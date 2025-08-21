26 đội tham gia cuộc thi Olympic Sinh học sinh viên toàn quốc

Ban tổ chức trao giấy chứng nhận và tặng hoa chúc mừng cho các đội thi

Ban Tổ chức phát động cuộc thi từ tháng 1/2025 và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ 25 trường đại học trên toàn quốc với 155 thí sinh của 26 đội thi tham gia. Đó là những sinh viên hiện đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng và học viện trên toàn quốc có các khoa hoặc bộ môn liên quan đến sinh học, khoa học tự nhiên, khoa học sự sống, y học, dược học, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, môi trường…

Trong 3 ngày thi, thí sinh sẽ trải qua 2 nội dung: Lý thuyết (thi trắc nghiệm trên giấy hoặc trên máy tính) và thực hành theo chương trình sinh học đại cương (mỗi thí sinh tham dự đều phải thi tất cả các lĩnh vực).

Phần thi lý thuyết gồm các lĩnh vực: Sinh học tế bào (gồm cả sinh học phân tử, hóa sinh, vi sinh học); sinh học cơ thể thực vật; sinh học cơ thể động vật; di truyền học và tiến hóa; sinh thái học và tập tính; hệ thống sinh học.

Phần thi thực hành gồm các lĩnh vực: Sinh học tế bào (sinh học phân tử đại cương, hóa sinh, tế bào học); sinh học cơ thể thực vật (phân loại, giải phẫu học, sinh lý thực vật); sinh học cơ thể động vật (phân loại, giải phẫu học, sinh lý động vật); di truyền học và kỹ thuật gen; vi sinh và kiểm nghiệm vi sinh.

Cuộc thi nhằm phát hiện tài năng, tăng cường giao lưu học hỏi, trau dồi kiến thức, năng lực nghiên cứu của sinh viên và sự hợp tác các cơ sở giáo dục đại học, góp phần thúc đẩy cải tiến, nâng cao chất lượng dạy và học môn sinh học.

Trong lịch trình cuộc thi, các thí sinh sẽ có nhiều hoạt động bên lề bổ ích và lý thú như giao lưu bóng chuyền, gala văn nghệ và tham gia trò chơi kết nối. Với những hoạt động này giúp cho các bạn thí sinh trên toàn quốc có cơ hội học hỏi, gắn kết, mang lại không khí vui tươi, phấn khởi cho các đội thi sau những giờ thi căng thẳng.