. Cụ thể, chủ phương tiện có nghĩa vụ phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ để thực hiện việc chuyển đổi tài khoản thu phí đã có theo Quyết định số 19, ngày 17/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ sang tài khoản giao thông và kết nối phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Theo Bộ Xây dựng, nghị định này cho phép thời gian chuyển đổi trong vòng một năm (từ 1/10/2024 đến 1/10/2025) để chủ phương tiện và các nhà cung cấp dịch vụ thu phí thực hiện chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông kết nối phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Vì vậy, trước ngày 1/10/2025, chủ xe ô tô phải hoàn tất việc chuyển đổi tài khoản thu phí hiện tại sang tài khoản giao thông.

Trên địa bàn TP. Huế có hai trạm ETC, bao gồm Trạm thu phí Phú Bài (phường Phú Bài) và Trạm thu phí Bắc Hải Vân (xã Chân Mây - Lăng Cô). Đây là những vị trí quan trọng trên trục Quốc lộ 1A, với lưu lượng phương tiện lớn hàng ngày, đặc biệt là xe tải và xe khách liên tỉnh. Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế, nhiều tài xế vẫn chưa nắm rõ quy định này.

Tài xế Trần Đức Hùng, chuyên chở hàng hóa ra cảng Chân Mây (xã Chân Mây - Lăng Cô) cho biết: “Thông tin này tôi mới nghe. Có lẽ tôi phải tìm hiểu để biết cách chuyển đổi bắt đầu từ đâu và không để chậm trễ vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến công việc”. Tương tự, tài xế Nguyễn Thiện Thuật, lái xe taxi công nghệ tại TP. Huế chia sẻ: “Cá nhân tôi chưa chuyển đổi tài khoản vì chưa nắm thông tin rõ ràng. Nếu có thể, tôi mong muốn có hướng dẫn cụ thể hoặc danh sách các đơn vị cung cấp dịch vụ chuyển đổi để tiện liên hệ và hoàn tất dễ dàng”.

Trạm thu phí ETC Bắc Hải Vân bình quân đón khoảng 3.000 lượt phương tiện ô tô qua về/ngày

Tiện ích khi chuyển đổi

Việc chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông không chỉ là yêu cầu bắt buộc mà còn mang lại nhiều tiện ích thiết thực cho người sử dụng. Trước hết, tài khoản giao thông có thể liên kết với nhiều phương thức thanh toán không dùng tiền mặt như ví điện tử (MoMo, Viettel Money, VETC, ePass), thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng. Nhờ đó, người dùng có thể nạp tiền nhanh chóng, chủ động kiểm soát chi phí và không còn phụ thuộc vào một nguồn nạp cố định như trước đây.

Một điểm quan trọng của tài khoản giao thông là số dư sẽ được tính lãi, tương tự như tài khoản ngân hàng. Điều này khắc phục hạn chế lớn của tài khoản thu phí truyền thống, vốn không sinh lời, đặc biệt đối với các doanh nghiệp vận tải sở hữu nhiều phương tiện hoạt động liên tục qua các trạm, phải nạp một lượng tiền lớn vào tài khoản thu phí.

Hơn nữa, tài khoản giao thông không chỉ dừng lại ở việc thanh toán phí qua trạm, mà hệ thống này sẽ được mở rộng để thanh toán nhiều dịch vụ khác như phí đỗ xe theo giờ tại các bãi đỗ thông minh, phí kiểm định, đăng kiểm, mua xăng dầu không dùng tiền mặt, dịch vụ sạc điện cho xe điện…

Theo đại diện Trạm thu phí Bắc Hải Vân, cả nước hiện có 6,3 triệu phương tiện ô tô sử dụng dịch vụ thu phí tự động không dừng, đạt gần 100% tổng số phương tiện. Tuy nhiên, thống kê cho thấy tỷ lệ phương tiện thực hiện chuyển đổi tài khoản giao thông vẫn rất thấp, mới chỉ đạt khoảng 30%. Riêng tại TP. Huế, mỗi ngày có khoảng 3.000 phương tiện qua lại Trạm thu phí Bắc Hải Vân và hơn 11.000 phương tiện qua lại Trạm thu phí Phú Bài, trong khi chưa đến 40% phương tiện ô tô đã chuyển đổi sang tài khoản giao thông. Việc chưa chuyển đổi tài khoản giao thông đúng hạn có thể dẫn đến gián đoạn lưu thông, gây ảnh hưởng đến cá nhân, doanh nghiệp và chuỗi vận tải khi Nghị định 119/2024/NĐ-CP có hiệu lực vào đầu tháng 10/2025.

Với lý do trên, ngành chức năng khuyến cáo chủ phương tiện, đặc biệt là các doanh nghiệp vận tải, hợp tác xã cần sớm phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ để hoàn tất chuyển đổi trong thời gian sớm nhất; tránh tâm lý chờ sát hạn mới thực hiện, dẫn đến quá tải hệ thống hoặc bị động khi xảy ra lỗi.

Theo các nhà cung cấp dịch vụ thu phí không dừng như VETC và ePass, quy trình chuyển đổi từ tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông rất đơn giản. Toàn bộ quá trình chỉ mất từ 5 - 10 phút. Chủ phương tiện có thể thực hiện việc chuyển đổi qua ứng dụng di động, tại điểm dịch vụ hoặc tại trạm thu phí với sự hỗ trợ của nhân viên kỹ thuật. Các nhà cung cấp dịch vụ hiện nay đã triển khai nhắn tin, thông báo qua email, ứng dụng và phối hợp với cơ quan chức năng để hỗ trợ chủ phương tiện kịp thời.