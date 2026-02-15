  • Huế ngày nay Online
Thế giới

WFP cảnh báo có thể ngừng viện trợ nhân đạo từ tháng 4

ClockChủ Nhật, 22/02/2026 09:19
Chương trình Lương thực Thế giới của Liên hợp quốc (WFP) vừa cảnh báo, từ tháng 4 tới, tổ chức này có thể sẽ phải dừng phần lớn hoạt động cứu trợ lương thực cho Somalia - quốc gia đang đối mặt với cuộc khủng hoảng lương thực nghiêm trọng, nếu như không kịp huy động thêm nguồn lực tài chính.

Hàng chục nghìn người ở Gaza suy dinh dưỡng nghiêm trọngChâu Á - Thái Bình Dương: 88 triệu người mất an ninh lương thực do những cú sốc khí hậuLũ lụt và đói nghèo ảnh hưởng đến hơn 4 triệu người ở Tây và Trung Phi

Xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo của Chương trình Lương thực thế giới (WFP). (Ảnh tư liệu: TTXVN) 

Việc WFP phải ngừng viện trợ từ tháng 4 có nguy cơ sẽ đẩy thêm hàng triệu người đang sống trong cảnh đói kém ở Somalia vào tình trạng khủng hoảng sâu hơn. Số liệu của tổ chức này và các đánh giá an ninh lương thực mới nhất cho thấy có khoảng 4,4 triệu người - chiếm gần 1/4 dân số Somalia - hiện đang sống trong tình trạng mất an ninh lương thực từ mức “khủng hoảng” trở lên (IPC 3+).

Trong số này có gần 1 triệu người đã rơi vào tình trạng “khẩn cấp” với nguy cơ thiếu đói trầm trọng. Đây là con số đáng báo động so với các giai đoạn trước, khi số người trong tình trạng khẩn cấp đã tăng mạnh do hạn hán và lũ lụt gây thất bát mùa màng, sinh kế bị phá hủy, giá lương thực tăng cao, trong khi viện trợ nhân đạo toàn cầu suy giảm mạnh.

Trong nhiều năm qua, WFP là cơ quan dẫn dắt phần lớn nỗ lực cứu trợ lương thực tại quốc gia vùng sừng châu Phi này và phụ trách phần lớn khuôn khổ phản ứng an ninh lương thực quốc gia. Tuy nhiên, do thiếu hụt ngân sách kéo dài, WFP đã phải cắt giảm hơn 2/3 quy mô hỗ trợ khẩn cấp so với một năm trước: từ khoảng 2,2 triệu người xuống chỉ còn khoảng 600-640 nghìn người được trợ giúp mỗi tháng. Các chương trình dinh dưỡng dành cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em cũng bị thu hẹp mạnh, khiến nguy cơ suy dinh dưỡng cấp tính gia tăng ở nhiều vùng nông thôn.

Trong tuyên bố mới nhất, WFP thông báo đang phải đối mặt với “khoảng trống tài chính khủng khiếp” và khẩn thiết kêu gọi khoản tài trợ 95 triệu USD để duy trì hoạt động cứu trợ cho các nhóm dễ bị tổn thương nhất tại Somalia trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 8 năm nay. Nếu không nhận được cam kết về số tiền này trong vài tuần tới, WFP sẽ phải đình chỉ phần lớn viện trợ lương thực ngay trong tháng 4, đúng thời điểm nhiều vùng ở Somalia bước vào giai đoạn “giáp hạt”, nguồn lương thực dự trữ cạn kiệt và giá cả leo thang.

Giới phân tích lo ngại, nếu khoảng trống tài chính của WFP không sớm được lấp đầy, Somalia có thể rơi vào vòng xoáy mới về suy dinh dưỡng, dịch bệnh và di cư bất đắc dĩ, với những tác động lan rộng trong toàn khu vực và gia tăng thêm sức ép lên hệ thống nhân đạo toàn cầu vốn đã quá tải do không có đủ ngân sách. Hiện WFP và các đối tác của tổ chức này đang kêu gọi các nhà tài trợ truyền thống cũng như các nền kinh tế mới nổi khẩn trương tăng mức đóng góp, bởi chi phí cứu trợ sớm luôn thấp hơn rất nhiều so với việc phải đối phó với nạn đói toàn diện.

https://nhandan.vn/wfp-canh-bao-co-the-ngung-vien-tro-nhan-dao-tu-thang-4-post944069.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: WFPcảnh báongừng viện trợnhân đạo
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bộ Y tế liên tục cảnh báo virus Nipah có tiềm năng gây đại dịch

Dịch bệnh do virus Nipah một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo toàn cầu khi trong đầu tháng 2/2026, tiếp tục ghi nhận ca mắc và tử vong tại Bangladesh. Dù WHO đánh giá nguy cơ toàn cầu thấp, nhưng tỷ lệ tử vong của bệnh do virus Nipah 72% tại Bangladesh cho thấy đây là mầm bệnh đặc biệt nguy hiểm.

Bộ Y tế liên tục cảnh báo virus Nipah có tiềm năng gây đại dịch
Cảnh báo bẫy lừa đảo khi đặt phòng, vé máy bay dịp Tết

Lực lượng công an khuyến cáo người dân khi có nhu cầu mua vé tàu, vé xe, vé máy bay dịp Tết, chỉ mua qua website, ứng dụng chính thức của các đơn vị vận tải hoặc các đại lý được ủy quyền, tuyệt đối không giao dịch với các cá nhân không rõ danh tính trên mạng xã hội.

Cảnh báo bẫy lừa đảo khi đặt phòng, vé máy bay dịp Tết
Trí tuệ nhân tạo: Cảnh báo về sự gia tăng thông tin sai lệch do AI

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, Giám đốc Cơ quan quản lý truyền thông nghe nhìn Maroc (HACA), bà Latifa Akherbach, cảnh báo trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành công cụ chính làm gia tăng tình trạng lan truyền thông tin sai lệch, trong bối cảnh khoảng trống pháp lý và sự chậm trễ của các cơ chế quản lý, đang làm suy giảm niềm tin của công chúng đối với truyền thông.

Trí tuệ nhân tạo Cảnh báo về sự gia tăng thông tin sai lệch do AI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top