Cảnh báo mức phạt nghiêm khắc cho người nổi tiếng nếu vi phạm quy định về quảng cáo

Nếu vi phạm nghiêm trọng, người nổi tiếng có thể bị cấm tham gia hoạt động quảng cáo từ 1-5 năm.

Mức phạt nghiêm khắc cho người bán nếu vi phạm

Theo ông Nguyễn Hữu Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển thương mại điện tử và Công nghệ số (eComDX), Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương), có nhiều lỗi pháp lý mà các nhà bán hàng trực tuyến thường gặp phải, dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng về mặt tài chính và uy tín.

Một trong những lỗi phổ biến nhất là việc không thông báo website thương mại điện tử bán hàng với Bộ Công thương. Mức phạt đối với hành vi này có thể lên đến 10-20 triệu đồng đối với cá nhân, và 20-40 triệu đồng đối với doanh nghiệp, mặc dù việc thông báo này hoàn toàn miễn phí và có thể thực hiện trực tuyến.

“Thực tế kiểm tra cho thấy có không ít nhà bán hàng đã gắn logo 'đã thông báo' hoặc 'đã đăng ký' lên website, dù chưa nhận được xác nhận từ Bộ Công thương (nay là Sở Công thương). Hành vi này bị coi là giả mạo thông tin và có thể bị phạt từ 10-20 triệu đồng đối với logo 'đã thông báo', và từ 20-30 triệu đồng đối với logo 'đã đăng ký'. Đặc biệt, đối với các doanh nghiệp, các mức phạt này sẽ được nhân đôi”, ông Tuấn cho biết.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển thương mại điện tử và Công nghệ số (eComDX), Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công thương. (Ảnh: BCT)

Bên cạnh việc không thông báo website thương mại điện tử, một số nhà bán hàng còn gặp phải lỗi nghiêm trọng khi sử dụng logo "đã thông báo" hoặc "đã đăng ký" mà chưa được xác nhận từ cơ quan chức năng. Hành vi này có thể bị xử phạt nghiêm khắc, từ 10-30 triệu đồng, tùy đối tượng vi phạm.

"Việc không hiểu rõ quy trình có thể dẫn đến những hậu quả lớn. Một nhà bán hàng có thể chi trả vài triệu đồng để thuê thiết kế website nhưng lại phải đối mặt với mức phạt lên đến hàng chục triệu đồng chỉ vì thiếu hiểu biết về các quy định pháp lý", ông Tuấn nhấn mạnh.

Ngoài những vi phạm cụ thể về đăng ký website, ông Tuấn cũng nhấn mạnh các quy định pháp lý khác mà nhà bán hàng cần phải tuân thủ, đặc biệt trong những lĩnh vực bán hàng có điều kiện như rượu, thuốc lá hay các sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Các nhà bán hàng cần phải có giấy phép, kiểm tra độ tuổi của người truy cập và người nhận hàng, đồng thời yêu cầu thanh toán không tiền mặt.

Ông Tuấn cũng chia sẻ thông tin về dự thảo Luật Thương mại điện tử, trong đó quy định việc lưu trữ dữ liệu livestream trong vòng 1 năm, nhằm bảo đảm tính minh bạch và dễ dàng truy cứu khi có tranh chấp hoặc khiếu kiện.

Ngoài ra, dự thảo cũng đang tập trung vào việc thiết lập các quy định mới về bán hàng livestream và tiếp thị liên kết (affiliate marketing), hai lĩnh vực đang phát triển nhanh và đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế số.

Việc quản lý chặt chẽ các hoạt động này là cần thiết để bảo đảm tính công bằng và tuân thủ pháp luật, đặc biệt trong bối cảnh các mô hình kinh doanh mới liên tục xuất hiện.

Pháp lý là nền tảng của kinh doanh bền vững

Trong bối cảnh đó, vai trò của người nổi tiếng (KOLs) và người có ảnh hưởng (KOCs) cũng được siết chặt. Ông Tuấn cho biết, trong hoạt động quảng cáo, KOLs và KOCs có trách nhiệm bảo đảm tính minh bạch và chính xác của thông tin. Họ phải xác minh mọi thông tin trước khi quảng bá và minh bạch về việc được tài trợ.

Đồng thời, KOLs và KOCs không được phóng đại công dụng hay tính năng của sản phẩm và phải chịu trách nhiệm liên đới nếu nội dung quảng cáo sai sự thật. Họ cũng có nghĩa vụ giải quyết các khiếu nại và tranh chấp phát sinh từ thông tin mà mình đã cung cấp, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Việc vi phạm các quy định về quảng cáo có thể dẫn đến các chế tài như phạt tiền, buộc gỡ bỏ quảng cáo sai sự thật và cải chính thông tin. Trong trường hợp nghiêm trọng, KOLs và KOCs có thể bị cấm tham gia các hoạt động quảng cáo từ 1-5 năm.

Việc hiểu rõ và tuân thủ các quy định pháp lý là yếu tố then chốt giúp các nhà bán hàng duy trì hoạt động kinh doanh lành mạnh, minh bạch và chuyên nghiệp. Điều này tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của thị trường thương mại điện tử Việt Nam.

“Pháp lý chính là khung xương sống của kinh tế số. Một cộng đồng thương mại điện tử mạnh mẽ và bền vững không thể thiếu nền móng pháp lý vững chắc”, ông Nguyễn Hữu Tuấn nhấn mạnh.

Cùng với việc cập nhật các quy định pháp lý, ông Trần Trọng Ninh, chuyên viên chính Phòng Quản lý thuế số 2, Chi cục Thuế thương mại điện tử, nhấn mạnh rằng việc phối hợp tổ chức các chương trình đào tạo không chỉ giúp cập nhật các chính sách mới một cách kịp thời, mà còn tạo điều kiện để các doanh nghiệp địa phương và tiểu thương nhanh chóng nắm bắt và áp dụng hiệu quả trong thực tế.

"Việc tổ chức các chương trình đào tạo giúp các doanh nghiệp và tiểu thương nắm bắt kịp thời các thay đổi trong pháp luật, từ đó triển khai các hoạt động thương mại điện tử một cách hiệu quả và hợp pháp", ông Ninh khẳng định.