Hướng tới sự tin cậy trong mỗi cuộc trò chuyện số, Viettel Tammi nhanh chóng đạt mốc 20 triệu người dùng sau 3 tháng

Tammi lựa chọn phát triển nền tảng liên lạc lấy sự an toàn, tin cậy và quyền kiểm soát của người dùng làm trọng tâm

Một cuộc gọi từ người thân, một tin nhắn từ trường học, một thông báo từ ngân hàng. Đó đều là những kết nối quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày. Nhưng khi các hình thức giả mạo danh tính và lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi, người nhận không chỉ quan tâm thông tin đến nhanh hay chậm, mà còn muốn biết người ở đầu bên kia có thực sự là người mình nghĩ.

Sự phát triển của các ứng dụng liên lạc đã khiến việc gọi điện, nhắn tin và chia sẻ thông tin trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhưng cùng với sự thuận tiện ấy, người dùng cũng phải đối mặt với những câu hỏi mới: Ai đang trò chuyện với mình? Ai có thể tiếp cận nội dung trao đổi? Và sau khi gửi đi một thông tin riêng tư, mình còn có thể kiểm soát nó đến đâu?

Đó là những câu hỏi mà Viettel Tammi lựa chọn giải quyết khi phát triển một nền tảng liên lạc không chỉ thuận tiện mà còn đáng tin cậy.

Một cuộc trò chuyện an toàn bắt đầu từ việc biết mình đang nói chuyện với ai

Một cuộc trò chuyện dù được mã hóa tốt đến đâu vẫn có thể trở thành công cụ lừa đảo nếu người dùng đang trao đổi với một kẻ mạo danh.

Trên thực tế, các vụ lừa đảo trực tuyến không bắt đầu bằng việc kẻ gian tấn công hệ thống bảo mật. Chúng bắt đầu từ một tài khoản giả danh người quen, một cuộc gọi tự xưng là nhân viên ngân hàng hay cơ quan chức năng. Bằng cách tạo cảm giác cấp bách hoặc đánh vào tâm lý lo lắng, kẻ gian có thể khiến nạn nhân tự cung cấp mã OTP, mật khẩu hay chuyển tiền.

Khi đó, vấn đề không nằm ở tốc độ truyền tin hay khả năng mã hoá nội dung, mà còn ở chỗ người dùng đặt niềm tin nhầm người.

Các vụ lừa đảo trực tuyến thường bắt đầu từ một tài khoản giả danh người quen

Vì vậy, việc xác thực danh tính và kiểm soát quyền truy cập tài khoản ngày càng trở nên quan trọng. Đây là một trong những hướng phát triển mà Viettel Tammi chú trọng, dựa trên lợi thế công nghệ hệ sinh thái viễn thông Viettel. Không chỉ sử dụng số điện thoại và mã OTP, Tammi còn hỗ trợ kết nối qua VneID để tăng cường khả năng xác thực danh tính người dùng.

Ngay cả khi chính chủ đổi một chiếc điện thoại mới, người dùng cũng phải thực hiện xác thực lại trước khi sử dụng số điện thoại của mình trên thiết bị đó. Những bước bảo vệ này góp phần hạn chế nguy cơ tài khoản bị truy cập trái phép, đồng thời tạo thêm cơ sở để người dùng tin tưởng vào các kết nối trên nền tảng.

Nhu cầu biết rõ mình đang giao tiếp với ai không chỉ xuất hiện trong những cuộc trò chuyện cá nhân.

Một phụ huynh nhận thông báo đóng học phí, một tiếp nhận thông tin từ cơ quan chức năng hay một khách hàng nhận yêu cầu từ doanh nghiệp đều cần biết đâu là nguồn thông tin chính thức, thay vì chỉ dựa vào tên và ảnh đại diện của tài khoản. Với Tammi OA, cơ chế xác thực và nhận diện tài khoản tổ chức giúp người dùng có thêm căn cứ phân biệt các kênh thông tin chính thức với tài khoản giả mạo. Nhờ đó, việc tiếp nhận thông báo, trao đổi thông tin hay tương tác với doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trở nên tin cậy hơn.

Bởi trong thế giới số, một cuộc trò chuyện đáng tin cậy không chỉ bắt đầu từ việc thông tin được bảo vệ, mà còn từ việc chúng ta có cơ sở để biết mình đang kết nối với ai.

Sau khi bấm nút “Gửi”, người dùng còn kiểm soát được gì?

Nhận diện đúng người đang trò chuyện mới chỉ giải quyết một phần nỗi lo. Với nhiều người, điều quan trọng không kém là thông tin riêng tư được bảo vệ như thế nào, nội dung có thể bị ai nhìn thấy, thông tin nào tiếp tục được lưu lại và họ thực sự có quyền kiểm soát đến đâu? Một cuộc trò chuyện có thể chứa số tài khoản, tài liệu công việc hoặc những câu chuyện cá nhân mà người gửi không muốn bị đọc hay phát tán ngoài phạm vi ban đầu.

