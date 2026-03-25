Áp lực giá nhiên liệu, hàng không nội địa điều chỉnh mạnh

Giá nhiên liệu tăng nhanh khiến chi phí đầu vào của các hãng tăng vọt. Nếu tháng 2, giá dầu JetA1 trung bình là 89 USD/thùng thì đến nay đã vọt lên mức trên 220 USD/thùng. Do đó, hoạt động khai thác của các hãng hàng không nội địa đều đang chịu sức ép lớn từ giá nhiên liệu máy bay thế giới tăng trong thời gian ngắn.

Trước những tác động tiêu cực từ tình hình bất ổn tại Trung Đông khiến giá nhiên liệu bay tăng phi mã và nguồn cung bị gián đoạn, các hãng hàng không Việt Nam đang chủ động triển khai nhiều phương án ứng phó linh hoạt. Bên cạnh việc điều chỉnh kế hoạch khai thác và phụ thu, các doanh nghiệp cũng kiến nghị những chính sách hỗ trợ kịp thời từ Chính phủ để ổn định hoạt động và bảo đảm quyền lợi cho hành khách.

Thách thức từ biến động thị trường quốc tế

Ngành hàng không toàn cầu đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng khi cuộc xung đột tại khu vực Trung Đông gây ra tình trạng hủy chuyến diện rộng và tổn thất tài chính gia tăng. Theo cập nhật từ Cục Hàng không Việt Nam, trong những ngày cuối tháng 3/2026, thị trường năng lượng tiếp tục duy trì xu hướng tăng mạnh. Giá dầu thô Brent dao động quanh mức 110-120 USD/thùng, trong khi giá nhiên liệu Jet A-1 tại thị trường châu Á đạt mức rất cao, phổ biến từ 220-230 USD/thùng.

Đáng chú ý, mức chênh lệch giữa giá nhiên liệu hàng không và dầu thô tiếp tục nới rộng, gây áp lực trực tiếp lên chi phí đầu vào của các hãng bay. Khảo sát của Cục Hàng không cho thấy, hơn 60% hãng hàng không quốc tế đã bắt đầu tăng phụ thu nhiên liệu hoặc điều chỉnh giá vé cơ sở với mức tăng từ 5% đến 20% tùy chặng bay.

Chủ động phương án khai thác, bảo đảm kết nối

Trước áp lực thiếu hụt nguồn cung nhiên liệu và chi phí tăng vọt, các hãng hàng không trong nước đã nhanh chóng xây dựng các kịch bản ứng phó. Với vai trò Hàng không Quốc gia, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) xác định mục tiêu ưu tiên là duy trì các đường bay huyết mạch nội địa và quốc tế để bảo đảm hoạt động giao thương, đối ngoại và du lịch .

Tuy nhiên, từ ngày 1/4/2026, hãng dự kiến tạm dừng khai thác một số đường bay địa phương như Hải Phòng đi Buôn Ma Thuột, Cam Ranh, Phú Quốc, Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh đi Vân Đồn, Rạch Giá, Điện Biên với tần suất 23 chuyến/tuần .

Trong khi đó, Hãng hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) cho biết kế hoạch khai thác trước mắt trong 2 tháng tới, Bamboo Airways vẫn đang tập trung nguồn lực phục vụ các đường bay trục chính (Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh-Đà Nẵng) và các tuyến du lịch có nhu cầu cao như Quy Nhơn, Cam Ranh.

Đồng thời, hãng vẫn duy trì khai thác các chuyến bay thuê chuyến quốc tế đến các điểm đến tại Trung Quốc, Philippines. Hãng sẽ nỗ lực duy trì các chuyến bay cao điểm để phục vụ nhu cầu du lịch, nhưng tần suất có thể thấp hơn so với cùng kỳ năm trước nếu giá dầu không hạ nhiệt.

Các hãng khác như Vietjet và Vietravel Airlines cũng đang tính toán phương án cắt giảm các chặng bay có tần suất thấp để tối ưu hóa nguồn lực.

Điều chỉnh linh hoạt và các kiến nghị tháo gỡ khó khăn

Để bù đắp chi phí, các hãng hàng không đã thông báo điều chỉnh phụ thu nhiên liệu, đặc biệt trên các đường bay quốc tế. Vietjet điều chỉnh mạnh phụ phí trên các đường bay đi Hàn Quốc với mức tăng từ 420.000-500.000 đồng lên mức 1,33- 1,57 triệu đồng/chặng từ ngày 1/4. Vietravel Airlines cũng tăng phụ thu trên các chuyến bay đi Bangkok lên mức 750.000 đồng/vé. Vietnam Airlines cũng đã triển khai đợt điều chỉnh phụ thu thứ sáu trong năm 2026 đối với các hành trình quốc tế.

Đối với giai đoạn cao điểm 30/4 năm nay, do đặc tính khách nội địa thường mua vé sát ngày nên hiện tải cung ứng vẫn còn để phục vụ hành khách có nhu cầu đi lại bao gồm trên cả những đường bay du lịch. Các hãng bay khuyến khích hành khách chủ động lên kế hoạch và đặt vé sớm để có thêm lựa chọn về lịch trình và mức giá phù hợp.

Trước tình hình này, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và ổn định thị trường, Cục Hàng không Việt Nam đã được yêu cầu xây dựng các kịch bản điều hành vận tải, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị cung ứng nhiên liệu để bảo đảm hoạt động bay an toàn, liên tục. Cơ quan quản lý cũng đang nghiên cứu đề xuất điều chỉnh cơ chế quản lý giá vé nội địa theo hướng linh hoạt hơn và xem xét giảm một số loại phí dịch vụ hạ tầng hàng không.

Về phía doanh nghiệp, Bamboo Airways đã kiến nghị Chính phủ xem xét các giải pháp cấp bách như: Tiếp tục giảm thuế bảo vệ môi trường và thuế nhiên liệu hàng không; duy trì mức thuế nhập khẩu nhiên liệu 0% từ các nguồn ngoài ASEAN; đồng thời triển khai các chính sách giãn, hoãn thuế và hỗ trợ lãi suất để giảm áp lực tài chính.

Sự đồng hành của Chính phủ cùng những nỗ lực tự thân của các hãng hàng không được kỳ vọng sẽ giúp ngành hàng không nội địa vượt qua giai đoạn biến động, tiếp tục phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và góp phần phục hồi kinh tế đất nước.

