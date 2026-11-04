Kết nối các nguồn lực văn hóa trên môi trường số

Trải nghiệm tìm hiểu Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam. (Ảnh: TRANG ANH)

Theo đó, không dừng lại ở vai trò công cụ tra cứu địa điểm, CMAP còn cho phép cập nhật liên tục các sự kiện văn hóa nghệ thuật, lễ hội truyền thống, giải đấu thể thao, hành trình du lịch di sản theo thời gian thực, gắn với các thông tin, chính sách ưu đãi, tính năng chỉ đường… để người dùng dễ dàng định vị, tiếp cận các hoạt động, điểm đến văn hóa.

Đáng chú ý, CMAP được định hướng sẽ kết nối liên thông với hệ thống định danh điện tử VNeID cùng các nền tảng số liên quan, mở ra khả năng tích hợp dữ liệu đa ngành, giúp cá nhân hóa tiện ích tra cứu theo nhu cầu của từng người dùng, đồng thời phục vụ hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế số và xã hội số.

Truy cập CMAP giúp người dân, du khách có thể chủ động tìm hiểu, lên lịch trình trải nghiệm theo đúng nhu cầu, sở thích riêng; cơ quan quản lý có thêm cơ sở tham khảo để theo dõi mật độ sự kiện, đánh giá sức chứa du lịch, hiện trạng, tiềm năng của các nguồn lực văn hóa, phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách; trong khi các địa phương, doanh nghiệp cũng có thêm kênh giới thiệu, lan tỏa thông tin, tăng khả năng nắm bắt thị trường để đầu tư hiệu quả vào các chuỗi dịch vụ văn hóa sáng tạo.

Thực tế cho thấy, Việt Nam sở hữu kho tàng di sản vật thể, phi vật thể cùng hệ thống thiết chế văn hóa vô cùng phong phú. Tuy nhiên, nhiều nguồn lực lâu nay vẫn rơi vào tình trạng phân tán, đóng khung trong phạm vi từng địa phương. Vì thế, việc ra đời của CMAP, với việc tích hợp bước đầu khoảng 400 sự kiện trải dài trên 34 tỉnh, thành phố của cả nước (tính đến thời điểm vận hành đầu tháng 11/2026), đã mở ra kênh tích hợp dữ liệu chính thống, giúp thu hẹp khoảng cách giữa không gian di sản, thiết chế văn hóa và công chúng thụ hưởng.

Đây cũng là sáng kiến góp phần hiện thực hóa tinh thần của Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 về phát triển văn hóa Việt Nam.

Tuy nhiên, để mỗi tọa độ địa lý trên bản đồ số có thể kích hoạt những bước chân thực tế trong đời sống, dòng máu dữ liệu phải được nuôi dưỡng thường xuyên. Muốn thế, CMAP cần được làm giàu bằng nguồn dữ liệu được cập nhật liên tục theo tiêu chí “đúng-đủ-sạch-sống”.

Điều này đòi hỏi phải có một cơ chế vận hành dữ liệu được chuẩn hóa dựa trên sự phối hợp thống nhất giữa các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực văn hóa. Trong đó, mỗi mắt xích cần được phân rõ nhiệm vụ và chịu trách nhiệm về việc cập nhật thường xuyên, bảo đảm tính chính xác và khả năng kết nối của dữ liệu.

Theo các chuyên gia, cùng với đẩy mạnh liên thông hạ tầng dữ liệu, CMAP cũng cần tích hợp thêm các nền tảng thanh toán trực tiếp, du lịch thông minh để tạo trải nghiệm liền mạch cho người sử dụng, đồng thời từng bước đưa cộng đồng trở thành chủ thể nuôi dưỡng nền tảng, thông qua cơ chế tương tác hai chiều, đánh giá và đóng góp dữ liệu mở dưới sự kiểm duyệt về chuyên môn của các nhà nghiên cứu, cơ quan quản lý.

Thêm nữa, trong bối cảnh du lịch tự túc lên ngôi, nền tảng cần được đa dạng hóa ngôn ngữ để tạo điều kiện tiếp cận thuận lợi cho du khách quốc tế, trở thành công cụ hữu hiệu quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới. Đó cũng là cách để các nguồn lực văn hóa thật sự trở thành nguồn tài nguyên số giá trị, góp phần định vị thương hiệu và gia tăng sức mạnh mềm quốc gia.

https://nhandan.vn/ket-noi-cac-nguon-luc-van-hoa-tren-moi-truong-so-post1000275.html