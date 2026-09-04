Chấn chỉnh tình trạng vây ví, rọ sáo trái quy định trên đầm phá

Kiểm tra tình hình lấn chiếm mặt nước đầm phá Tam Giang - Cầu Hai trên địa bàn xã Phú Vang.

Thực hiện Quyết định số 1142/QĐ-UBND ngày 6/6/2011 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế) về việc phê duyệt kế hoạch giải tỏa, sắp xếp lại nò sáo trên vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, xã Phú Vang được phê duyệt sắp xếp 42 trộ nò sáo cho 42 hộ gia đình có nhu cầu. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế cho thấy vẫn còn tình trạng lấn chiếm, vây ví rọ sáo trái quy định, gây ảnh hưởng đến không gian mặt nước và công tác quản lý chung.

Hiện nay, xã Phú Vang đang quản lý 1.487,53 ha diện tích đất mặt nước chuyên dùng. Việc quản lý, sử dụng mặt nước đầm phá đúng quy hoạch có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội bền vững và bảo vệ môi trường sinh thái địa phương; tạo tiền đề quan trọng để sớm hoàn trả mặt nước vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai về trạng thái tự nhiên vốn có, phục hồi hệ sinh thái bền vững và bảo đảm sinh kế lâu dài cho Nhân dân vùng ven đầm phá.

Bí thư Đảng ủy xã Phú Vang Đặng Hồng Sơn yêu cầu UBND xã, phòng ban liên quan khẩn trương phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động Nhân dân tự giác tháo dỡ các công trình lấn chiếm, vây ví, rọ sáo trái quy định. Các đơn vị chức năng xử lý dứt điểm, đúng quy định pháp luật đối với những trường hợp cố tình vi phạm, không chấp hành chủ trương chung, nhằm duy trì an ninh trật tự và bảo vệ môi trường sinh thái trên vùng đầm phá.