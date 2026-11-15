Từ Tuyên Quang, Nghệ An đến Lâm Đồng, hình ảnh bà con được truyền trực tiếp lên màn hình lớn tại hội trường ở Hà Nội với chất lượng sắc nét, âm thanh trong trẻo, ổn định. Cuộc kết nối đặc biệt tại Hội nghị tổng kết Chương trình phủ sóng di động vùng sâu, vùng xa, biên giới ngày 20/11/2026 đã cho thấy một cách tiếp cận mới: công nghệ hội họp chất lượng cao giờ đây có thể đơn giản đến mức chỉ cần một chiếc thoại.

Chỉ với chiếc điện thoại di động kết nối qua Tammi, người dân tại Thôn Đà Thọ, xã Tà HiNe, Lâm Đồng đã có thể trò chuyện trực tiếp với Đại tướng Phan Văn Giang

Dấu ấn công nghệ trong sự kiện trọng điểm của Bộ Quốc phòng

Hội nghị ngày 20/11/2026 là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, tổng kết chiến dịch thần tốc kéo dài hơn 7 tháng (từ tháng 3/2026) do Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Với sự hiệp đồng của các quân khu, Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương, 1.337 trạm phát sóng mới đã được dựng lên giữa những địa hình chia cắt, hiểm trở nhất, đưa mạng di động tốc độ cao tới khoảng 130.000 người dân tại 788 thôn, bản và 1.068 cụm dân cư biệt lập, nâng tỷ lệ phủ sóng toàn quốc của Viettel lên 99,7%.

Để kiểm chứng thực chất hiệu quả của hạ tầng sóng mới tới tận đời sống cơ sở ngay trong khuôn khổ Hội nghị quan trọng này, Bộ Quốc phòng đã sử dụng trực tiếp nền tảng kết nối số Viettel Tammi (tính năng họp trực tuyến Tammi Meeting) để thiết lập các điểm cầu giao lưu trực tuyến giữa phòng họp trung tâm tại Hà Nội với đồng bào ở các tỉnh miền núi, biên giới.

Cuộc gọi qua ứng dụng Viettel Tammi từ thôn Khau Luông với chất lượng âm thanh, hình ảnh vượt kỳ vọng

Trên màn hình hội trường, anh Lìu Anh Dũng, Trưởng thôn Khau Luông (xã Kiến Thiết, tỉnh Tuyên Quang) – nơi 31 hộ dân với 124 nhân khẩu sinh sống rải rác trên hơn 1.000 ha đồi núi trập trùng, 100% đường đất – cùng đông đảo bà con đã xúc động gửi lời chào trực tiếp tới Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu. Từ khi có sóng Viettel, những thông tin chính sách vốn trước đây phải mất một, hai ngày mới tới được tay người dân thì nay được cập nhật tức thì, bà con cũng đã bắt đầu cài đặt và sử dụng VNeID.

Đơn giản đến bất ngờ: Chỉ cần một chiếc điện thoại

Điểm tạo nên sự khác biệt lớn nhất của phương thức kết nối tại Hội nghị lần này chính là tính tối giản và cơ động tuyệt đối. Trước đây, để mở một điểm cầu trực tuyến tới cấp xã, bản vùng cao đòi hỏi phải đầu tư hệ thống thiết bị đầu cuối cầu truyền hình cứng cồng kềnh, tốn kém chi phí, lắp đặt đường truyền cố định phức tạp và phụ thuộc vào nguồn điện lưới ổn định.

Với Tammi Meeting, toàn bộ rào cản kỹ thuật đó đã được xóa bỏ. Cán bộ cơ sở và người dân tại các điểm cầu Tuyên Quang, Nghệ An, Lâm Đồng không cần lắp đặt bất kỳ thiết bị hội nghị chuyên dụng nào mà chỉ sử dụng chính chiếc điện thoại thông minh cầm tay hằng ngày. Sự giản tiện này mở ra khả năng ứng dụng rộng rãi ngay lập tức trong đời sống: từ những cuộc họp giao ban của chính quyền xã, các đồn biên phòng, buổi họp trực tuyến của trường học, doanh nghiệp cho tới những cuộc gọi sum vầy của mỗi gia đình Việt đều có thể thực hiện dễ dàng mọi lúc, mọi nơi.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Chất lượng âm thanh, hình ảnh vượt kỳ vọng trên màn hình lớn

Thực tế vận hành ở địa hình đồi núi vùng cao – nơi điều kiện truyền dẫn vô tuyến vốn rất khó khăn – là bài kiểm tra khắt khe nhất đối với mọi nền tảng họp trực tuyến. Kết quả tại Hội nghị đã vượt xa kỳ vọng khi tín hiệu từ những chiếc điện thoại phổ thông nơi bản xa không chỉ hiển thị rõ trên thiết bị cá nhân, mà còn được phóng chiếu trực tiếp lên màn hình lớn tại hội trường Bộ Quốc phòng với độ phân giải sắc nét, màu sắc chân thực, âm thanh trong trẻo và liền mạch, hoàn toàn không có độ trễ.

Có được chất lượng tương đương hệ thống cầu truyền hình chuyên dụng này là nhờ Viettel làm chủ đồng bộ cả hạ tầng mạng viễn thông lẫn nền tảng ứng dụng. Đường truyền của Tammi được tối ưu hóa chuyên biệt để thích ứng linh hoạt với nhiều điều kiện mạng lưới khác nhau. Cùng với đó, nền tảng số do Viettel phát triển được định vị “an toàn hơn cho người Việt”, Viettel Tammi tích hợp cơ chế xác thực thuê bao chính chủ và bảo vệ dữ liệu đa tầng trên hạ tầng số nội địa. Nhờ vậy, các cuộc họp công vụ hay trao đổi thông tin giữa lực lượng vũ trang, chính quyền cơ sở và nhân dân luôn bảo đảm tính chính thống, bảo mật và an toàn tuyệt đối.

Như phát biểu chỉ đạo của Đại tướng Phan Văn Giang tại Hội nghị: “Ở đâu có đồng bào sinh sống, có cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, ở đó cần có hạ tầng viễn thông và các tiện ích số”. Những điểm cầu giản dị chỉ bằng một chiếc điện thoại qua Viettel Tammi nơi phên giậu Tổ quốc đã minh chứng sinh động cho tinh thần đó: công nghệ quân đội không chỉ vươn tới những nơi gian khó nhất, mà còn được thiết kế tối giản, thiết thực và gần gũi để bất kỳ người dân nào cũng có thể sử dụng và thụ hưởng thành quả của chuyển đổi số./.