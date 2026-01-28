Thúc đẩy hợp tác du lịch giữa Việt Nam và USABC

Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong tặng quà lưu niệm cho đoàn doanh nghiệp USABC. (Ảnh: TITC)

Tại buổi gặp, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong gửi lời cảm ơn tới cộng đồng doanh nghiệp của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN khi đã có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam. Đồng thời, hỗ trợ các đối tác, doanh nghiệp mở rộng cơ hội hợp tác.

"Việt Nam đang triển khai quá trình đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, hướng tới giai đoạn phát triển nhanh, bền vững và thịnh vượng", Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong cho biết.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều khó khăn, Việt Nam vẫn đạt tốc độ tăng trưởng GDP trên 8%. Tổng kim ngạch xuất khẩu khoảng 920 tỷ USD, GDP đạt khoảng 520 tỷ USD. Riêng lĩnh vực du lịch, Việt Nam đã đón hơn 21 triệu lượt khách quốc tế, tăng 20,4%. Con số này cao hơn nhiều so với mức tăng trưởng chung của khu vực và thế giới.

Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong thông tin, Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu giai đoạn 2026-2030 đạt tăng trưởng kinh tế hai con số, trong đó, du lịch được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Việt Nam đang đẩy mạnh cải cách thể chế, phát triển kinh tế tư nhân, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đầu tư hạ tầng giao thông, logistics, năng lượng, kinh tế số và hội nhập quốc tế.

Việt Nam cam kết xây dựng môi trường đầu tư cởi mở, minh bạch, hấp dẫn và mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương cân bằng, hài hòa lợi ích với cộng đồng doanh nghiệp USABC.

Trong buổi làm việc, đại diện các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú, lữ hành, sản phẩm du lịch của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN cũng đã trao đổi và đề xuất nhiều nội dung hợp tác cụ thể với Việt Nam.

Đại diện Expedia Group cho hay, Việt Nam đang nổi lên mạnh mẽ trên các nền tảng du lịch toàn cầu. Riêng từ khóa tìm kiếm về "Phú Quốc" đã đến tăng 54% và lọt vào Top 10 điểm đến năm 2026, trở thành điểm đến châu Á duy nhất góp mặt trong danh sách này. Đơn vị này cam kết tiếp tục đưa thêm khách quốc tế đến Việt Nam và phối hợp nhằm nâng cao trải nghiệm cho du khách.

Tập đoàn Marriott International nhận định, Việt Nam là thị trường phát triển nhanh nhất của Marriott tại ASEAN. Hiện có tới 29 khách sạn của doanh nghiệp đang hoạt động và 58 dự án trong kế hoạch triển khai. Đơn vị đánh giá cao các cải cách về thể chế, hạ tầng và chính sách phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam.

Cam kết hơn 30 năm đồng hành cùng Việt Nam trong phát triển hệ sinh thái số, Visa sẵn sàng chia sẻ dữ liệu về hành vi, chi tiêu và xu hướng của du khách quốc tế nhằm hỗ trợ xây dựng chính sách du lịch hiệu quả hơn.

Đại diện Visa đã giới thiệu các giải pháp thanh toán số, thanh toán không tiếp xúc phục vụ du lịch thông minh. Theo đó, có việc triển khai chấp nhận thanh toán Visa trên các tuyến tàu điện đô thị tại Hà Nội và nền tảng "Visit Vietnam".

Đại diện Royal Caribbean Group chia sẻ, năm 2025, đơn vị đã tổ chức 67 chuyến tàu cập cảng Việt Nam, đưa khoảng 150.000 lượt khách quốc tế. Doanh nghiệp mong muốn được chia sẻ thêm về định hướng phát triển hạ tầng dài hạn, đặc biệt là các dự án cảng biển du lịch và kết nối giao thông ven biển. Đồng thời, kiến nghị tiếp tục hoàn thiện chính sách thị thực và các quy định liên quan đến du lịch tàu biển để nâng cao trải nghiệm của khách du lịch.

Đánh giá cao các ý kiến và đề xuất của cộng đồng doanh nghiệp USABC, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong khẳng định Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam luôn sẵn sàng lắng nghe, trao đổi và đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình hoàn thiện thể chế. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động đầu tư, kinh doanh và phát triển du lịch bền vững tại Việt Nam.

https://nhandan.vn/thuc-day-hop-tac-du-lich-giua-viet-nam-va-usabc-post939658.html?gidzl=i-txFVKHqtEnyF8zz0RKSBxm_JhZ3OvqfVUkDEGDYdtoeVvbjGs8BwEWgpEs2TuefwVwCZXppn1vyH7USG