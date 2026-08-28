Trường THPT Phan Đăng Lưu kỷ niệm 65 năm thành lập

Khánh thành phòng truyền thống của trường nhân dịp kỷ niệm 65 năm

Đây là dịp để các thế hệ thầy và trò Trường THPT Phan Đăng Lưu cùng nhìn lại chặng đường 65 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển; tri ân những thế hệ nhà giáo, cán bộ, nhân viên đã tâm huyết, cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.

Tiền thân là Trường Trung học Phú Vang, trường chính thức khai giảng khóa đầu tiên ngày 15/10/1961 với 61 học sinh và 2 giáo viên. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử và nhiều lần thay đổi tên gọi, đến năm 1987, trường chính thức mang tên nhà cách mạng Phan Đăng Lưu. Năm 1999, Trường THPT Phan Đăng Lưu được tái lập, mở ra giai đoạn phát triển mới về quy mô và chất lượng giáo dục.

Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn, đến nay, Trường THPT Phan Đăng Lưu đã trở thành một trong những trường THPT có truyền thống của thành phố. Nhà trường đã đào tạo hàng vạn học sinh trưởng thành, đóng góp trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Chất lượng giáo dục từng bước được nâng cao; phong trào học sinh giỏi đạt nhiều kết quả nổi bật, với 18 giải học sinh giỏi quốc gia qua các thời kỳ. Những năm gần đây, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt trên 99%, tỷ lệ học sinh trúng tuyển đại học trên 80%.

Đêm hội Gala

Ghi nhận những đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển, nhà trường vinh dự được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Lao động hạng III năm 2008, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ các năm 2007, 2011 và Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2021.

Kỷ niệm 65 năm thành lập với chủ đề “Trở về - tri ân - kết nối” không chỉ là dịp ôn lại truyền thống, tri ân các thế hệ đi trước mà còn tạo động lực để thầy và trò nhà trường tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục.

Trong giai đoạn mới, Trường THPT Phan Đăng Lưu xác định tiếp tục đẩy mạnh đổi mới giáo dục, chuyển đổi số, xây dựng môi trường học tập hạnh phúc; chú trọng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, hướng đến xây dựng những thế hệ học sinh có tri thức, nhân cách, bản lĩnh và trách nhiệm với cộng đồng.