Giảm hơn 900 tấn rác thải nhựa thất thoát ra môi trường

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh phát biểu khai mạc hội thảo

Dự hội nghị có UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh cùng đại diện các bộ, ngành, địa phương liên quan.

Ý nghĩa thiết thực đối với mục tiêu phát triển xanh, bền vững của thành phố

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh đánh giá, Dự án TVA có ý nghĩa thiết thực đối với mục tiêu phát triển xanh, bền vững của thành phố Huế. Dự án đã góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cộng đồng về phân loại rác tại nguồn (PLRTN), giảm thiểu rác thải nhựa (RTN) với nhiều mô hình thiết thực đã được triển khai.

Đặc biệt, sự tham gia chủ động của người dân và doanh nghiệp đã cho thấy tinh thần trách nhiệm cộng đồng ngày càng được lan tỏa mạnh mẽ. Từ một dự án môi trường, đang từng bước hình thành một phong cách sống xanh, văn minh và bền vững cho đô thị Huế. Với những nỗ lực đó, thành phố Huế rất vinh dự được WWF vinh danh “Thành phố xanh Quốc gia năm 2026”.

Ông Phạm Công Phước, Phó Chủ tịch UBND xã Đan Điền cho biết, với sự đồng hành của Dự án TVA, chính quyền địa phương đã đưa vào vận hành điểm du lịch giảm nhựa Ngư Mỹ Thạnh; 8 cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn cũng đã cam kết thực hiện các biện pháp nhằm giảm thiểu RTN trong hoạt động kinh doanh. Dự án cũng kiến tạo hơn 500m2 tranh tường bích họa tại thôn Cư Lạc và Ngư Mỹ Thạnh, biến cảnh quan thành thông điệp bảo vệ môi trường cho người dân và du khách.

“Dự án đã cung cấp các hoạt động đồng bộ và bền vững góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng trong vấn đề PLRTN và giảm thiểu RTN, góp phần cải thiện công tác thu gom chất thải trên địa bàn xã và khu vực lân cận một cách hiệu quả”, ông Phạm Công Phước chia sẻ.

Các trường học trên địa bàn tham gia xây dựng mô hình “Trường học giảm nhựa”

Ông Nguyễn Vinh Hưng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT thành phố cho biết, xác định trường học là nền tảng cốt lõi để thay đổi hành vi, hình thành thói quen sống xanh bền vững cho học sinh, giáo viên, từ đó lan tỏa mạnh mẽ ra cộng đồng, trong suốt giai đoạn qua, ngành giáo dục đã phối hợp chặt chẽ với Dự án TVA để triển khai thí điểm và vận động thành công 54 trường học trên địa bàn tham gia xây dựng mô hình “Trường học giảm nhựa”. Năm 2026 đánh dấu bước tiến vượt bậc với Cuộc thi “Công dân toàn cầu, dẫn đầu giảm nhựa” dành cho 60 trường học trên địa bàn, thu hút hơn 100 giáo viên cùng 500 học sinh nòng cốt tham gia trực tiếp.

“Sở GD&ĐT đề ra 4 định hướng trọng tâm mang tính chiến lược cho thời gian tới bao gồm: Tiếp tục duy trì, chuẩn hóa và nhân rộng mô hình “trường học giảm nhựa”; lồng ghép sâu và toàn diện vào chương trình giáo dục; phát huy tối đa vai trò học sinh là “tác nhân thay đổi” và đẩy mạnh phối hợp liên ngành và huy động nguồn lực xã hội để xây dựng một hệ sinh thái giáo dục xanh bền vững”, ông Nguyễn Vinh Hưng cho biết thêm.

Giảm hơn 900 tấn rác thải nhựa

Dự án TVA được triển khai từ năm 2021 với sự tài trợ của Nhân dân Na Uy thông qua WWF-Na Uy, WWF-Việt Nam và tiếp nhận bởi UBND thành phố. Dự án với mục tiêu nhằm hỗ trợ thành phố bảo vệ các dòng sông và hệ sinh thái vùng đất ngập nước, ven biển khỏi ô nhiễm rác thải nhựa, hướng tới xây dựng Huế trở thành đô thị giảm nhựa tiêu biểu của miền Trung Việt Nam.

