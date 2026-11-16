Bảo tàng thành phố Huế sẽ kiểm kê, phân loại, nghiên cứu và bảo quản các di vật, tư liệu theo quy định chuyên môn.

Bộ sưu tập 88 di vật của ông Nguyễn Văn Anh gồm nhiều loại binh khí cổ tiêu biểu qua các thời kỳ lịch sử như long đao, kiếm cổ thời Tây Sơn, kiếm cổ thời Nguyễn, đoản kiếm, cung nỏ, mũi tên, mũi giáo, đao, chùy... Đây là những hiện vật có giá trị trong nghiên cứu, tìm hiểu về hệ thống binh khí, kỹ thuật sử dụng vũ khí, nghệ thuật chiến đấu và tinh thần thượng võ của dân tộc Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Anh, sinh năm 1952, có nhiều năm gắn bó với hoạt động nghiên cứu, thực hành và truyền dạy võ thuật cổ truyền. Ông từng giữ chức Phó Viện trưởng Học viện Thế giới võ thuật cổ truyền Việt Nam, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Nghiên cứu Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam khóa V (2018-2023), hiện là Chủ tịch Hội Võ thuật cổ truyền thành phố Huế.

Bên cạnh bộ sưu tập binh khí, Bảo tàng thành phố Huế còn tiếp nhận 2 tư liệu (bản sao) do nhà báo Phạm Hữu Thu trao tặng. Theo thông tin từ người hiến tặng, các tư liệu này được ông Trần Thanh Đấu, nguyên Xã đội trưởng Phong Bình (nay thuộc phường Phong Điền), phát hiện tại một căn hầm bí mật của cơ sở cách mạng ở địa phương. Đây là nguồn tài liệu bổ sung phục vụ nghiên cứu, tìm hiểu và giới thiệu lịch sử cách mạng địa phương đến công chúng.

Sau khi tiếp nhận, Bảo tàng thành phố Huế sẽ tiến hành kiểm kê, phân loại, nghiên cứu và bảo quản các di vật, tư liệu theo quy định chuyên môn; đồng thời xây dựng phương án trưng bày, giới thiệu nhằm phát huy giá trị phục vụ nghiên cứu khoa học, giáo dục di sản và quảng bá văn hóa truyền thống.