  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Bảy, 05/09/2026 15:39

Chấn chỉnh tình trạng vây ví, rọ sáo trái quy định trên đầm phá

HNN.VN - Ngày 5/9, lãnh đạo xã Phú Vang tổ chức đoàn kiểm tra thực tế tình hình quản lý, sử dụng đất có mặt nước thuộc khu vực đầm phá Tam Giang - Cầu Hai.

Khai trương khu trưng bày sản phẩm đặc trưng Việt Nam - Nhật BảnHạ tầng đi trước, dòng vốn theo sauSẽ hoàn thành 34 dự án giao thông trong năm 2026Bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng phục vụ các dự ánHướng đi bền vững cho vùng nguyên liệu sắn

Kiểm tra tình hình lấn chiếm mặt nước đầm phá Tam Giang - Cầu Hai trên địa bàn xã Phú Vang.

Thực hiện Quyết định số 1142/QĐ-UBND ngày 6/6/2011 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế) về việc phê duyệt kế hoạch giải tỏa, sắp xếp lại nò sáo trên vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, xã Phú Vang được phê duyệt sắp xếp 42 trộ nò sáo cho 42 hộ gia đình có nhu cầu. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế cho thấy vẫn còn tình trạng lấn chiếm, vây ví rọ sáo trái quy định, gây ảnh hưởng đến không gian mặt nước và công tác quản lý chung.

Hiện nay, xã Phú Vang đang quản lý 1.487,53 ha diện tích đất mặt nước chuyên dùng. Việc quản lý, sử dụng mặt nước đầm phá đúng quy hoạch có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội bền vững và bảo vệ môi trường sinh thái địa phương; tạo tiền đề quan trọng để sớm hoàn trả mặt nước vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai về trạng thái tự nhiên vốn có, phục hồi hệ sinh thái bền vững và bảo đảm sinh kế lâu dài cho Nhân dân vùng ven đầm phá.

Bí thư Đảng ủy xã Phú Vang Đặng Hồng Sơn yêu cầu UBND xã, phòng ban liên quan khẩn trương phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động Nhân dân tự giác tháo dỡ các công trình lấn chiếm, vây ví, rọ sáo trái quy định. Các đơn vị chức năng xử lý dứt điểm, đúng quy định pháp luật đối với những trường hợp cố tình vi phạm, không chấp hành chủ trương chung, nhằm duy trì an ninh trật tự và bảo vệ môi trường sinh thái trên vùng đầm phá.

Quỳnh Anh
 Từ khóa:
phú vangkiểm tratình hìnhquản lýsử dụngmặt nướctam giangcầu hai
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Siết quản lý hoạt động kinh doanh vàng

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Khu vực 9 yêu cầu các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh vàng tại Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi tăng cường kiểm soát nội bộ, ngăn chặn hành vi đầu cơ, làm giá, trục lợi.

Siết quản lý hoạt động kinh doanh vàng
Bộ Y tế hướng dẫn kiểm tra sức khỏe đầu năm học

Việc kiểm tra sức khỏe đầu năm học đối với trẻ em mầm non và học sinh phổ thông được thực hiện mỗi năm một lần vào đầu năm học, nhằm đánh giá tình trạng sức khỏe ban đầu, phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe, bệnh, tật phổ biến ở lứa tuổi học đường.

Bộ Y tế hướng dẫn kiểm tra sức khỏe đầu năm học
Quản lý các cơ sở gây nuôi động vật rừng

Chi cục Kiểm lâm TP. Huế đang tăng cường các giải pháp quản lý các cơ sở gây nuôi động vật rừng thông thường và các loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nhóm IIB… Đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm kiểm soát nguồn gốc loài nuôi, bảo đảm an toàn sinh học và phòng, chống dịch bệnh; đồng thời, tránh các hành vi lợi dụng trang trại để hợp thức hóa động vật hoang dã săn bắt trái phép từ tự nhiên.

Quản lý các cơ sở gây nuôi động vật rừng

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top