Để bảo vệ nội dung trao đổi, Tammi áp dụng mã hóa đầu cuối (E2EE) cho các cuộc trò chuyện riêng tư. Có thể hiểu đơn giản, đây là cơ chế giúp nội dung được bảo vệ để chỉ những bên tham gia cuộc trò chuyện có thể đọc được thông tin.

Tuy nhiên, bảo vệ nội dung trong quá trình truyền đi chưa phải là tất cả. Thông tin còn có thể bị lộ khi người khác cầm được điện thoại hoặc khi một tin nhắn riêng tư bị chuyển tiếp ra ngoài. Với Tammi, người dùng có thể dùng mã PIN để khóa hoặc ẩn cuộc trò chuyện, giúp hạn chế việc người khác đọc nội dung.

Với những thông tin không cần lưu giữ lâu dài, tính năng tin nhắn tự hủy cho phép người dùng đặt giới hạn tồn tại của nội dung trong ứng dụng. Mỗi lớp bảo vệ xử lý một rủi ro khác nhau, để người dùng có thêm quyền quyết định đối với thông tin mình tạo ra.

Còn trong các nhóm trao đổi, quản trị viên có thêm công cụ để kiểm soát thành viên, giới hạn quyền chuyển tiếp tin nhắn hay gửi tệp đính kèm. Chẳng hạn, quản trị viên có thể thiết lập giới hạn đối với việc chuyển tiếp tin nhắn hoặc tệp đính kèm. Một số chế độ nhóm còn hỗ trợ hạn chế chụp, quay màn hình.

Những tính năng này không chỉ phục vụ các cuộc trò chuyện cá nhân mà còn hữu ích đối với những nhóm gia đình, lớp học, cộng đồng hoặc nhóm làm việc cần chia sẻ thông tin trong phạm vi nhất định.

Điểm chung của các giải pháp là giúp người dùng chủ động hơn trong việc bảo vệ và quản lý nội dung mình trao đổi, thay vì hoàn toàn phụ thuộc vào những cơ chế bảo mật hoạt động phía sau ứng dụng.

Người dùng luôn muốn chủ động trong việc bảo vệ và quản lý nội dung mình trao đổi

Nói tóm lại, “an tâm” - ngoài đo bằng số lượng lớp bảo mật thì còn phụ thuộc vào mức độ minh bạch về dữ liệu, quyền kiểm soát của người dùng và cách doanh nghiệp xử lý sự cố. Bảo vệ không chỉ là dựng một bức tường quanh hệ thống, mà là trao cho người dùng thêm quyền quyết định đối với thông tin họ tạo ra.

Trong kỷ nguyên mà việc truyền đi một thông điệp chỉ mất vài giây, tốc độ đã trở thành điều hiển nhiên. Thứ khó hơn, đắt giá hơn đối với mỗi nền tảng giao tiếp số là giúp người dùng hiểu mình được bảo vệ ra sao và chủ động hơn trước những rủi ro có thể xuất hiện cả trước lẫn sau khi bấm nút “Gửi”.

20 triệu người dùng và hành trình xây dựng một nền tảng kết nối tin cậy

Ngày 27/10/2026, Viettel công bố Tammi đạt mốc 20 triệu người dùng sau gần 3 tháng ra mắt. Đáng chú ý, khoảng 10% người dùng Tammi sử dụng thuê bao của các nhà mạng khác như VinaPhone, MobiFone. Trong tháng 10, tỷ lệ người dùng hoạt động hằng ngày trên người dùng hoạt động hằng tháng (DAU/MAU) đạt gần 30%.

Đây là tốc độ mở rộng quy mô đáng chú ý đối với một nền tảng liên lạc mới, đặc biệt trong bối cảnh người Việt đã quen thuộc với nhiều ứng dụng nhắn tin và gọi điện.

Cột mốc này cũng cho thấy năng lực của Viettel trong việc kết hợp công nghệ, hạ tầng viễn thông và hệ sinh thái dịch vụ để đưa một sản phẩm số tiếp cận số lượng lớn người dùng trong thời gian ngắn.

Nhưng với một nền tảng liên lạc, số lượng tài khoản mới chỉ là điểm khởi đầu. Điều quan trọng hơn là người dùng có thực sự cảm thấy yên tâm để chia sẻ, trao đổi và duy trì những kết nối của mình hay không.

Viettel lựa chọn tinh thần “Người nhà” cho Tammi. Đó không chỉ là sự gần gũi trong cách giao tiếp, mà còn là mong muốn xây dựng một nền tảng có thể được người dùng tin tưởng khi chia sẻ những thông tin quan trọng và riêng tư.

Giống như trong những mối quan hệ thân thiết, niềm tin không hình thành từ lời hứa, mà được vun đắp qua cách mỗi bên hành động và giữ lời hứa với nhau.

Với Tammi, hành trình sau cột mốc 20 triệu người dùng cũng là hành trình chứng minh sự tin cậy ấy bằng những trải nghiệm cụ thể./.