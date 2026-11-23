Nhân viên Trung tâm Y tế Hương Trà cập nhật hồ sơ bệnh án lên Sở sức khỏe điện tử.

Tham dự buổi làm việc, về phía Công an thành phố có Thượng tá Đỗ Văn Phú, Phó Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố, cùng đại diện các phòng liên quan. Về phía Sở Y tế có DSCKI Lê Viết Bắc, Phó Giám đốc Sở Y tế, cùng đại diện các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố.

Tại buổi làm việc, Sở Y tế đã báo cáo tình hình triển khai các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Đề án 06 và các kế hoạch, chỉ đạo của Trung ương, thành phố về phát triển dữ liệu và chuyển đổi số. Theo đó, ngành y tế đã rà soát 26 cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý. Trong đó, có 20 cơ sở dữ liệu đang được sử dụng, vận hành hoặc đã có dữ liệu trên các hệ thống chuyên ngành; 6 cơ sở dữ liệu chưa triển khai hoặc chưa có hướng dẫn, nền tảng để vận hành tại địa phương.

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong khám, chữa bệnh và quản lý dược cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Hiện, 100% cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn đã triển khai hệ thống thông tin bệnh viện (HIS) và liên thông dữ liệu thanh toán bảo hiểm y tế. Toàn bộ cơ sở bán lẻ thuốc đã kết nối với Cơ sở dữ liệu Dược quốc gia. Đặc biệt, 17/17 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã triển khai hồ sơ bệnh án điện tử. Bên cạnh đó, ngành y tế đang đẩy mạnh làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID…

Kiểm tra sức khỏe cho người bệnh tại Trung tâm Y tế Thuận Hóa.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn một số khó khăn, hạn chế. Tiến độ cập nhật, làm sạch dữ liệu giữa các hệ thống chưa đồng đều; một số cơ sở dữ liệu có tỷ lệ cập nhật thấp; việc kết nối, chia sẻ dữ liệu chưa được chứng minh đầy đủ bằng tài liệu kỹ thuật. Ngoài ra, hạ tầng công nghệ thông tin, kinh phí đầu tư và nhân lực quản trị dữ liệu tại một số đơn vị còn hạn chế.

Trên cơ sở báo cáo, các thành viên đoàn công tác tập trung rà soát thực chất tiến độ thực hiện, xác định những tồn tại, nguyên nhân và trách nhiệm của từng đơn vị; đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện dữ liệu, tăng cường kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả các hệ thống.

Thời gian tới, Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc rà soát, làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu; phân công rõ trách nhiệm và thời hạn hoàn thành từng nhiệm vụ, ưu tiên xử lý các cơ sở dữ liệu còn tồn đọng, có tỷ lệ cập nhật thấp. Ngành cũng tăng cường phối hợp với Công an thành phố và các cơ quan liên quan trong xác thực, đối soát thông tin, hoàn thiện kết nối kỹ thuật, bảo đảm an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân.