50 năm Trường THPT Tam Giang: Giữ nền truyền thống, tạo đà phát triển

Ông Hoàng Đình Thông, Hiệu trưởng Trường THPT Tam Giang.

Thưa ông, từ một ngôi trường còn nhiều khó khăn những ngày đầu thành lập, Trường THPT Tam Giang đã trải qua những dấu mốc nào để có diện mạo như hôm nay?

Nửa thế kỷ (1976 - 2026) hình thành và phát triển của Trường THPT Tam Giang gắn với nhiều dấu mốc. Những năm đầu thành lập, trường mang nhiều tên gọi như Trường Trung học Hương Điền, Trường Cấp 3 Phong Điền, Trường PTTH số 3 Hương Điền; là nơi đáp ứng nhu cầu học tập của con em vùng biển, đầm phá trong những năm đất nước vừa thống nhất.

Đến thập niên 1990, trường sáp nhập bậc THCS và THPT, trở thành Trường Phổ thông cấp 2-3 Tam Giang, góp phần nâng cao dân trí cho các địa phương vùng Ngũ Điền, Phong Hải, Quảng Ngạn, Quảng Công.

Dấu mốc quan trọng là năm học 1999 - 2000, khi trường tách bậc THCS, chính thức mang tên Trường THPT Tam Giang và chuyển về khuôn viên mới bên Quốc lộ 49B. Từ một dãy nhà hai tầng với 20 phòng học còn nhiều thiếu thốn, các thế hệ thầy và trò đã từng bước xây dựng cơ sở vật chất, tạo dựng môi trường dạy học khang trang, trở thành trường đạt chuẩn quốc gia.

Chất lượng giáo dục của Trường THPT Tam Giang đã chuyển biến như thế nào và nhà trường có những giải pháp gì để phát huy năng lực, tính chủ động, sáng tạo của học sinh?

Chất lượng giáo dục của Trường THPT Tam Giang đã có bước chuyển theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất, lấy học sinh làm trung tâm.

Trong dạy học, giáo viên đẩy mạnh đổi mới phương pháp, tổ chức các hoạt động theo dự án, thảo luận nhóm, giải quyết vấn đề thực tiễn, qua đó khuyến khích học sinh tư duy và chủ động chiếm lĩnh kiến thức.

Công tác kiểm tra, đánh giá cũng được điều chỉnh theo hướng chú trọng khả năng vận dụng kiến thức và tư duy sáng tạo, thay vì chỉ chú trọng ghi nhớ. Nhà trường kết hợp đánh giá thường xuyên thông qua bài tập, sản phẩm thực hành, thuyết trình với đánh giá định kỳ, đồng thời quan tâm đến sự tiến bộ của từng học sinh.

Để phát huy tính chủ động, sáng tạo, trường khuyến khích học sinh tham gia nghiên cứu khoa học kỹ thuật, tổ chức các câu lạc bộ học thuật, kỹ năng mềm. Qua đó, học sinh có thêm cơ hội trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng.

Trước yêu cầu đổi mới giáo dục, đâu là những hướng đi trọng tâm của trường trong thời gian tới, nhất là về chuyển đổi số và xây dựng môi trường giáo dục tích cực?

Bước vào giai đoạn mới, Trường THPT Tam Giang xác định, xây dựng mô hình “Trường học hạnh phúc - Trường học thông minh” là một trong những hướng đi trọng tâm.

Trường tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và dạy học, khai thác hiệu quả học bạ điện tử, sổ điểm điện tử và hệ thống LMS để giao nhiệm vụ, theo dõi quá trình học tập của học sinh. Giáo viên tăng cường sử dụng các công cụ tương tác trực tuyến, kết hợp với phương pháp dạy học mới nhằm tạo hứng thú và phát huy tính chủ động của học sinh.

Song song với chuyển đổi số, nhà trường chú trọng xây dựng môi trường giáo dục tích cực, thân thiện và an toàn, gắn với tiêu chí “Trường học hạnh phúc”, hướng đến không gian xanh - sạch - sáng - an toàn, trong đó an toàn về thể chất và tinh thần của học sinh được đặt lên hàng đầu.

Đội ngũ nhà giáo có vai trò như thế nào trong quá trình nâng cao chất lượng giáo dục? Nhà trường làm gì để khuyến khích giáo viên đổi mới, thích ứng với yêu cầu mới?

Trường xác định đội ngũ nhà giáo là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục. Vì vậy, xây dựng đội ngũ vững chuyên môn, tâm huyết, trách nhiệm là nhiệm vụ được quan tâm thường xuyên.

Nhà trường tạo điều kiện để giáo viên tự học, tự bồi dưỡng và tham gia các lớp tập huấn về chương trình giáo dục phổ thông mới, ứng dụng công nghệ, thiết kế bài giảng điện tử và phương pháp sư phạm hiện đại. Sinh hoạt chuyên môn được đổi mới theo hướng nghiên cứu bài học, trong đó giáo viên cùng thiết kế, dự giờ, phân tích sản phẩm học tập của học sinh để rút kinh nghiệm, chia sẻ những cách làm hiệu quả.

Bên cạnh đó, nhà trường khuyến khích giáo viên mạnh dạn đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong dạy học; đưa những nội dung này vào tiêu chí thi đua, khen thưởng, tạo điều kiện để giáo viên, nhất là giáo viên trẻ, phát huy sáng kiến.

Kỷ niệm 50 năm mở ra chặng đường mới, Trường THPT Tam Giang sẽ làm gì để tiếp tục phát huy truyền thống và nâng cao chất lượng giáo dục?

Kỷ niệm 50 năm thành lập không chỉ là dịp để tri ân quá khứ, mà còn là điểm tựa để Trường THPT Tam Giang bước vào giai đoạn phát triển mới. Trước hết, nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, giáo dục học sinh niềm tự hào về hành trình vượt khó của các thế hệ đi trước, qua đó tạo động lực để thầy thi đua dạy tốt, trò quyết tâm học tốt.

Cùng với đó, nhà trường từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất, hạ tầng số; đổi mới quản trị theo hướng chủ động, linh hoạt và nâng cao chất lượng giáo dục thực chất, chú trọng phát triển toàn diện học sinh.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là tăng cường kết nối nhà trường - gia đình - xã hội, phát huy vai trò của mạng lưới cựu học sinh Trường THPT Tam Giang ở nhiều nơi để đồng hành, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn và góp sức xây dựng nhà trường khang trang, hiện đại.

Mục tiêu xuyên suốt là xây dựng môi trường giáo dục an toàn, bình đẳng, nhân văn và hạnh phúc, nơi mỗi giáo viên, học sinh được tôn trọng và có cơ hội phát huy năng lực, tiếp tục tạo nên những giá trị mới cho Trường THPT Tam Giang.

Xin cảm ơn ông!