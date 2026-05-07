Ai Cập hồi hương hơn 1.300 công dân từ Libya

ClockThứ Hai, 11/05/2026 09:47
Người di cư thường bị dồn ép trên những con thuyền cũ kỹ, quá tải và không có thiết bị bảo hộ cơ bản. (Ảnh: Marina Militare/TTXVN) 

Ngày 10/5, Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết, nước này đã hồi hương 1.379 công dân bị giam giữ tại Libya do di cư bất hợp pháp, đồng thời tiếp nhận thi thể hàng chục nạn nhân thiệt mạng trong các vụ chìm tàu chở người di cư.

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, các công dân Ai Cập nói trên bị giam giữ tại các nhà tù ở thủ đô Tripoli và Benghazi (thành phố lớn thứ hai của Libya nằm gần biển Địa Trung Hải) do liên quan các vụ di cư bất hợp pháp trong giai đoạn 4 tháng đầu năm 2026.

Trong khi đó, kể từ đầu năm đến nay, nước này đã tiếp nhận tổng cộng 94 thi thể là nạn nhân của các vụ đắm thuyền khi di cư, trong số đó có các thi thể được tìm thấy ngoài khơi Tunisia.

Cũng theo Bộ Ngoại giao Ai Cập, trong năm 2025, các nỗ lực ngoại giao của Cairo cũng đã giúp hồi hương hơn 3.000 công dân Ai Cập về nước và bảo đảm trả tự do cho hơn 1.200 người bị giam giữ trong các nhà tù Libya.

Tình trạng di cư bất hợp pháp của công dân Ai Cập sang châu Âu vẫn diễn biến phức tạp trong những năm gần đây, dù Cairo đã siết chặt kiểm soát biên giới và tăng cường chống buôn người. Điểm đến chủ yếu của người di cư Ai Cập là Italy và Hy Lạp, thông qua tuyến Libya-Địa Trung Hải, đặc biệt từ miền Đông Libya tới đảo Crete của Hy Lạp.

Theo truyền thông địa phương, các mạng lưới buôn người thường hứa hẹn cho các công dân Ai Cập, phần lớn đến từ những tỉnh thuộc đồng bằng sông Nile và Thượng Ai Cập, về những công việc thu nhập cao tại châu Âu, cơ hội hợp pháp hóa cư trú, hoặc khả năng nhanh chóng đưa gia đình sang đoàn tụ.

Chi phí cho một chuyến vượt biên thường dao động từ vài nghìn tới hơn 10.000 USD/người, tùy từng trường hợp. Nhiều gia đình đã phải bán tài sản hoặc vay nợ để chi trả.

Theo Tổ chức Di trú Quốc tế (IOM), Libya hiện vẫn là điểm trung chuyển chính do tình trạng mất ổn định kéo dài và sự tồn tại của các mạng lưới buôn người xuyên quốc gia. Công dân Ai Cập chiếm khoảng 20% số người di cư hiện diện tại Libya trong năm 2025.

Thời gian qua, giới chức Ai Cập đã tăng cường phối hợp Libya và châu Âu nhằm triệt phá các đường dây buôn người, đồng thời nhiều lần cảnh báo người dân không tin vào “giấc mơ châu Âu” thông qua các hành trình vượt Địa Trung Hải đầy nguy hiểm.

Mở rộng hợp tác trong lĩnh vực văn hóa-du lịch giữa Việt Nam và Ai Cập

Ngày 16/4, Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập Nguyễn Nam Dương đã có buổi làm việc với Giáo sư, Tiến sĩ Ahmed Ghoneim, Giám đốc Đại Bảo tàng quốc gia Ai Cập (Grand Egyptian Museum-GEM) nhằm thảo luận về khả năng thúc đẩy hợp tác trong triển khai các hoạt động giao lưu, trao đổi văn hóa và du lịch.

Sớm giải quyết dứt điểm kiến nghị của công dân

UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh, việc trả lời công dân phải đúng thời hạn, rõ ràng, minh bạch, bám sát nội dung kết luận tại buổi tiếp, hạn chế phát sinh khiếu kiện vượt cấp, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với chính quyền.

