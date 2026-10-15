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ClockThứ Ba, 27/10/2026 15:45

Nền tảng liên lạc và tiện ích số Viettel Tammi cán mốc 20 triệu người dùng sau gần 3 tháng ra mắt

HNN.VN - Hà Nội, ngày 27/10/2026 – Tổng Công ty Viễn thông Viettel công bố, nền tảng liên lạc và tiện ích số Viettel Tammi đã cán mốc 20 triệu người dùng sau chưa đầy 3 tháng chính thức ra mắt. Trước đó, Tammi liên tục giữ vị trí Top đầu lượt tải về trong bảng xếp hạng ứng dụng miễn phí trên cả hai kho ứng dụng App Store (iOS) và Google Play (Android) tại Việt Nam.

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Đáng chú ý, khoảng 10% người dùng Tammi sử dụng thuê bao của các nhà mạng khác như VinaPhone, MobiFone, cho thấy ứng dụng bước đầu thu hút người dùng ngoài hệ sinh thái thuê bao Viettel. Trong tháng 10, tỷ lệ người dùng hoạt động hằng ngày trên người dùng hoạt động hằng tháng (DAU/MAU) đạt gần 30%, ghi nhận tín hiệu tích cực về mức độ sử dụng thường xuyên của nền tảng.

 

An toàn, thuận tiện và thiết thực trong mỗi kết nối

Viettel Tammi được phát triển với định hướng mang đến trải nghiệm liên lạc an toàn, thuận tiện và những tiện ích thiết thực trong cuộc sống hằng ngày.

An toàn: Tammi chú trọng bảo vệ tài khoản, nội dung liên lạc và quyền riêng tư. Bên cạnh xác thực qua số điện thoại và OTP, ứng dụng hỗ trợ kết nối với VNeID để tăng cường xác thực danh tính, đồng thời yêu cầu xác thực lại khi người dùng đổi điện thoại. Công nghệ mã hóa đầu cuối (E2EE) được áp dụng cho các hình thức liên lạc được hỗ trợ. Với Tammi OA, cơ chế xác thực tài khoản tổ chức giúp người dùng có thêm căn cứ nhận diện các kênh thông tin chính thức từ doanh nghiệp, cơ quan và tổ chức.

Thuận tiện: Tammi tích hợp gọi điện, nhắn tin, họp trực tuyến và các tiện ích số phục vụ cuộc sống, học tập, công việc trên cùng một nền tảng. Trợ lý AI tích hợp trong khung trò chuyện hỗ trợ tìm kiếm thông tin, giải đáp thắc mắc và xử lý các nhu cầu thường ngày. Ứng dụng được thiết kế đơn giản, dễ tiếp cận với nhiều nhóm người dùng.

 

Thiết thực: Tammi mang đến những lợi ích cụ thể về chi phí và hiệu quả sử dụng. Theo chính sách áp dụng, thuê bao Viettel được miễn cước dữ liệu di động khi sử dụng Tammi. Người dùng còn được họp trực tuyến miễn phí với tối đa 100 điểm cầu trong 120 phút mỗi phiên và sử dụng 5GB lưu trữ đám mây Viettel Cloud miễn phí.

20 triệu người dùng – Bước khởi đầu cho một nền tảng số của người Việt

Được phát triển trên nền tảng công nghệ, hạ tầng viễn thông và kinh nghiệm phục vụ hàng chục triệu khách hàng của Viettel, Tammi là một bước đi trong chiến lược chuyển đổi từ doanh nghiệp viễn thông sang doanh nghiệp công nghệ, hướng tới xây dựng một không gian kết nối an toàn, dễ sử dụng, thấu hiểu và quan tâm đến nhu cầu của người dùng.

 

Không chỉ kết nối cá nhân với cá nhân, Tammi còn mở rộng kết nối giữa người dùng với doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức thông qua Tammi OA và từng bước phát triển hệ sinh thái dịch vụ số phục vụ những nhu cầu thiết yếu.

Cột mốc 20 triệu người dùng là bước khởi đầu quan trọng. Với Viettel, thành công lâu dài của Tammi không chỉ nằm ở số lượng người đăng ký mà còn trở thành nền tảng kết nối quen thuộc, hữu ích và đáng tin cậy trong cuộc sống hằng ngày của người Việt./.

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