Đồng hành cùng chính quyền kiến tạo

Tham dự hội nghị có UVTW Đảng, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đình Hoàng

Quyết tâm thực hiện đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Hội nghị đã tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; tình hình thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026. Đồng thời, quyết định giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước và giao dự toán năm 2026. Cũng tại hội nghị, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cùng 40 xã, phường đã tiến hành ký kết biên bản liên tịch thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh năm 2026.

Trên cơ sở bám sát kịch bản tăng trưởng, tập trung phát huy các ngành, lĩnh vực có lợi thế và nền tảng vững chắc, thành phố phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026. Đồng thời, đẩy mạnh các đột phá chiến lược; phát triển kinh tế theo hướng bền vững, kinh tế xanh, dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Ưu tiên đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị, giao thông và sản xuất; tăng cường cải cách hành chính, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; cải thiện môi trường đầu tư gắn với phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Song song đó, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân và giữ vững quốc phòng an ninh.

Ký kết biên bản liên tịch thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh năm 2026. Ảnh: Đình Hoàng

Theo chức năng nhiệm vụ, các, sở ngành được giao chủ trì, theo dõi, chịu trách nhiệm thực hiện các chỉ tiêu quan trọng về kinh tế - xã hội và môi trường. Cụ thể, trong năm 2026, thành phố phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên; GRDP bình quân đầu người đạt từ 3.500 - 3.600 USD; hoàn thành dự toán thu ngân sách 16.000 tỷ đồng, tăng 25,5% so với dự toán năm 2025; vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn đạt 43.000 tỷ đồng; hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ giao; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng dịch vụ chiếm 49 - 50%, công nghiệp và xây dựng 34 - 35%, nông nghiệp 8,5 - 9,5%…

UBND thành phố cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương theo chức năng nhiệm vụ phân công bám sát các công việc được giao chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình công tác của ngành, địa phương với phương châm tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm và điều hành quyết liệt, đạt hiệu quả cao. Đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm, tiên phong gương mẫu của người đứng đầu, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đoàn kết, thống nhất, quyết tâm, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh

Các cá nhân vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba. Ảnh: Đình Hoàng

Để thực hiện mục tiêu trên, thành phố tập trung vào 4 định hướng chiến lược. Trong đó, phát triển kinh tế theo hướng xanh, bền vững, tăng tỷ trọng dịch vụ, du lịch có giá trị gia tăng cao, gắn với khai thác hiệu quả tiềm năng di sản, văn hóa và cảnh quan môi trường. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong hoạt động của chính quyền, doanh nghiệp và đời sống xã hội; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo. Tăng cường quản lý quy hoạch và phát triển đô thị, đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, xây dựng thành phố Huế theo hướng xanh, sạch, sáng, an toàn, thân thiện, từng bước hoàn thiện mô hình đô thị thông minh. Quan tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng con người Huế văn minh, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu của quá trình hội nhập và phát triển.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn yêu cầu các sở, ngành, địa phương cần tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, đồng hành cùng doanh nghiệp, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, nhất là các dự án về hạ tầng đô thị, du lịch, dịch vụ. Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số trong giải quyết thủ tục, bảo đảm công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực quy hoạch, đất đai, xây dựng, tài nguyên môi trường, trật tự đô thị; xử lý nghiêm các vi phạm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Chú trọng công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, chăm lo các đối tượng chính sách, vùng khó khăn; phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao gắn với phát huy giá trị di sản và bản sắc văn hóa Huế. Tăng cường quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn cũng nhấn mạnh, nhiệm vụ năm 2026 và những năm tiếp theo đặt ra cho thành phố Huế rất nặng nề nhưng cũng mở ra nhiều thời cơ, vận hội mới cho phát triển, đòi hỏi tinh thần hành động mạnh mẽ, bản lĩnh và đoàn kết. Đồng thời xác định trụ cột xuyên suốt là “con người Huế sáng tạo, chính quyền Huế kiến tạo”. Trong hành trình kiến tạo đó, UBND thành phố mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát sát sao của Thành ủy, HĐND, Mặt trận Tổ quốc thành phố; sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành và địa phương; sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và sự ủng hộ của Nhân dân trong quá trình tổ chức thực hiện.

Tặng Bằng khen của UBND thành phố cho 3 đơn vị dẫn đầu trong cải cách hành chính năm 2025. Ảnh: Đình Hoàng

Trong khuôn khổ hội nghị, UBND thành phố cũng công bố kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành năm 2025. Trong 15 đơn vị sở, ban, ngành được đánh giá có 9 đơn vị xếp loại xuất sắc và 6 đơn vị xếp loại tốt. Theo đó, Sở Tư pháp dẫn đầu bảng xếp loại, vị trí thứ 2, 3 lần lượt là: Sở Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng UBND thành phố.

Dịp này, 5 cá nhân vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; 2 cá nhân được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc; 2 tập thể và 13 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 3 cá nhân được trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 5 tập thể được đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Ngoài ra, 36 doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực năm 2025 cũng được UBND thành phố tặng Bằng khen trong dịp này.