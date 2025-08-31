Từng bước triển khai dạy 2 buổi/ngày

Học sinh Trường THCS Nguyễn Tri Phương học đàn tranh

Thực hiện từng bước

Sau khi có chủ trương tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, Trường THCS Thủy Lương (phường Hương Thủy) đã tiến hành rà soát cơ sở vật chất, đội ngũ, lập kế hoạch và chuẩn bị nội dung triển khai. Song song đó, nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền để tạo sự đồng thuận với cha mẹ học sinh, khảo sát nhu cầu, nguyện vọng của học sinh.

Trên cơ sở kết quả khảo sát và điều kiện hiện có, trường tập trung triển khai dạy học 2 buổi/ngày theo 3 nội dung: Bồi dưỡng học sinh giỏi; ôn tập, củng cố kiến thức cho học sinh thi tuyển sinh vào lớp 10 và giáo dục hướng nghiệp - trải nghiệm.

Tuy nhiên, do còn hạn chế về cơ sở vật chất, đội ngũ và kinh phí, năm học này, Trường THCS Thủy Lương mới chỉ thực hiện được ở 4/18 lớp, với 153/709 học sinh. Thầy giáo Hoàng Quốc Toản, Phó Hiệu trưởng, cho biết: “Trường có 18 lớp nhưng chỉ có 11 phòng học, chưa đáp ứng yêu cầu để dạy 2 buổi/ngày cho toàn bộ học sinh. Với 30 giáo viên, bình quân chưa đến 1,7 giáo viên/lớp so với định mức 1,9 giáo viên/lớp, đây cũng là tỷ lệ khá thấp so với yêu cầu dạy cả chương trình chính khóa và buổi 2. Vì vậy, cơ sở vật chất và đội ngũ hiện chưa bảo đảm để tổ chức đại trà”.

Học sinh tham gia hoạt động trải nghiệm

Tại Trường THCS Duy Tân (phường An Cựu), việc triển khai được thực hiện theo lộ trình cuốn chiếu. Năm nay, khối 9 học 2 buổi/ngày, sang năm đến khối 8, từng bước đến khi phủ kín toàn trường. Theo thầy giáo Nguyễn Mạnh Tiến, Hiệu trưởng, trường hiện thiếu 13 cán bộ quản lý và giáo viên; phòng học cũng chưa đủ để bố trí 1 lớp/1 phòng nên chưa thể áp dụng đồng loạt cho cả 28 lớp.

Ở buổi 2, nhà trường tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, đồng thời tổ chức các câu lạc bộ, như: tiếng Anh, âm nhạc, mỹ thuật, đọc sách… giúp học sinh phát triển năng lực, năng khiếu. Việc bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh được thiết kế không trùng lặp với chương trình buổi 1, tạo điều kiện để học sinh củng cố kiến thức, chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10.

Cần đầu tư thêm nguồn lực

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho biết, chủ trương dạy 2 buổi/ngày nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện đức - trí - thể - mỹ cho học sinh. Đồng thời, nâng cao chất lượng giờ học chính khóa; khắc phục tình trạng dạy thêm, học thêm không đúng quy định; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn; bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục.

Ông Nguyễn Vinh Hưng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT nhấn mạnh: “Việc tổ chức dạy 2 buổi/ngày phải đảm bảo quyền lợi, phù hợp nhu cầu, nguyện vọng của học sinh và điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương. Các đơn vị cần ưu tiên bố trí nguồn lực, đồng thời thực hiện xã hội hóa giáo dục trên nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch”.

Theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT, thời lượng buổi 1 và buổi 2 được sắp xếp linh hoạt, không cố định buổi sáng hay chiều. Buổi 1 dành cho chương trình chính khóa theo Chương trình giáo dục phổ thông mới. Buổi 2 là thời gian để học sinh được ôn tập, phụ đạo, bồi dưỡng học sinh giỏi, chuẩn bị cho các kỳ thi. Đồng thời, tham gia nghiên cứu khoa học kỹ thuật, giáo dục hướng nghiệp, trải nghiệm, STEM/STEAM, giáo dục đạo đức, phát triển kỹ năng sống, thể thao, nghệ thuật… đáp ứng nhu cầu, sở thích, năng khiếu của học sinh.

Thầy Nguyễn Mạnh Tiến, Hiệu trưởng Trường THCS Duy Tân nhận định, học 2 buổi/ngày là chủ trương đúng đắn để phát triển toàn diện học sinh. Tuy nhiên, việc thực hiện cần có lộ trình, chuẩn bị kỹ cả về chương trình và kinh phí. Riêng việc mời nghệ nhân, nghệ sĩ dạy các môn năng khiếu nếu không có khung chương trình bài bản và nguồn lực bảo đảm sẽ khó duy trì lâu dài.

Để tháo gỡ khó khăn, hiện nay, các trường đang kiến nghị UBND các xã, phường quan tâm đầu tư thêm phòng học, hỗ trợ kinh phí chi trả giờ tăng tiết, mời chuyên gia, giáo viên thỉnh giảng. Cùng với đó, Sở GD&ĐT cũng cần điều tiết, bổ sung giáo viên còn thiếu, tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên về phương pháp tổ chức 2 buổi/ngày, nhất là kỹ năng quản lý câu lạc bộ, dạy học phân hóa, STEM, trải nghiệm.