Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ công bố thành lập thành phố Quảng Ninh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân thành phố Quảng Ninh. (Ảnh: TTXVN)

Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Ủy viên Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Ban Bí thư; Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh các thời kỳ; các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cựu chiến binh, gia đình có công với cách mạng, các đoàn khách quốc tế và đông đảo nhân dân các dân tộc trên địa bàn.

Ngày 24/8/2026, tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết số 36/2026/QH16 về việc thành lập thành phố Quảng Ninh trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Quảng Ninh. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2026.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao Nghị quyết của Quốc hội và trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Quảng Ninh.

Phát biểu chúc mừng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định đây là mốc son quan trọng trên chặng đường hình thành, xây dựng, kiến thiết và phát triển của địa phương. Thành quả hôm nay là công sức của nhiều thế hệ, là ý chí, khát vọng và tinh thần dám nghĩ, dám làm của người Quảng Ninh. Từ hôm nay, Quảng Ninh mang một tầm vóc mới và một trách nhiệm lớn hơn trước nhân dân, trước đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Thống Nhất - TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, Quảng Ninh là vùng đất có vị trí đặc biệt trong lịch sử dựng nước và giữ nước. Địa thế có núi cao, biển rộng, biên giới dài, nhiều cửa sông, cửa biển làm nên một cửa ngõ giao thương; đồng thời tạo thành phên giậu vững chắc ở phía Đông Bắc của Tổ quốc. Mỗi tên đất, tên làng đều gợi một câu chuyện; mỗi hầm mỏ, bến cảng, đường biên in dấu mồ hôi và xương máu. Lịch sử ấy làm nên cốt cách Quảng Ninh: Yêu nước, quật cường, đoàn kết, kỷ luật, sáng tạo và luôn hướng về phía trước.

Nhấn mạnh Quảng Ninh giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong sự phát triển của đất nước hôm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, đây là địa bàn chiến lược về quốc phòng, an ninh và đối ngoại; điểm giao thoa của các hành lang kinh tế, các tuyến giao thông, các chuỗi sản xuất và chuỗi cung ứng toàn cầu; một trung tâm lớn về công nghiệp, năng lượng, cảng biển, logistics, du lịch và dịch vụ của khu vực phía bắc. Việc thành lập thành phố Quảng Ninh vì thế không đơn thuần là thay đổi tên gọi hay mô hình tổ chức. Điều quan trọng hơn là tạo ra một bước chuyển về chất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước định hướng, tầm nhìn của Quảng Ninh phải rõ ràng: Xây dựng một thành phố hiện đại, xanh, thông minh, giàu bản sắc; một cực tăng trưởng năng động của phía bắc; trung tâm kinh tế biển, du lịch, dịch vụ và công nghiệp công nghệ cao; địa bàn hòa bình, ổn định, hợp tác và hội nhập; một nơi đáng sống, đáng đến, đáng đầu tư và đáng tự hào.

Để hiện thực hóa tầm nhìn đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tập trung đổi mới mạnh mẽ quản trị thành phố với bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phân cấp rõ, trách nhiệm cụ thể; lấy kết quả công việc, sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo. Nơi đây phải tiếp tục là khởi nguồn của những cách làm mới; dám thí điểm, dám chịu trách nhiệm, dám vượt qua sức ỳ.

Quảng Ninh cần xác lập mô hình tăng trưởng mới; đẩy nhanh chuyển đổi từ "nâu" sang "xanh"; cơ cấu lại ngành than theo hướng hiện đại, an toàn, tiết kiệm tài nguyên, thân thiện với môi trường. Phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao, năng lượng sạch, logistics và các dịch vụ có giá trị gia tăng lớn; thúc đẩy kinh tế số, kinh tế dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo. Hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp, thu hút nhân tài và các nhà đầu tư chiến lược.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, biển phải trở thành không gian phát triển chiến lược. Mỗi dự án phải được cân nhắc trên ba lợi ích: Kinh tế, xã hội và môi trường. Không đánh đổi di sản, môi trường và chất lượng sống để lấy tăng trưởng ngắn hạn. Tổ chức tốt không gian đô thị với quy hoạch có tầm nhìn dài hạn; kết nối chặt chẽ đô thị, công nghiệp, cảng biển, cửa khẩu, vùng núi và hải đảo. Công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo và kinh tế di sản phải trở thành những động lực mới. Phải giữ màu xanh của Hạ Long, linh khí của Yên Tử, vẻ đẹp của Bái Tử Long, Trà Cổ, Bình Liêu và các vùng văn hóa đặc sắc.

Quảng Ninh cần quan tâm hơn nữa đến miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng con người khỏe mạnh, có tri thức, có kỹ năng, có văn hóa, có khát vọng. Giữ vững quốc phòng, an ninh; bảo vệ chắc chắn biên giới, biển, đảo; mỗi quy hoạch, công trình, dự án lớn phải tính đến yêu cầu bảo vệ Tổ quốc. Chủ động phòng ngừa các nguy cơ an ninh truyền thống và phi truyền thống; xây dựng đường biên hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển; mở rộng quan hệ với các địa phương, đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Quảng Ninh là đất của sóng lớn, cũng là đất của những bước đi lớn; tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố phát huy truyền thống "Kỷ luật và Đồng tâm", biến tiềm năng thành nguồn lực, biến niềm tự hào hôm nay thành thành quả ngày mai, phát triển thành phố Quảng Ninh xứng đáng là niềm tự hào của vùng Đông Bắc và cả nước.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Quảng Ninh bày tỏ xúc động và khẳng định luôn khắc ghi lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Phải xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành một tỉnh giàu đẹp”, đồng thời lĩnh hội, tiếp thu nghiêm túc những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Quảng Ninh sẽ luôn đoàn kết một lòng, giữ vững kỷ cương, đổi mới mạnh mẽ, hành động quyết liệt để xây dựng thành phố trở thành hình mẫu phát triển xanh, hiện đại, sáng tạo và hội nhập quốc tế, cùng đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình thịnh vượng của dân tộc.

https://nhandan.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-du-le-cong-bo-thanh-lap-thanh-pho-quang-ninh-post985045.html