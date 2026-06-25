Phát hiện ca nhiễm Ebola đầu tiên ngoài châu Phi

Nhân viên y tế tiến hành khử trùng tại trung tâm điều trị Ebola ở Rwampara, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Bộ Y tế Pháp, tình trạng sức khỏe của bác sĩ có phần xấu đi trong suốt chuyến bay, sau đó bệnh nhân được cách ly và chăm sóc ngay khi máy bay hạ cánh xuống Paris. Hiện bệnh nhân trong tình trạng ổn định, với lượng virus trong cơ thể rất thấp.

Liên minh hành động y tế quốc tế (ALIMA) xác nhận bác sĩ nhiễm Ebola là thành viên của tổ chức nhân đạo này. Hãng hàng không Air France đã cung cấp cho nhà chức trách danh sách hành khách trên chuyến bay cùng bác sĩ nêu trên. Bộ Y tế sau đó xác định năm hành khách có khả năng đã tiếp xúc với người bệnh và được cách ly để phòng ngừa. Văn phòng Thủ tướng Pháp cho biết, Thủ tướng Sebastien Lecornu đang theo dõi sát sao tình hình.

Ngay sau khi Pháp công bố ghi nhận ca bệnh đầu tiên, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo về rủi ro mà các nhân viên ở tuyến đầu phải đối mặt. Tuy nhiên, WHO cho rằng nguy cơ bùng phát dịch toàn cầu vẫn ở mức thấp.

Tân Hoa xã dẫn số liệu cập nhật được Chính phủ CHDC Congo công bố ngày 24/6 cho thấy, đến nay 1.118 trường hợp nhiễm Ebola tại nước này đã được xác nhận, trong đó có 291 trường hợp tử vong (chiếm tỷ lệ 26%). 122 trường hợp đã hồi phục, trong khi 408 bệnh nhân tiếp tục được điều trị. Ngoài ra còn có 131 ca nghi nhiễm, trong đó 44 trường hợp tử vong. Tại nước láng giềng Uganda, 20 ca mắc và hai ca tử vong được xác nhận.

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