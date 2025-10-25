  • Huế ngày nay Online
Mexico triển khai chiến lược quảng bá du lịch đặc biệt nhân dịp World Cup 2026

ClockThứ Năm, 13/11/2025 15:06
Mexico đang đẩy mạnh chiến dịch quảng bá du lịch quy mô lớn, hướng tới hàng triệu du khách trong và ngoài nước nhân dịp diễn ra Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá thế giới 2026 (World Cup 2026) - sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh mà Mexico sẽ đồng đăng cai cùng Mỹ và Canada vào giữa năm sau.

Giá vé World Cup 2026 dao động từ 60-6.710 USD

 Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum phát biểu tại Mexico City. (Ảnh tư liệu: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ hôm 12/11 tại thủ đô Mexico City, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum khẳng định World Cup không chỉ là lễ hội thể thao, mà còn là “cơ hội vàng” để quốc gia Bắc Mỹ này giới thiệu hình ảnh đất nước năng động, mến khách và giàu bản sắc văn hóa đến bạn bè quốc tế.

Tổng thống Sheinbaum cho biết chính phủ đang triển khai chương trình “Khám phá Mexico – Descubre México” cùng hàng loạt tuyến du lịch chuyên biệt dành cho người hâm mộ bóng đá đến tham dự World Cup 2026. Các tuyến này sẽ đưa du khách khám phá những điểm đến tiêu biểu của Mexico – từ di sản văn hóa Maya, các thành phố di sản trong danh sách “Thị trấn thần tiên - Pueblos Mágicos” đến những bãi biển mang tính biểu tượng hai bên bờ Đại Tây Dương và Caribe như Puerto Vallarta, Acapulco và Cancun.

“Chúng tôi không muốn World Cup chỉ diễn ra trong các sân vận động, mà muốn tất cả người dân và du khách đều được sống trong bầu không khí sôi động của giải đấu. Mỗi hành trình, mỗi điểm đến sẽ là một phần của trải nghiệm World Cup tại Mexico”, bà Sheinbaum nhấn mạnh.

Theo kế hoạch, chương trình “Khám phá Mexico” sẽ liên kết chặt chẽ với các dự án hạ tầng trọng điểm của chính phủ, đặc biệt là tuyến đường sắt Tren Maya – biểu tượng mới của du lịch bền vững ở bán đảo Yucatán. Du khách đến các sân vận động tổ chức World Cup có thể dễ dàng di chuyển đến các khu khảo cổ, bảo tàng, khu sinh thái hoặc các trung tâm văn hóa bản địa. Bên cạnh đó, hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng và dịch vụ vận chuyển cũng sẽ được cải thiện, nhằm mang đến trải nghiệm du lịch trọn vẹn và an toàn.

Chính quyền liên bang và các bang chủ nhà – Mexico City, Guadalajara và Monterrey đang phối hợp FIFA để xây dựng các không gian cộng đồng tại quảng trường, công viên và trung tâm thành phố, nơi người dân có thể cùng xem trực tiếp các trận đấu, tham gia hoạt động văn hóa-nghệ thuật, ẩm thực và thể thao đường phố. Chính phủ Mexico dự kiến đón khoảng 5,5 triệu lượt du khách trong dịp này, góp phần thúc đẩy tăng trưởng du lịch, tạo việc làm và kích thích tiêu dùng trong nước.

Theo Tổng thống Sheinbaum, bên cạnh việc quảng bá di sản và thiên nhiên, chiến dịch lần này còn hướng tới việc đưa du lịch Mexico trở thành cầu nối văn hóa. Các hoạt động nghệ thuật, ẩm thực, âm nhạc truyền thống và lễ hội đường phố sẽ được tổ chức song song với giải đấu, giúp du khách quốc tế hiểu rõ hơn về bản sắc dân tộc và tinh thần hiếu khách của người Mexico.

Theo giới quan sát, chiến lược du lịch của chính phủ Mexico không chỉ nhằm gia tăng lợi ích kinh tế ngắn hạn, mà còn hướng tới xây dựng hình ảnh quốc gia thân thiện, sáng tạo và an toàn trong mắt bạn bè quốc tế. Việc gắn kết World Cup với du lịch được xem là bước đi cần thiết để tận dụng tối đa sức lan tỏa của sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh.

Các chuyên gia kinh tế ước tính, World Cup 2026 có thể mang lại cho Mexico hàng tỷ USD doanh thu du lịch và dịch vụ, đồng thời thúc đẩy đầu tư hạ tầng, giao thông và công nghệ du lịch. Quan trọng hơn, sự kiện này sẽ giúp Mexico khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn hàng đầu khu vực Mỹ Latinh – nơi hội tụ giữa niềm đam mê bóng đá, chiều sâu văn hóa và vẻ đẹp thiên nhiên đa dạng.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chiến lược quảng bá toàn diện, Mexico đang hướng tới một World Cup 2026 không chỉ đáng nhớ trên sân cỏ, mà còn là một hành trình trải nghiệm văn hóa-du lịch độc đáo cho hàng triệu du khách từ khắp nơi trên thế giới.

Theo nhandan.vn
