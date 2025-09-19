Triển khai dạy học 2 buổi/ngày: Cần tầm nhìn, kế hoạch cụ thể

Các hoạt động thể thao được triển khai tại các trường THCS

Huy động nội lực

Tại Trường THCS Hùng Vương (phường Thuận Hóa), việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày bước đầu được triển khai cho khối 6, dưới hình thức các câu lạc bộ: Âm nhạc, mỹ thuật, cầu lông, cờ vua và tiếng Anh. Toàn trường hiện có 33 lớp nhưng chỉ có 17 phòng học, thiếu 7 giáo viên nên chưa thể tổ chức đồng loạt cho tất cả các khối lớp.

Cô giáo Mai Thị Thúy, Hiệu trưởng Trường THCS Hùng Vương cho biết: “Các khối lớp khác sẽ được triển khai theo lộ trình trong những năm tiếp theo. Khi có thêm giáo viên, trường sẽ cân đối nguồn lực để tổ chức thêm các hoạt động trong buổi 2 phù hợp với điều kiện thực tiễn. Quan trọng là phải có giáo viên, còn các hoạt động có thể tổ chức ở ngoài sân trường, không nhất thiết trong lớp học”.

Cô Thúy chia sẻ: “Phương án thuê nhân lực bên ngoài không khả thi trong khi nguồn chi thường xuyên của trường còn hạn hẹp, chủ yếu dành trả lương cho giáo viên hợp đồng. Trước mắt, Ban Giám hiệu động viên thầy, cô khắc phục khó khăn. Trong điều kiện đầy đủ, trường có thể tổ chức dạy học 2 buổi/ngày một cách toàn diện; còn trước mắt, học kỳ II sẽ tập trung dạy ôn thi vào lớp 10 cho khối 9”.

Ở bậc THPT, Trường THPT Gia Hội là một trong những đơn vị sớm triển khai dạy học 2 buổi/ngày cho cả 3 khối lớp. Kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày được xây dựng từ đầu năm học. Với khối 11 và 12, buổi học thứ 2 tập trung vào các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao, hướng nghiệp, trải nghiệm, ôn thi tốt nghiệp, bồi dưỡng học sinh giỏi... Hoạt động trải nghiệm gắn học với thực tiễn, nhà trường đặc biệt chú trọng tham quan di tích lịch sử, văn hóa để phát huy giá trị văn hóa Huế. Khối 10 trước mắt ưu tiên hoạt động hướng nghiệp, trải nghiệm. Sang học kỳ II, trường sẽ tăng cường phụ đạo, ôn tập cho số học sinh chưa đạt yêu cầu.

Hiệu trưởng Trường THPT Gia Hội - thầy Lê Quang Hòa cho rằng, điều quan trọng là buổi học thứ 2 không được lặp lại kiến thức của buổi 1, mà phải bổ sung, bồi dưỡng thêm cho học sinh. Đặc biệt, đối với những trường có đầu vào thấp, buổi học này càng cần thiết để củng cố kiến thức, góp phần đảm bảo công bằng trong giáo dục. “Hiện nay, đội ngũ giáo viên và kế hoạch của trường đã chuẩn bị đầy đủ. Học kỳ I có phần vất vả do cơ sở vật chất chưa hoàn thiện, nhưng sang học kỳ II khi các công trình xây dựng phòng học hoàn tất, việc triển khai sẽ thuận lợi hơn”, thầy Hòa cho biết thêm.

Xác định rõ mục tiêu phát triển

Trước khi bắt đầu năm học, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã tham mưu UBND thành phố ban hành kế hoạch triển khai dạy học 2 buổi/ngày, đồng thời có công văn hướng dẫn gửi đến tất cả các trường. Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2025 - 2026, Sở yêu cầu các trường xây dựng kế hoạch đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, yêu cầu của UBND thành phố.

Bên cạnh đó, Bộ GD&ĐT vừa ban hành Công văn số 5215/BGD&ĐT-GDPT, ngày 3/9/2025 hướng dẫn mời chuyên gia, nghệ nhân, nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên tham gia các hoạt động giáo dục trong trường phổ thông. Theo đó, các trường cần có kế hoạch cụ thể phù hợp với điều kiện thực tiễn về nhu cầu mời chuyên gia, nghệ nhân, nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên tham gia hoạt động giáo dục chính khóa và buổi 2.

Theo ông Nguyễn Vinh Hưng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, khó khăn về cơ sở vật chất và đội ngũ không chỉ riêng ở Huế mà là tình trạng chung của cả nước. Theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT, 100% trường đều phải xây dựng kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày, trên cơ sở vừa bám sát thực tiễn, vừa có định hướng lâu dài. Nghĩa là, nhà trường cần xác định rõ mục tiêu phát triển để thiết kế hoạt động phù hợp với học sinh và nhu cầu xã hội, thiếu kỹ năng thì tăng cường kỹ năng, định hướng phát triển khoa học công nghệ thì đẩy mạnh STEM. Từ định hướng đó mới xác định được nhu cầu bổ sung cơ sở vật chất, nhân lực.

Sở GD&ĐT cũng đã có văn bản hướng dẫn cụ thể về các khoản thu đầu năm. Theo đó, trong điều kiện cho phép, các trường có thể huy động thêm nguồn lực để tổ chức hoạt động buổi 2. Tuy nhiên, việc huy động phải dựa trên nguyên tắc tự nguyện của học sinh, dưới sự quản lý chặt chẽ của nhà trường, tuân thủ đúng quy định thu - chi và mức thu phải căn cứ theo Nghị quyết 05 của HĐND thành phố.

Theo ông Nguyễn Vinh Hưng, để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày hiệu quả, các trường cần nhận thức đúng bản chất và yêu cầu của mô hình này. Hiệu trưởng phải trực tiếp điều hành, điều phối hợp lý để huy động nguồn lực, bố trí hoạt động khoa học, tránh chồng chéo, đồng thời giúp giáo viên không cảm thấy áp lực. “Mỗi trường cần có tầm nhìn trong định hướng chiến lược, xác định rõ mục tiêu phát triển dựa trên nhu cầu, mong muốn của xã hội đối với chất lượng giáo dục tại địa phương. Chỉ khi có định hướng mới xây dựng chương trình buổi 2 vừa phù hợp với thực tiễn, có giá trị với xã hội và hoạt động bền vững”, ông Hưng nhấn mạnh.