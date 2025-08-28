Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế đón tân sinh viên nhập học

Tân sinh viên làm thủ tục nhập học tại Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế

Trong đợt 1, tân sinh viên sẽ nhập học vào ngày 28 và 29/8 tại Giảng đường 1, số 32 Lê Lợi, phường Thuận Hóa, TP. Huế. Tại đây, các em sẽ được đón tiếp và hướng dẫn hoàn thành các thủ tục cần thiết. Với những trường hợp không thể nhập học đúng thời gian quy định, nhà trường có phương án hỗ trợ để sinh viên có thể bổ sung hồ sơ sau đó, đồng thời vẫn bảo đảm tiến độ học tập.

Ngay sau khi công bố kết quả trúng tuyển, Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế đã liên tục cập nhật thông tin liên quan đến thời gian, quy trình, hướng dẫn xác nhận nhập học trực tuyến, khai báo hồ sơ online cũng như các thủ tục nhập học thông qua các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo và các kênh website, email. Song song với đó, nhà trường cũng xây dựng kế hoạch cụ thể, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và bố trí nhân lực để đảm bảo công tác đón tiếp tân sinh viên diễn ra thuận lợi.

Bên cạnh sự chuẩn bị của nhà trường, Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên cũng triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ tân sinh viên và phụ huynh như giúp tân sinh viên tìm trọ, hỗ trợ đưa đón miễn phí…, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho các em trong quá trình làm các thủ tục nhập học.

Năm 2025, Trường ĐH Sư phạm - ĐH Huế dự kiến tuyển sinh 2.500 chỉ tiêu cho 22 ngành đào tạo. Riêng nhóm ngành sư phạm với 18 ngành học chiếm phần lớn, với tổng cộng 2.092 chỉ tiêu. Trong đó, Sư phạm Ngữ văn là ngành có điểm chuẩn cao nhất với 28,90 điểm. Trường cũng áp dụng 5 phương thức tuyển sinh: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT; xét kết quả học tập cấp THPT; xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh; xét kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy; xét kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT hoặc kết quả thi đánh giá năng lực với điểm thi năng khiếu.