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Thế giới

Xuất hiện biến thể sốt xuất huyết ở Sri Lanka, 24 người tử vong

ClockThứ Ba, 16/06/2026 15:07
Sri Lanka ngày 15/6 phát động Tuần lễ phòng chống dịch sốt xuất huyết sau khi xuất hiện biến thể mới của virus sốt xuất huyến làm tăng nguy cơ lây truyền. Từ đầu năm đến nay đã có 41.144 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 24 trường hợp tử vong, trong đó có 4 trẻ em.

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Một nhân viên y tế thực hiện phun thuốc diệt muỗi tại Colombo, Sri Lanka. (Ảnh: Tân hoa xã) 

Thứ trưởng Y tế Hansaka Wijemuni cho biết, một chủng virus sốt xuất huyết mới hiện đang lưu hành ở Sri Lanka đang làm tăng nguy cơ lây truyền bệnh. Chính quyền bắt đầu khởi động chương trình phòng chống trên toàn quốc nhằm ngăn chặn muỗi sinh sản và giảm số ca nhiễm bệnh.

Ông Wijemuni nói rằng, chủng virus hiện tại có một số thay đổi so với các chủng virus đã được phát hiện trước đây ở nước này khiến một bộ phận lớn dân số dễ bị nhiễm bệnh hơn.

Để kiềm chế số ca mắc bệnh đang gia tăng, chính phủ nước này đã phát động Tuần lễ phòng chống sốt xuất huyết đặc biệt từ ngày 15 đến 20/6.

Từ ngày 15 đến 17/6, chương trình sẽ tập trung vào các địa điểm công cộng. Sau đó ngày 18/6, chương trình sẽ chuyển sang khu vực giáo dục, bao gồm các trường học, trường mầm non, trường tư thục và các cơ sở giáo dục khác có trẻ em theo học.

Ngày 19/6 sẽ tập trung kiểm tra và vệ sinh các nơi làm việc công cộng và tư nhân; ngày 20/6 dành cho việc kiểm tra và vệ sinh nhà cửa và môi trường chung quanh.

Ông Wijemuni cho biết, cơ quan y tế đã dự đoán được sự gia tăng định kỳ các ca mắc sốt xuất huyết và chuẩn bị cho tình huống này. Ông nói rằng, phản ứng của chính phủ tập trung vào việc giảm số lượng muỗi sinh sản; bảo đảm bệnh nhân được chăm sóc y tế kịp thời trước khi tình trạng bệnh trở nặng.

Ông cũng kêu gọi người dân loại bỏ các địa điểm sinh sản của muỗi và hỗ trợ nỗ lực phòng ngừa, đồng thời nhấn mạnh rằng chỉ hành động của chính quyền thôi sẽ không đủ để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Nhà chức trách Sri Lanka cảnh báo rằng, việc không ngăn chặn các địa điểm sinh sản của muỗi sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật. Hành động pháp lý sẽ được thực hiện đối với những người để môi trường mất vệ sinh tạo điều kiện cho muỗi gây bệnh sốt xuất huyết sinh sản.

Cảnh sát cho biết, các công trường xây dựng sẽ được đặc biệt chú ý trong chương trình này. Chính quyền có thể yêu cầu tòa án ra lệnh cấm các công trường xây dựng hoạt động nếu đe dọa sức khỏe cộng đồng.

Cơ quan Kiểm soát sốt xuất huyết quốc gia kêu gọi người dân dọn dẹp sạch các địa điểm có thể là nơi sinh sản của muỗi trong và chung quanh khu vực sinh sống đồng thời yêu cầu người dân đến ngay các cơ sở y tế nếu bị sốt.

https://nhandan.vn/xuat-hien-bien-the-sot-xuat-huyet-o-sri-lanka-24-nguoi-tu-vong-post969384.html?gidzl=EpxYUe23CLmv8-jwZvmrKZCZx7kJccLTAYowTC30C0SgB-WbafbdK2yXw7d5os9VAI3gBsMEZkiHX8CyNW

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Xuất hiệnsốt xuất huyếtSri Lanka
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