Kiên định với mục tiêu tăng trưởng

Công nhân Công ty Kim Long Motor Huế vận hành các thiết bị trong quá trình sản xuất

Tại cuộc họp nghe báo cáo và thảo luận về tình hình tăng trưởng kinh tế, kịch bản tăng trưởng quý I và cả năm 2026 mới đây, điểm đáng chú ý trong chỉ đạo của UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn là cách tiếp cận nhất quán: Không né tránh khó khăn, không hạ chuẩn mục tiêu tăng trưởng hai con số mà tổ chức lại phương thức điều hành để thích ứng.

Tinh thần mà đồng chí Nguyễn Khắc Toàn chỉ đạo là “rà soát kỹ, hành động nhanh, điều hành linh hoạt, bám sát cơ sở”, gắn với từng tháng, từng quý, từng chỉ tiêu.

Ở góc độ điều hành, từ chỉ đạo của người đứng đầu chính quyền thành phố Huế cho thấy, việc xác định đầu tư công là “trụ cột dẫn dắt”, là một lựa chọn có tính chiến lược. Trong bối cảnh còn nhiều biến động, việc chủ động kích hoạt nội lực thông qua giải ngân 100% nguồn vốn đầu tư công, ưu tiên các dự án có tính lan tỏa sẽ là nguồn bổ sung tăng trưởng hiệu quả. Đồng thời, sẽ kiên quyết thu hồi dự án chậm triển khai, hiệu quả thấp để nhường chỗ cho những dự án có khả năng đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng. Đây là giải pháp sàng lọc và sử dụng nguồn lực hiệu quả của lãnh đạo thành phố.

Cùng với đó, khu vực công nghiệp - xây dựng được đặt vào vai trò động lực chính, với yêu cầu tăng trưởng hai con số. Điều này đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của các ngành chức năng trong việc tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng, logistics, thủ tục đầu tư. Khi những điểm nghẽn về chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào và môi trường đầu tư được tháo gỡ, khu vực sản xuất mới có thể có thể mở rộng quy mô và tạo ra năng lực tăng trưởng mới.

Ở chiều ngược lại, khu vực dịch vụ - du lịch được yêu cầu thích ứng linh hoạt hơn với thị trường, bằng cách tái cơ cấu nguồn khách, tập trung vào thị trường nội địa và khu vực lân cận, kết hợp với việc nâng cao chất lượng sản phẩm để bù đắp thiếu hụt lượng khách quốc tế. Du lịch không chỉ là ngành kinh tế mũi nhọn, mà còn là yếu tố giúp duy trì dòng tiền, công suất lưu trú và sức sống của nền kinh tế.

Đáng chú ý, trong chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn, các giải pháp không dừng ở ngắn hạn cho năm 2026, mà đặt song song nhiệm vụ xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù để tạo động lực phát triển cho dài hạn. Điều này cho thấy, các cơ chế hiện hành chưa đủ mạnh để tạo ra dự án động lực quy mô lớn và cần có những cơ chế mới về việc phân cấp, huy động nguồn lực.

Đặc biệt, mức độ đóng góp vào tăng trưởng GRDP, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công hay kết quả xây dựng đề án cơ chế đặc thù được xác định là tiêu chí then chốt để xếp loại tập thể và người đứng đầu. Đây không chỉ là giải pháp siết chặt kỷ luật hành chính, mà còn tạo ra áp lực trách nhiệm rõ ràng, buộc mỗi đơn vị phải chuyển hóa chỉ tiêu chung thành kết quả cụ thể.

Thông điệp xuyên suốt trong chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn về tăng trưởng là buộc bộ máy chính quyền vận hành hiệu quả, kỷ luật và sáng tạo hơn. Nếu được triển khai đồng bộ và quyết liệt, những chỉ đạo này không chỉ giúp thành phố đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2026, mà còn đặt nền móng vững chắc cho một giai đoạn phát triển mới của thành phố.