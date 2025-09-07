Nước chủ nhà Thái Lan thông tin về SEA Games 33 và ASEAN Para Games 13

Những linh vật sắc màu tượng trưng cho sự sôi động của đại hội thể thao và sự đa dạng của các quốc gia tham dự được giới thiệu tại cuộc họp báo bên lề hội nghị. Ảnh: Đỗ Sinh/TTXVN

Tại lễ khai mạc, nước chủ nhà Thái Lan đã giới thiệu khái quát về sự kiện thể thao lớn nhất khu vực sẽ diễn ra tại 4 tỉnh, thành nước này vào cuối năm nay và đầu năm tới.

Cụ thể, SEA Games 33 sẽ diễn ra từ ngày 9 - 20/12 tại thủ đô Bangkok và 2 tỉnh Chonburi và Songkhla, với sự tham gia của các đoàn thể thao từ 11 quốc gia thành viên Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF), gồm Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Timor Leste và Việt Nam. Các vận động viên sẽ tranh tài ở 54 môn thi đấu, với tổng cộng 574 bộ huy chương.

Tiếp đó, ASEAN Para Games 13 sẽ được tổ chức từ ngày 20 - 26/1/2026 tại tỉnh Nakhon Ratchasima, với các vận động viên sẽ tranh tài ở 19 môn thi đấu.

Ban tổ chức nước chủ nhà cũng giới thiệu biểu trưng (logo) chính thức, linh vật và biểu tượng đại diện mỗi môn thể thao thi đấu tại 2 kỳ đại hội này.

Logo chính thức của SEA Games 33 kết hợp sự chính xác của thể thao với nét thanh lịch của thiết kế văn hóa Thái Lan. Lấy cảm hứng từ chủ đề "Chơi theo luật", logo kết hợp các đường nét hình học mô phỏng vạch kẻ sân với những đường cong uyển chuyển gợi nhớ đến kiến trúc truyền thống Thái Lan. Hình dạng ngọn đuốc hướng lên tượng trưng cho năng lượng, kỷ luật và ngọn lửa cạnh tranh, đồng thời tượng trưng cho sự tôn trọng và sáng tạo nảy sinh trong những ranh giới có cấu trúc. Việc sử dụng màu đỏ, vàng và xanh đậm thể hiện sức sống, niềm tự hào dân tộc và sự đa dạng của các quốc gia tham dự.

Trong khi đó, logo chính thức của ASEAN Para Games 13 tại Thái Lan 2025 thể hiện sức mạnh của thể thao, tinh thần hòa nhập và nghệ thuật văn hóa Thái Lan. Lấy cảm hứng từ chủ đề “Cảm hứng và Bình đẳng”, những đường nét hình học táo bạo của logo phản ánh sự quyết tâm và kỷ luật, trong khi những đường cong duyên dáng của Thái Lan và hình bóng ngọn lửa hướng lên trên tượng trưng cho sự kiên cường, lòng dũng cảm và sự đoàn kết. Bảng màu rực rỡ gồm đỏ, vàng và xanh dương thể hiện sức sống, niềm tự hào dân tộc và sự đa dạng chung của ASEAN Para Games.

Linh vật của 2 đại hội thể thao, được gọi là “The Sans”, là 7 nhân vật sống động mang 7 màu sắc khác nhau tượng trưng cho sự ấm áp, năng lượng và lòng hiếu khách của Thái Lan. Thiết kế của chúng phản ánh sự pha trộn giữa các họa tiết văn hóa Thái Lan và phong cách hoạt hình hiện đại, trong khi vẻ ngoài đầy màu sắc của chúng phản ánh sự sôi động của SEA Games và sự đa dạng của các quốc gia tham dự.

Về công tác tổ chức, Tổng cục Thể thao Thái Lan (SAT) và Cục Quan hệ Công chúng Chính phủ (PRD) đã được chỉ định là Đơn vị Phát sóng Chủ nhà cho SEA Games 33. Hai đơn vị này sẽ cùng nhau đóng vai trò là đơn vị sản xuất chính, chịu trách nhiệm cung cấp Tín hiệu Truyền hình Quốc tế (ITS), còn được gọi là Nguồn cấp Cơ bản. Vai trò này bao gồm việc sản xuất chương trình tường thuật trực tiếp chất lượng cao, khách quan về tất cả các cuộc thi thể thao, sẽ được phân phối cho các Đài Truyền hình Bản quyền (RHB) trên khắp Đông Nam Á và đến khán giả trên toàn thế giới.

Ngoài việc sản xuất trực tiếp, Đơn vị Phát sóng Chủ nhà sẽ cung cấp đầy đủ các tiện ích và dịch vụ để các RHB có thể dễ dàng truy cập, sử dụng và nâng cao nguồn cấp cho phạm vi phủ sóng của mình. Tất cả các chương trình sản xuất sẽ tuân thủ các nguyên tắc trung lập và chuyên nghiệp, phù hợp với các thông lệ phát sóng tốt nhất trên toàn cầu.

Trong khuôn khổ hội nghị và họp báo diễn ra trong hai ngày 8 - 9/9, các đại biểu cũng được làm rõ về quyền phát sóng, sở hữu trí tuệ, bản quyền và các vấn đề pháp lý, việc chia sẻ nội dung truyền thông, video clip và hướng dẫn phổ biến trên mạng xã hội cùng các vấn đề kỹ thuật khác.