CAMEX - Nơi hội tụ hàng nghìn sản phẩm đặc trưng của Việt Nam và ASEAN

Thông qua các sản phẩm trưng bày tại đây, nhiều nhà nhập khẩu và người tiêu dùng Trung Quốc đã biết đến sản phẩm chất lượng cao của Việt Nam.

Hoạt động của Trung tâm đã góp phần hiện thực hóa mục tiêu hỗ trợ “Hội chợ Triển lãm Trung Quốc-ASEAN (CAEXPO) 365 ngày mở cửa liên tục không nghỉ”.

CAMEX gồm 17 gian trưng bày theo chủ đề, trong đó có 10 gian theo chủ đề các nước ASEAN (Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam) và một gian hàng khu vực (Quảng Tây, Trung Quốc). Ngoài ra, còn có một gian hàng đặc biệt (Trung tâm Thương mại Halal thế giới) và các gian hàng theo chủ đề cho các quốc gia Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) khác như Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand.

Các gian hàng trưng bày sản phẩm trực tiếp tại CAMEX khai thác các yếu tố kinh điển như cảnh quan kiến trúc độc đáo và phong tục văn hóa của các quốc gia, đồng thời giới thiệu nhiều sản phẩm độc đáo của các quốc gia trong một trải nghiệm sống động. Không chỉ thúc đẩy hợp tác và giao lưu kinh tế - thương mại quốc tế, trung tâm trưng bày còn cung cấp các dịch vụ hỗ trợ tương ứng cho khách hàng trong và ngoài nước, như dịch thuật, đăng ký doanh nghiệp, dịch vụ đầu tư và tài chính, kết nối nguồn lực, đào tạo nhân tài, vận hành thương hiệu..., nhằm thu hút thêm nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư và khởi nghiệp tại Quảng Tây, hoặc thâm nhập vào các tỉnh khác của Trung Quốc thông qua Quảng Tây.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, ông Trương Dịch Văn, Tổng Giám đốc Thị trường quốc tế thuộc CAMEX cho biết, kể từ khi chính thức đi vào hoạt động đến nay, trung tâm này đã thu hút hơn 5.500 sản phẩm đặc trưng trong và ngoài nước, đồng thời đã lên kế hoạch và tổ chức khoảng 300 sự kiện trực tiếp và trực tuyến theo chủ đề. Ngoài ra, CAMEX còn thu hút nhiều đoàn đại biểu chính phủ, doanh nghiệp trong và ngoài nước đến tham quan, khảo sát, đàm phán kinh doanh, thông qua đó tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực như kinh tế, thương mại...

Cùng với trưng bày giới thiệu sản phẩm trực tiếp, CAMEX cũng xây dựng một nền tảng trực tuyến để thúc đẩy các giao dịch và bán hàng. Các sản phẩm phổ biến nhất trên nền tảng trực tuyến này gồm chè, cà phê của Việt Nam, sầu riêng Malaysia, cà phê chồn (kopi luwak) Indonesia, xúc xích Bak Kut Teh Singapore, nước sốt Thái Lan, bia Myanmar... Tất cả các sản phẩm đều rất được người tiêu dùng ưa chuộng.

Ông Trương Dịch Văn cho biết thêm, hiện có rất nhiều sản phẩm của Việt Nam được trưng bày và giới thiệu tại đây. Việt Nam có rất nhiều hàng hóa chất lượng cao, nhưng trước đây lại chưa được nhiều người tiêu dùng, cũng như các nhà nhập khẩu Trung Quốc biết đến rộng rãi. CAMEX vừa là đầu mối giúp quảng bá hàng hóa Việt Nam tại thị trường Trung Quốc, vừa kết nối doanh nghiệp hai nước tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh, đồng thời cũng cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ liên quan mở cửa thị trường cho hàng hóa vào thị trường Trung Quốc, giúp doanh nghiệp giảm bớt áp lực tìm hiểu thị trường và tập trung vào khâu kinh doanh.

Ngoài mục tiêu trở thành điểm dừng chân đầu tiên cho các doanh nghiệp ASEAN thâm nhập thị trường Trung Quốc và là “cửa sổ” quan trọng để các doanh nghiệp Trung Quốc mở rộng thị trường nước ngoài, CAMEX còn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy giao lưu và hợp tác giữa Trung Quốc và các nước trong khu vực trên nhiều lĩnh vực như kinh tế - thương mại, văn hóa, nhân văn, giáo dục, tài chính, thanh niên, du lịch.