Hội thảo là dịp để nhìn lại hành trình 5 năm triển khai các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm nhựa tại Huế

Năm 2021, UBND thành phố chính thức ký cam kết tham gia Chương trình Đô thị giảm nhựa của WWF Quốc tế. Từ đó, Dự án TVA được triển khai với lộ trình dựa trên 5 mục tiêu trọng tâm gồm: Hoàn thiện chính sách và tăng cường vai trò của các bên liên quan; giảm phát sinh RTN; giảm thất thoát rác thải trong quá trình thu gom và vận chuyển; tăng tỷ lệ thu hồi, tái chế và cải thiện công tác xử lý và thải bỏ.

Sau 5 năm triển khai, Dự án TVA đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, tạo nên những chuyển biến tích cực trong công tác quản lý chất thải rắn và giảm ô nhiễm nhựa tại thành phố.

Cụ thể, dự án đã góp phần giảm 933,6 tấn RTN thất thoát ra môi trường tự nhiên. Chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn được triển khai trên 100% địa bàn thành phố, hình thành thói quen phân loại rác trong cộng đồng. Dự án còn hỗ trợ nhiều trang thiết bị và hạ tầng phục vụ công tác thu gom như xe cuốn ép rác, thùng lưu chứa và các giải pháp tăng cường thu gom sau phân loại. Tổng kinh phí tài trợ hiện vật của dự án khoảng 26 tỷ đồng.

Dự án cũng thúc đẩy mạnh mẽ mô hình du lịch giảm nhựa với hàng trăm doanh nghiệp du lịch - dịch vụ tham gia, đồng thời xây dựng và triển khai các tour du lịch, điểm đến du lịch cộng đồng giảm nhựa. Hệ thống các trạm nhà chờ kết hợp trạm cấp nước miễn phí cũng được thực hiện nhằm khuyến khích người dân và du khách hạn chế sử dụng nhựa dùng một lần.

Dự án đã góp phần thay đổi nhận thức và hành vi giảm nhựa trong cộng đồng, nhất là những người trẻ

Phát biểu tại hội thảo, bà Nguyễn Thị Diệu Thúy - Giám đốc Chương trình Đại dương (WWF-Việt Nam) cho biết: “Sau 5 năm triển khai, Dự án TVA không chỉ mang lại những kết quả cụ thể về giảm thiểu RTN mà còn góp phần thay đổi nhận thức và hành vi của cộng đồng, xây dựng nền tảng để Huế tiếp tục phát triển theo định hướng đô thị xanh và bền vững. Thành công của dự án là minh chứng cho sức mạnh hợp tác giữa chính quyền, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và người dân trong việc cùng nhau giải quyết thách thức ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ô nhiễm nhựa.”

Ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho rằng, ô nhiễm nhựa không chỉ là một vấn đề môi trường. Đó là phép thử đối với năng lực quản trị đô thị, là thước đo cho trách nhiệm xã hội, và cũng là biểu hiện của cách chúng ta lựa chọn tương lai phát triển cho các thế hệ mai sau. Trong bối cảnh đó, thành phố đã lựa chọn trở thành người tiên phong với việc huy động sự tham gia của cộng đồng, doanh nghiệp, trường học và các tổ chức xã hội. Huế đã từng bước hình thành một mô hình đô thị giảm nhựa mang đậm bản sắc riêng, hài hòa giữa bảo tồn di sản, phát triển xanh và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh khẳng định, thành phố cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng các địa phương, doanh nghiệp, tổ chức và cộng đồng để đưa các sáng kiến giảm nhựa trở thành hoạt động thường xuyên, lâu dài, góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống và hình ảnh Huế thân thiện, phát triển xanh, bền vững và có trách nhiệm với môi trường trong mắt du khách và bạn bè quốc tế.