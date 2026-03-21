Nông dân An Cựu chuyển đổi sinh kế

HNN - An Cựu là địa bàn có tốc độ đô thị hóa khá nhanh của TP. Huế, nhất là sau khi sáp nhập theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Dù diện tích sản xuất nông nghiệp ngày càng thu hẹp, nhưng nhiều nông dân nơi đây vẫn chủ động tận dụng điều kiện sẵn có để duy trì sản xuất; đồng thời, tìm hướng chuyển đổi sinh kế phù hợp để tăng thu nhập và ổn định cuộc sống.

Tiếp sức cho làng nghề trồng mai

 Ông Lê Tý, trú tại tổ dân phố 3 An Tây, hội viên Hội Nông dân phường An Cựu chăm sóc vườn mai cảnh

Chỉ tay về những gốc mai vàng dáng bonsai trong khu vườn của mình, ông Lê Tý, trú tại tổ dân phố 3 An Tây, hội viên Hội Nông dân phường An Cựu chia sẻ: “Vườn nhà tôi hiện có hơn 400 chậu mai cảnh thế bonsai, chủ yếu là mai vàng Huế được người chơi ưa chuộng. Trước đây tôi làm nghề chăm sóc cây, đến năm 2019 thì tự lập vườn. Tùy theo dáng thế, mỗi cây có giá từ 50 - 70 triệu đồng. Ngoài trồng và kinh doanh hoàng mai, tôi vẫn nhận chăm sóc cây cho người có nhu cầu”.

Không chỉ riêng mô hình của ông Tý, nhiều hội viên tại các chi hội nông dân trên địa bàn phường An Cựu đã mạnh dạn đầu tư các mô hình sản xuất nhỏ gọn, hiệu quả, kết hợp thương mại - dịch vụ. Các cơ sở kinh doanh hàng hóa được mở rộng, một số nghề truyền thống tiếp tục được duy trì, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa mạnh mẽ cũng đặt ra không ít thách thức cho nông dân địa phương này. Thực tế, nhiều dự án thu hồi diện tích đất lớn đã làm thay đổi cơ cấu lao động, tác động trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp và sinh kế của một bộ phận nông dân. Điều này đòi hỏi phải có những giải pháp hỗ trợ kịp thời, giúp người dân chuyển đổi nghề nghiệp, thích ứng với môi trường sản xuất mới.

Theo thống kê, phường An Cựu hiện có 845 hội viên nông dân hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, chăn nuôi và trồng trọt. “Tổng diện tích đất nông nghiệp của phường giảm đáng kể do đô thị hóa, hiện còn 590,76ha. Nhiều chi hội nông dân không còn đất sản xuất như Chi hội 1, 2, 3, 4, 6, 7 An Tây và Chi hội 22 An Đông”, bà Châu Thị Thúy Kiều, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội Nông dân phường An Cựu cho biết.

Trước thực tế đó, dù gặp phải không ít khó khăn, nhưng Hội Nông dân phường An Cựu đã vận động hội viên ở các chi hội đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; mở rộng ngành nghề mới theo hướng khai thác tiềm năng, lợi thế địa phương.

Hội đã thành lập được câu lạc bộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi và sắp tới sẽ thành lập Chi hội Hoàng mai phường An Cựu với hơn 30 hội viên. Đây là môi trường, diễn đàn để các hội viên trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế.

Dù diện tích đất sản xuất thu hẹp dần, nhưng thực tế cho thấy, nhiều hội viên nông dân trên địa bàn phương An Cựu đã chủ động tận dụng điều kiện sẵn có để duy trì sản xuất, chuyển đổi sinh kế. Lúa, hoa màu, cây cảnh, trồng keo tràm lấy gỗ và chăn nuôi nhỏ lẻ vẫn được các chi hội nông dân duy trì như: Chi hội 8, 9, 10 An Tây; Chi hội 1, 2 Nhì Đông; Chi hội 14 An Đông.

“Ngoài kỹ thuật, nguồn vốn vay cũng được nhiều hội viên quan tâm. Các chi hội đã hướng dẫn hội viên tiếp cận nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân. Đồng thời, phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tạo điều kiện cho hội viên vay vốn mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế”, ông Mai Thanh Trắc, Tổ trưởng Tổ hợp tác cây cảnh phường An Cựu cho biết.

Thời gian tới, phường An Cựu tiếp tục khuyến khích người dân chuyển đổi từ mô hình sản xuất nhỏ lẻ sang các loại hình dịch vụ - thương mại - sản xuất có giá trị gia tăng cao, phù hợp với không gian đô thị. Địa phương ưu tiên phát triển dịch vụ thương mại, du lịch gắn với khai thác tiềm năng sẵn có như du lịch trải nghiệm di tích lịch sử, dịch vụ ẩm thực truyền thống, không gian văn hóa đường phố… để từng bước hình thành các sản phẩm đặc trưng có khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Ông Nguyễn Chí Quang, TUV, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế, Chủ tịch Hội Nông dân TP. Huế nhận định: “Trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, việc chuyển đổi sinh kế theo hướng đa dạng, linh hoạt là xu thế tất yếu. Với sự đồng hành của chính quyền và các tổ chức hội, nông dân phường An Cựu đang từng bước thích ứng, khai thác hiệu quả tiềm năng, nâng cao thu nhập, góp phần xây dựng đô thị phát triển bền vững”.

Bài, ảnh: QUỐC ANH
Đa dạng sinh kế, hướng phát triển bền vững ở Đan Điền
Chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy quản lý sang quản trị trong lĩnh vực văn hóa
Quy hoạch sân golf không tách rời sinh kế
Linh hoạt trong chuyển đổi mô hình chăn nuôi

