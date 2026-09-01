Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Mozambique

Đại sứ Trần Thị Thu Thìn phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique cung cấp)

Đó là nội dung Bộ trưởng Kế hoạch và Phát triển Mozambique Salim Valá nhấn mạnh trong bài phát biểu tại Lễ kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026). Sự kiện được Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique tổ chức trọng thể tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Maputo, với sự tham dự của hơn 250 đại biểu, khách mời.

Dự lễ kỷ niệm có: Bộ trưởng Kế hoạch và Phát triển Mozambique Salim Valá; Thư ký Thường trực Bộ Quốc phòng Mozambique Casimiro Augusto Mueio, Phó Tổng Công tố Mozambique, Amabélia Chuquela; cùng đại diện lãnh đạo Quốc hội Mozambique, Đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique, Bộ Ngoại giao và Hợp tác Mozambique; các Đại sứ, đại biện, thành viên cơ quan đại diện và tổ chức quốc tế tại Maputo; các doanh nghiệp, chuyên gia, học giả, bạn bè Mozambique và cựu du học sinh Mozambique tại Việt Nam; các chuyên gia, doanh nghiệp Việt Nam và đông đảo bà con người Việt đang sinh sống, làm việc tại Mozambique.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Đại sứ Việt Nam tại Mozambique Trần Thị Thu Thìn đã điểm lại mốc son lịch sử ngày 2/9/1945 khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc.

Đại sứ Trần Thị Thu Thìn thông tin tới bạn bè quốc tế, sở tại và cộng đồng người Việt Nam tại Mozambique về những thành tựu phát triển mọi mặt của đất nước sau 81 năm độc lập, 51 năm thống nhất đất nước và 40 năm Đổi mới, cũng như mục tiêu, khát vọng của Việt Nam trong kỷ nguyên mới, trở thành quốc gia đang phát triển có nền công nghiệp hiện đại và thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào năm 2045.

Đánh giá về quan hệ song phương Việt Nam-Mozambique, Đại sứ khẳng định, Mozambique luôn giữ vị trí đặc biệt quan trọng và ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Việt Nam tại châu Phi. Quan hệ hai Đảng, hai nước được vun đắp từ nền tảng của tình hữu nghị truyền thống từ thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc và những hỗ trợ, ủng hộ thiết thực trong những ngày đầu Mozambique kiến thiết, xây dựng đất nước.

Điểm lại chặng đường hợp tác, Đại sứ biểu dương các mô hình thành công như liên doanh viễn thông Movitel, các chương trình hợp tác nông nghiệp và sự đóng góp của các chuyên gia giáo dục, chuyên gia y tế Việt Nam tại Mozambique.

Đặc biệt trong năm 2026, tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc tiếp tục được thể hiện rõ nét qua những cử chỉ nghĩa tình. Trong bối cảnh Mozambique chịu thiệt hại nặng nề do lũ lụt gây ra, Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã kịp thời tặng 100.000 USD hỗ trợ nhân dân Mozambique khắc phục hậu quả mưa lũ.

Cộng đồng người Việt Nam tại Mozambique, dù không lớn về số lượng, đã chung tay quyên góp và dành tặng người dân tỉnh Maputo 6 tấn lương thực. Với vai trò là nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, di động hàng đầu tại Mozambique, công ty Movitel (Viettel) đã nhanh chóng khôi phục mạng lưới kết nối, tích cực đồng hành giúp người dân sở tại sớm khôi phục, ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, hợp tác giáo dục cũng ghi dấu ấn với việc ký Hiệp định giữa hai Chính phủ về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học, tăng số lượng học bổng và tích cực chuẩn bị trao đổi sinh viên giữa hai nước.

Hướng tới tương lai, Đại sứ khẳng định, Việt Nam cam kết là đối tác tin cậy, chân thành và sẵn sàng đồng hành cùng Mozambique trên con đường tự chủ kinh tế và phát triển bền vững.

Đại sứ bày tỏ tin tưởng hai nước có thể mở ra một chương hợp tác mới mang tính chiến lược và bứt phá hơn, nơi tình hữu nghị lịch sử được hiện thực hóa thành các cơ hội kinh tế thiết thực, nơi những kinh nghiệm chia sẻ trở thành động lực cho đổi mới sáng tạo và sự gắn kết giữa nhân dân hai nước ngày càng bền chặt.

Đại diện Chính phủ Mozambique, Bộ trưởng Kế hoạch và Phát triển Salim Valá đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp của Tổng thống Daniel Francisco Chapo, Chính phủ và nhân dân Mozambique tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Chính phủ và nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bộ trưởng khẳng định, ngày 2/9/1945 là cột mốc mở ra chương mới cho dân tộc Việt Nam, đồng thời là nguồn cảm hứng lớn cho các quốc gia giành độc lập thông qua con đường tự quyết.

