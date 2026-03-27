Kiên định với mục tiêu tăng trưởng

HNN - Hiện nay, tình hình thế giới và khu vực đang biến động khó lường, từ căng thẳng địa chính trị, áp lực lạm phát đến giá nhiên liệu tăng và nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng đã tác động trực tiếp đến sản xuất, xuất, nhập khẩu, du lịch và nông nghiệp của thành phố. Trong bối cảnh đó, thành phố vẫn giữ vững mục tiêu tăng trưởng cao cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận áp lực lớn hơn.

Giữ đà tăng trưởng, hướng tới mục tiêu hai con sốTăng trưởng 10% trở lên và tư duy phát triển mớiKhởi công xây dựng hạng mục nhà 3 tầng tại Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt

 Công nhân Công ty Kim Long Motor Huế vận hành các thiết bị trong quá trình sản xuất

Tại cuộc họp nghe báo cáo và thảo luận về tình hình tăng trưởng kinh tế, kịch bản tăng trưởng quý I và cả năm 2026 mới đây, điểm đáng chú ý trong chỉ đạo của UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn là cách tiếp cận nhất quán: Không né tránh khó khăn, không hạ chuẩn mục tiêu tăng trưởng hai con số mà tổ chức lại phương thức điều hành để thích ứng.

Tinh thần mà đồng chí Nguyễn Khắc Toàn chỉ đạo là “rà soát kỹ, hành động nhanh, điều hành linh hoạt, bám sát cơ sở”, gắn với từng tháng, từng quý, từng chỉ tiêu.

Ở góc độ điều hành, từ chỉ đạo của người đứng đầu chính quyền thành phố Huế cho thấy, việc xác định đầu tư công là “trụ cột dẫn dắt”, là một lựa chọn có tính chiến lược. Trong bối cảnh còn nhiều biến động, việc chủ động kích hoạt nội lực thông qua giải ngân 100% nguồn vốn đầu tư công, ưu tiên các dự án có tính lan tỏa sẽ là nguồn bổ sung tăng trưởng hiệu quả. Đồng thời, sẽ kiên quyết thu hồi dự án chậm triển khai, hiệu quả thấp để nhường chỗ cho những dự án có khả năng đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng. Đây là giải pháp sàng lọc và sử dụng nguồn lực hiệu quả của lãnh đạo thành phố.

Cùng với đó, khu vực công nghiệp - xây dựng được đặt vào vai trò động lực chính, với yêu cầu tăng trưởng hai con số. Điều này đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của các ngành chức năng trong việc tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng, logistics, thủ tục đầu tư. Khi những điểm nghẽn về chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào và môi trường đầu tư được tháo gỡ, khu vực sản xuất mới có thể có thể mở rộng quy mô và tạo ra năng lực tăng trưởng mới.

Ở chiều ngược lại, khu vực dịch vụ - du lịch được yêu cầu thích ứng linh hoạt hơn với thị trường, bằng cách tái cơ cấu nguồn khách, tập trung vào thị trường nội địa và khu vực lân cận, kết hợp với việc nâng cao chất lượng sản phẩm để bù đắp thiếu hụt lượng khách quốc tế. Du lịch không chỉ là ngành kinh tế mũi nhọn, mà còn là yếu tố giúp duy trì dòng tiền, công suất lưu trú và sức sống của nền kinh tế.

Đáng chú ý, trong chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn, các giải pháp không dừng ở ngắn hạn cho năm 2026, mà đặt song song nhiệm vụ xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù để tạo động lực phát triển cho dài hạn. Điều này cho thấy, các cơ chế hiện hành chưa đủ mạnh để tạo ra dự án động lực quy mô lớn và cần có những cơ chế mới về việc phân cấp, huy động nguồn lực.

Đặc biệt, mức độ đóng góp vào tăng trưởng GRDP, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công hay kết quả xây dựng đề án cơ chế đặc thù được xác định là tiêu chí then chốt để xếp loại tập thể và người đứng đầu. Đây không chỉ là giải pháp siết chặt kỷ luật hành chính, mà còn tạo ra áp lực trách nhiệm rõ ràng, buộc mỗi đơn vị phải chuyển hóa chỉ tiêu chung thành kết quả cụ thể.

Thông điệp xuyên suốt trong chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn về tăng trưởng là buộc bộ máy chính quyền vận hành hiệu quả, kỷ luật và sáng tạo hơn. Nếu được triển khai đồng bộ và quyết liệt, những chỉ đạo này không chỉ giúp thành phố đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2026, mà còn đặt nền móng vững chắc cho một giai đoạn phát triển mới của thành phố.

Bài, ảnh: Lê Thọ
ĐÁNH GIÁ
Giữ đà tăng trưởng, hướng tới mục tiêu hai con số

Sáng 27/3, trong chương trình của Hội nghị Thành ủy lần thứ năm, hội nghị đã tiến hành thảo luận đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I/2026 và thảo luận kịch bản tăng trưởng thời gian tới. Với mức tăng trưởng 9,88%, thành phố đang tạo đà quan trọng, hướng tới mục tiêu đạt từ 10% trở lên trong năm 2026.

Giữ đà tăng trưởng, hướng tới mục tiêu hai con số
Tăng trưởng 10% trở lên và tư duy phát triển mới

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 2 khóa XIV của Tổng Bí thư Tô Lâm không chỉ khép lại một hội nghị, mà còn gợi mở một cách tiếp cận mới về đường hướng phát triển. Ở đó, mục tiêu tăng trưởng hai con số không được đặt ra như một sức ép chỉ tiêu đơn thuần, mà được đặt trong một chỉnh thể rộng hơn: nền tảng chính trị vững, thể chế tốt hơn, quản trị hiện đại hơn, bộ máy hiệu quả hơn và năng lực quốc gia mạnh hơn.

Tăng trưởng 10 trở lên và tư duy phát triển mới
Nghị quyết 80-NQ/TW: Mở đường để công nghiệp văn hóa trở thành động lực tăng trưởng mới của quốc gia

Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã mở ra một chương mới, nơi nghệ thuật, giải trí và di sản không còn đứng ngoài dòng chảy kinh tế. Đây là lúc công nghiệp văn hóa vươn mình, khẳng định vị thế là động lực tăng trưởng mũi nhọn, đưa bản sắc Việt Nam tỏa sáng trên bản đồ kinh tế toàn cầu.

Nghị quyết 80-NQ TW Mở đường để công nghiệp văn hóa trở thành động lực tăng trưởng mới của quốc gia
Công nghiệp tăng tốc, mở dư địa tăng trưởng

Những dây chuyền sản xuất đang vận hành tại các khu công nghiệp, những nhà máy mới chuẩn bị khởi công hay các dự án hạ tầng đang được hoàn thiện… tất cả đang góp phần hình thành diện mạo công nghiệp mới của Huế, mở ra kỳ vọng về một động lực tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2026.

Công nghiệp tăng tốc, mở dư địa tăng trưởng
Tăng trưởng thương mại toàn cầu chậm lại

Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) dự báo tăng trưởng thương mại thế giới chậm lại trong năm 2026 sau khi đạt kết quả tích cực vào năm ngoái, đồng thời cảnh báo rằng cuộc xung đột ở Trung Đông có thể gây thêm áp lực lên thương mại toàn cầu.

Tăng trưởng thương mại toàn cầu chậm lại

