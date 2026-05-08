Cuba đặt mục tiêu đến năm 2050 sử dụng 100% điện tái tạo

Điện mặt trời áp mái tại thủ đô La Habana. (Ảnh: TTXVN)

Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez cho biết, theo lộ trình của chiến lược chuyển đổi năng lượng, năng lượng tái tạo dự kiến chiếm 15% tổng nguồn cung năng lượng trong năm nay và 24% vào năm 2030. Đến năm 2035, khoảng 40% nhu cầu điện sẽ được đáp ứng bằng năng lượng sạch, cho phép chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu. Mục tiêu cuối cùng là đạt 100% nguồn cung điện từ năng lượng tái tạo vào năm 2050.

Lộ trình chuyển đổi năng lượng được triển khai trong bối cảnh hệ thống điện quốc gia của Cuba liên tục bị gián đoạn do thiếu hụt nguồn cung hydrocarbon. Tình trạng này xuất phát từ sắc lệnh hành pháp do Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành cuối tháng 1 vừa qua, trong đó đe dọa áp đặt thuế quan trừng phạt đối với các nước thứ ba cung cấp dầu thô cho Cuba, cản trở dòng chảy năng lượng thường xuyên đến quốc gia vùng Caribe này.

Để đối phó với sức ép từ bên ngoài, Chính phủ Cuba đang kết hợp phát triển cơ sở hạ tầng bền vững với việc củng cố hệ thống năng lượng truyền thống. Quốc gia này đã đạt được tiến bộ trong việc xây dựng các công viên quang điện và triển khai các thiết bị năng lượng tái tạo trong nhiều lĩnh vực chiến lược.

Bên cạnh đó, Cuba cũng đang tiến hành cải tạo các tổ máy nhiệt điện nhằm khôi phục công suất phát điện nhiệt và ổn định nguồn cung điện trên toàn quốc.

Để bổ sung cho kế hoạch chiến lược này, Cuba đang nỗ lực tăng sản lượng dầu mỏ trong nước và sử dụng khí đồng hành - khí thiên nhiên được tìm thấy và sản xuất cùng với dầu thô, nhằm bảo đảm hoạt động của hạ tầng năng lượng quốc gia trong bối cảnh chịu nhiều hạn chế từ bên ngoài.

https://nhandan.vn/cuba-dat-muc-tieu-den-nam-2050-su-dung-100-dien-tai-tao-post961610.html