Ông Phan Công Tuyên, Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Huế

Thưa ông, nhìn lại chặng đường hơn 20 năm xây dựng và phát triển, đâu là dấu ấn nổi bật nhất của Hội Khuyến học thành phố Huế?

Từ khi tiền thân là Hội Khuyến khích và hỗ trợ phát triển giáo dục được thành lập năm 1997 đến nay, phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn thành phố đã có những bước tiến vững chắc, toàn diện, thấm sâu vào từng cộng đồng dân cư.

Thành tựu lớn nhất là đã đưa khuyến học trở thành một nét đẹp văn hóa, thói quen tự giác của người dân Cố đô. Tính đến ngày 1/7/2025, toàn thành phố phát triển được 212.066 hội viên, chiếm hơn 17,3% dân số. Các mô hình học tập được nhân rộng, nguồn lực xã hội chăm lo cho sự học ngày càng được phát huy.

Những nỗ lực ấy góp phần đưa giáo dục Huế giữ vững vị thế tốp đầu cả nước với 365 giải học sinh giỏi quốc gia, nhiều huy chương Olympic quốc tế, 1 quán quân và 2 giải ba chương trình Đường lên đỉnh Olympia trong giai đoạn 2021 - 2026.

Từ việc hỗ trợ học sinh nghèo đến trường, công tác khuyến học ngày càng mở rộng, hướng đến xây dựng xã hội học tập. Theo ông, đâu là những chuyển biến rõ nét nhất?

Chuyển biến rõ nét nhất là tư duy khuyến học đã mở rộng từ việc giúp học sinh nghèo đến trường sang xây dựng xã hội học tập cho mọi người, ở mọi lứa tuổi. Sự tham gia của cộng đồng không còn mang tính thời điểm mà đã đi vào nền nếp. Toàn thành phố có 86,5% cộng đồng đăng ký mô hình “Cộng đồng học tập”, 93,73% đơn vị đăng ký mô hình “Đơn vị học tập” và 65% công dân từ 16 tuổi trở lên đăng ký “Công dân học tập”.

Với sự phối hợp của các cấp hội và nỗ lực của ngành giáo dục, thành phố Huế đã sớm đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục THCS và xóa mù chữ mức độ 2. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia hiện trên 78,2%.

Hội cũng chủ động đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý hội viên, tuyên truyền qua website, mạng xã hội, Hue-S và phối hợp với các cơ quan báo chí địa phương. Đồng thời, kiện toàn tổ chức hội cơ sở phù hợp với mô hình chính quyền mới.

Trong điều kiện nguồn lực còn nhiều khó khăn, Hội đã có những cách làm gì để huy động và duy trì sự đồng hành của các lực lượng xã hội?

Bí quyết của Hội là “Minh bạch - tâm huyết - gắn kết thực chất”. Hội chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền, phát huy vai trò thành viên Mặt trận Tổ quốc để kết nối với các sở, ngành, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và tổ chức quốc tế. Mọi nguồn quỹ vận động được đều công khai, trao đúng đối tượng, đúng nhu cầu thực tế.

Nhờ tạo dựng được niềm tin, các hội cơ sở đã duy trì mức vận động bình quân trên 25 tỷ đồng mỗi năm (trước khi sắp xếp lại cấp huyện), đồng thời duy trì sự đồng hành của nhiều nhà tài trợ lớn trong nhiều năm liền.

Sau sáp nhập, ngay tại đại hội hội khuyến học các xã, phường lần thứ nhất, nhiều địa phương đã vận động được hàng trăm triệu đồng và xây dựng kế hoạch huy động quỹ khuyến học từ 1 - 2 tỷ đồng trong nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bên cạnh việc vận động nguồn lực, Hội quan tâm kết nối hoạt động khuyến học với nhu cầu học tập thực tế của từng nhóm đối tượng. Đối với học sinh, sinh viên, trọng tâm là hỗ trợ điều kiện đến trường, khuyến khích phấn đấu và phát hiện, bồi dưỡng tài năng. Đối với người trưởng thành, chú trọng cơ hội học tập thường xuyên, cập nhật kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng sống và kỹ năng số. Cách tiếp cận này góp phần khẳng định học tập không chỉ giới hạn trong nhà trường mà diễn ra trong gia đình, cộng đồng, cơ quan, đơn vị và suốt cuộc đời mỗi người.

Bước vào nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội xác định những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm nào, thưa ông?

Mục tiêu xuyên suốt của Hội trong nhiệm kỳ mới là đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, góp phần xây dựng Huế trở thành “Thành phố học tập”, xứng tầm đô thị trực thuộc Trung ương.

Hội tập trung vào ba nhóm giải pháp. Trước hết, tiếp tục kiện toàn tổ chức hội cấp xã sau sắp xếp đơn vị hành chính; nâng cao chất lượng các mô hình học tập theo tiêu chí mới của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, gắn với chuyển đổi số và phát huy hiệu quả 40 trung tâm học tập cộng đồng cấp xã.

Cùng với đa dạng hóa các hình thức xã hội hóa, Hội chú trọng phát triển các quỹ khuyến học, khuyến tài ở cơ sở và dòng họ để kịp thời hỗ trợ học sinh khó khăn, ngăn ngừa nguy cơ bỏ học và bồi dưỡng nhân tài. Đồng thời, gắn công tác khuyến học với xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, phát triển phong trào khuyến học xanh và đáp ứng nhu cầu học tập, cập nhật kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng số cho người trưởng thành.

Đến năm 2031, Hội phấn đấu phát triển hội viên đạt 25% dân số toàn thành phố; quỹ khuyến học bình quân đạt từ 40.000 đồng/người dân; 75 - 80% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình học tập”; 65 - 70% dòng họ đạt danh hiệu “Dòng họ học tập”; 65 - 75% cộng đồng đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”; 80 - 90% cơ quan, trường học, doanh nghiệp và đơn vị do cấp xã quản lý đạt danh hiệu “Đơn vị học tập”.

Từ bao đời nay, truyền thống hiếu học luôn là niềm tự hào của Huế. Bước vào nhiệm kỳ mới, Hội mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của các cấp, các ngành, cộng đồng và các nhà hảo tâm để mỗi gia đình, dòng họ ở Huế đều trở thành một tế bào học tập tích cực, góp phần vào sự phát triển bền vững của thành phố.

Xin cảm ơn ông!