Bộ trưởng Salim Valá nhận định Việt Nam là một trong những ví dụ điển hình, ấn tượng nhất về chuyển đổi mô hình kinh tế nhờ tầm nhìn dài hạn, ổn định chính trị, chính sách mở cửa thu hút đầu tư, công nghiệp hóa hướng tới xuất khẩu và ứng dụng khoa học công nghệ. Theo Bộ trưởng, thành tựu của Việt Nam mang ý nghĩa tham khảo đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Mozambique đang tích cực triển khai Chiến lược Phát triển Quốc gia giai đoạn 2025-2044 và Kế hoạch Phục hồi và Tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2025-2029 nhằm thúc đẩy đa dạng hóa nền kinh tế và tự chủ phát triển.

Bộ trưởng Salim Valá đánh giá cao những kết quả hợp tác thực chất, hiệu quả giữa hai nước trong thời gian qua. Theo số liệu chính thức của Mozambique, kim ngạch thương mại hai chiều năm 2024 đạt khoảng 458,6 triệu USD, trong đó Mozambique xuất khẩu sang Việt Nam 350,7 triệu USD, chủ yếu là than đá và hạt điều thô, và nhập khẩu 107,9 triệu USD hàng hóa từ Việt Nam, chủ yếu là gạo.

Bộ trưởng Salim Valá cũng nhấn mạnh những dấu ấn tiêu biểu của hợp tác song phương như hoạt động hiệu quả, bền vững của công ty Movitel (Viettel) đóng góp tích cực vào chuyển đổi số, tạo việc làm và phát triển cộng đồng; các chương trình hợp tác nghiên cứu nông nghiệp và thỏa thuận hợp tác giáo dục giữa hai nước.

Bộ trưởng Salim Valá bày tỏ mong muốn, hợp tác song phương chuyển dịch từ các mô hình thương mại truyền thống sang hợp tác sản xuất, chuyển giao công nghệ, đầu tư chung và chuỗi giá trị chế biến sâu, đặc biệt trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, chế biến hạt điều, thủy sản, năng lượng, hạ tầng logistics, viễn thông và tài chính số.

Nhấn mạnh tiềm năng và lợi thế địa chiến lược của Mozambique tại khu vực Nam phần châu Phi cùng năng lực công nghiệp, công nghệ của Việt Nam có tính bổ trợ cao, Bộ trưởng Salim Valá kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh đầu tư và doanh nghiệp Mozambique chủ động kết nối thị trường. Đồng thời, khẳng định Chính phủ Mozambique sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để biến tình hữu nghị truyền thống thành các cơ hội phát triển cụ thể, đóng góp cho hòa bình, phát triển bền vững của hai đất nước, hai dân tộc.

Trong chương trình, bạn bè sở tại và quốc tế có cơ hội hòa mình vào không gian văn hóa, nghệ thuật mang đậm bản sắc Việt Nam và Mozambique. Nhịp trống rộn ràng cùng điệu nhảy Xigubo mạnh mẽ, giàu năng lượng - điệu nhảy truyền thống của Mozambique do các bạn học sinh Trường Trung học Josina Machel thể hiện - tạo nên không khí vô cùng hào hứng.

Bài múa nón Việt Nam của các bạn sinh viên Trường Đại học Joaquim Chissano lại mang đến một sắc thái hoàn toàn khác biệt, thể hiện sự uyển chuyển, mềm mại, thướt tha và nét thanh lịch của văn hóa Việt Nam. Sự kết hợp nhuần nhuyễn của văn hóa, nghệ thuật hai dân tộc trên cùng một sân khấu không chỉ tôn vinh niềm tự hào quốc gia mà còn khắc họa nét đẹp của tình đoàn kết, hữu nghị bền chặt, lâu đời giữa hai đất nước.

Bên cạnh âm nhạc, chương trình mang đến cho khách mời một hành trình trải nghiệm văn hóa trọn vẹn thông qua triển lãm nghệ thuật và ẩm thực truyền thống. Tại khu vực trưng bày, khách tham dự đặc biệt ấn tượng với những tác phẩm đong đầy tình cảm do học sinh các trường trung học tại Maputo thể hiện trong cuộc thi vẽ tranh về Chủ tịch Hồ Chí Minh do Đại sứ quán tổ chức nhân dịp kỷ niệm 139 năm Ngày sinh của Bác, đặt bên cạnh đó là những hình ảnh tiêu biểu điểm lại quan hệ song phương Việt Nam-Mozambique và nét mộc mạc, tinh tế, đậm đà bản sắc của dòng tranh dân gian Đông Hồ.

Đây cũng là dịp bạn bè quốc tế và Mozambique cùng thưởng thức những món ăn đặc trưng của ẩm thực Việt Nam như phở bò, xôi xéo, nem rán, nộm hoa chuối, chè bưởi…

https://nhandan.vn/ky-niem-81-nam-cach-mang-thang-tam-va-quoc-khanh-29-tai-mozambique-post985745.html?gidzl=I11eNL_lgcfA3M5TKFcfQKODPr5AeljcN0fZ14pnhpTP1JS27V3-EbiCCGjBzlavM0aw2c4YpFe0M--dQ0