Hạ tầng đi trước, dòng vốn theo sau

Nhà xưởng được đầu tư tại Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô. Ảnh: Ban QLKCN

Mặt bằng phù hợp

Hoạt động trong lĩnh vực sinh dược, Công ty TNHH Sinh dược phẩm Hera quan tâm đến quỹ đất phù hợp với đặc thù các dự án dược phẩm, công nghệ cao để phát triển sản xuất. Từ nhu cầu đó, DN mong muốn hình thành thêm các cụm công nghiệp vệ tinh xung quanh KCN Tứ Hạ, tạo không gian phù hợp cho DN vừa và nhỏ, DN công nghiệp hỗ trợ cùng phát triển.

Ông Hoàng Xuân Quang, đại diện Công ty TNHH Sinh dược phẩm Hera cho rằng, việc hình thành các cụm công nghiệp vệ tinh không chỉ mở thêm dư địa sản xuất mà còn tạo điều kiện tăng liên kết giữa các DN trong chuỗi. Cùng với quỹ đất, DN cũng mong muốn có cơ chế sử dụng đất phù hợp hơn đối với các dự án công nghệ cao, dược phẩm để việc mở rộng sản xuất gắn với đặc thù và hiệu quả của từng dự án.

Với Công ty CP Đầu tư Sài Gòn - Huế, câu chuyện mặt bằng gắn với tốc độ đưa quỹ đất đã quy hoạch vào khai thác. Ông Nguyễn Duy Hưng, Tổng Giám đốc Công ty cho biết, DN mong phần diện tích còn lại của Dự án KCN và Khu phi thuế quan Sài Gòn - Chân Mây thuộc Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô sớm được giải phóng để tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, tạo điều kiện thu hút thêm các DN, dự án sản xuất vào khu công nghiệp.

Theo ông Nguyễn Duy Hưng, để mặt bằng thực sự phát huy hiệu quả, việc hoàn thiện hạ tầng bên ngoài hàng rào cũng rất quan trọng. DN quan tâm đến hệ thống thoát nước chống ngập, các tuyến giao thông kết nối, nhà ở cho công nhân, chuyên gia và các dịch vụ phụ trợ. Đây là những điều kiện tác động trực tiếp đến khả năng vận hành và sức hút của khu sản xuất.

Cũng theo ông Hưng, DN đã chủ động ứng kinh phí thực hiện một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật, gồm rà phá bom mìn, thoát nước vỉa hè và đường dây trung thế tại đường tây cảng Chân Mây. Với nhà đầu tư hạ tầng, mặt bằng chỉ thực sự phát huy giá trị khi các điều kiện kỹ thuật đi kèm được hoàn thiện đồng bộ, tạo nền tảng để tiếp tục thu hút dự án vào sản xuất, kinh doanh.

Không chỉ hai DN trên, câu chuyện mặt bằng để mở rộng đầu tư, ổn định sản xuất cũng được nhiều DN đặt ra tại chương trình đối thoại giữa lãnh đạo thành phố với cộng đồng DN. Theo đó, nhu cầu về mặt bằng của DN khá đa dạng, từ tìm quỹ đất phù hợp để xây dựng mô hình thí điểm, phát triển vùng nguyên liệu gắn với dược liệu và ứng dụng khoa học công nghệ đến mở rộng phục vụ sản xuất, đóng và sửa chữa tàu...

Để quỹ đất thực sự thành nguồn lực

Từ yêu cầu đó, cùng với việc tạo thêm quỹ đất sản xuất, thành phố đang tập trung đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và hoàn thiện hạ tầng để sớm đưa các quỹ đất vào khai thác. Tại chương trình đối thoại của lãnh đạo UBND thành phố Huế với DN diễn ra đầu tháng 8 vừa qua, đồng chí Hà Văn Tuấn, TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết, để tạo thêm dư địa sản xuất cho DN, thành phố đã quy hoạch 5 cụm công nghiệp tại KCN Tứ Hạ. Hiện, một số DN đã đi vào hoạt động, số còn lại đang đầu tư hạ tầng và kêu gọi đầu tư. Qua đó, tạo thêm quỹ đất cho DN vừa và nhỏ, công nghiệp hỗ trợ hoạt động, sản xuất, kinh doanh. Với các dự án công nghệ cao, dược phẩm, trên cơ sở tham mưu của các cơ quan chuyên môn, nhu cầu sử dụng đất, thành phố sẽ xem xét gắn với hiệu quả kinh tế - xã hội tổng thể của dự án để bố trí quỹ đất phù hợp.

Tại Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là sớm đưa diện tích đã quy hoạch thành mặt bằng sạch để bàn giao cho nhà đầu tư. Đồng chí Phan Quý Phương, UVTV Thành ủy, Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp thành phố cho biết, các cơ quan liên quan đã xây dựng kế hoạch hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng các giai đoạn còn lại của KCN và Khu phi thuế quan Sài Gòn - Chân Mây trong năm 2026. Hiện, các đơn vị, địa phương liên quan đang đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để sớm bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư.

Cùng với mặt bằng, những hạng mục hạ tầng thiết yếu cũng đang được triển khai theo từng phần việc. Theo đồng chí Phan Quý Phương, đơn vị đang lập dự án hệ thống thoát nước mặt chống ngập úng tại Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô giai đoạn 1, đồng thời triển khai các giải pháp trước mắt nhằm giảm ngập cục bộ. Các tuyến đường tây cảng Chân Mây và ven biển Cảnh Dương đã được bố trí kế hoạch sửa chữa, duy tu, dự kiến hoàn thành trong quý III/2026.

Không gian sản xuất cũng được tính toán rộng hơn phạm vi nhà xưởng. Với nhu cầu phát triển nhà ở công nhân, chuyên gia và các dịch vụ phụ trợ, Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp thành phố cùng các cơ quan liên quan đang tiếp tục rà soát quy hoạch, bố trí quỹ đất, đầu tư hạ tầng và xử lý đồng bộ các thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng.