Bộ Tài chính đề xuất giảm còn 5 bậc thuế thu nhập cá nhân

Người nộp thuế tại cơ quan thuế. Ảnh: TTXVN phát

Tiếp thu các ý kiến đóng góp, Bộ Tài chính đã rà soát, điều chỉnh giảm số bậc thuế biểu thuế thu nhập cá nhân lũy tiến từng phần đối với người làm công ăn lương từ 7 xuống 5 bậc, nới rộng khoảng cách giữa các bậc và điều chỉnh lại 2 bậc thuế suất để tất cả các cá nhân đang thực hiện ở các bậc thuế đều được giảm so với biểu thuế hiện hành, đồng thời khắc phục được việc tăng đột ngột giữa các bậc. Cụ thể, lần điều chỉnh này giảm bậc thuế suất 15% (ở bậc 2) xuống 10% và thuế suất 25% (bậc 3) xuống 20%.

Ở bậc 1, phần thu nhập tính thuế đến 10 triệu đồng/tháng áp dụng thuế suất 5%, đây là mức thấp nhất nhằm giảm gánh nặng cho nhóm có thu nhập phổ biến. Sang bậc 2, phần thu nhập trên 10 đến 30 triệu đồng/tháng chịu thuế suất 10%, giảm từ mức 15% hiện hành. Ở bậc 3, phần thu nhập trên 30 đến 60 triệu đồng/tháng áp dụng thuế suất 20%, thấp hơn mức 25% hiện tại. Bậc 4 áp dụng thuế suất 30% đối với phần thu nhập trên 60 đến 100 triệu đồng/tháng. Với bậc 5, phần thu nhập trên 100 triệu đồng/tháng chịu thuế suất 35%, là mức cao nhất trong biểu thuế.

Theo Bộ Tài chính, với biểu thuế mới này thì tất cả các cá nhân đang thực hiện nộp thuế ở các bậc hiện nay đều được giảm nghĩa thuế so với Biểu thuế hiện hành. Bên cạnh đó, biểu thuế mới cũng đã khắc phục được việc tăng đột ngột tại một số bậc, đảm bảo tính hợp lý hơn của biểu thuế.

Về mức thuế suất tại Biểu thuế lũy tiến của thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công đối với mức thuế suất cao nhất 35% ở bậc 5, đây là đề xuất hợp lý, vì đó là mức thuế suất trung bình, không quá cao cũng không thấp so với các nước trên thế giới cũng như trong khu vực ASEAN (một số nước trong khu vực như Thái Lan, Indonesia, Philippines cũng đang quy định mức thuế suất ở bậc thuế cao nhất là 35%; Trung Quốc là 45%). Ngoài ra, trường hợp điều chỉnh mức 35% xuống 30%, thì sẽ bị cho rằng là chính sách giảm thuế cho người giàu.

Về mức giảm trừ gia cảnh, Dự thảo Luật trình Quốc hội không quy định mức giảm trừ gia cảnh cụ thể mà giao Chính phủ quy định cho phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ. Tiếp thu các ý kiến đóng góp, để đảm bảo đúng thẩm quyền của Quốc hội quy định nội dung cơ bản về thuế mà Hiến pháp đã quy định, trên cơ sở Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 110/2025/UBTVQH15 điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh áp dụng từ năm 2026, Bộ Tài chính chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng đưa mức giảm trừ gia cảnh vào trong Luật; giao Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh này trên cơ sở biển động của giá cả, thu nhập cho phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.

Ngoài ra, dự thảo Luật đã được tiếp thu, chỉnh lý ở một số nội dung quan trọng như quy định về “thu nhập khác do Chính phủ quy định” được bỏ vì chưa xác định rõ ràng; khi phát sinh loại thu nhập mới cần thu thuế, Bộ Tài chính sẽ trình Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét bổ sung theo đúng thẩm quyền.

Bên cạnh đó, nhiều quy định về thu nhập tính thuế, miễn giảm thuế và người phụ thuộc được chỉnh lý theo góp ý của đại biểu Quốc hội. Một số nội dung đáng chú ý gồm: sửa đổi quy định về thu nhập từ chuyển nhượng biển số xe trúng đấu giá; làm rõ quy định về tiền lương làm thêm giờ, làm ban đêm và tiền lương trả cho ngày không nghỉ phép; bổ sung quy định miễn thuế đối với lãi trái phiếu chính quyền địa phương...