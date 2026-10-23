Hợp tác doanh nghiệp, nâng tầm nhân lực

Phiên trao đổi “Bàn tròn doanh nghiệp”.

Hội nghị có sự tham dự của các sở, ngành, doanh nghiệp đối tác cùng lãnh đạo 19 trường THPT trên địa bàn TP. Huế và tỉnh Quảng Trị.

Trước yêu cầu ngày càng cao về chuyên môn, kỹ năng thực hành và khả năng thích ứng trong bối cảnh chuyển đổi số, Trường Cao đẳng Huế đẩy mạnh sự tham gia của doanh nghiệp vào đào tạo, từng bước thu hẹp khoảng cách giữa nhà trường với thực tiễn sản xuất, kinh doanh.

Theo báo cáo của Trường Cao đẳng Huế, trong năm 2026, trường đã đưa 441 sinh viên đến thực tập tại 38 cơ sở, với tỷ lệ hài lòng chung của các đơn vị tiếp nhận đạt 89,08%. Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp của các khóa 2023 và 2024 đạt trên 90%, phần lớn làm việc đúng chuyên ngành đào tạo, trong đó nổi bật là lĩnh vực giáo dục mầm non.

Trường Cao đẳng Huế ký kết thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp.

Tại hội nghị, Trường Cao đẳng Huế và các doanh nghiệp trao đổi về nhu cầu tuyển dụng, những yêu cầu mới đối với kỹ năng nghề nghiệp và giải pháp nâng cao khả năng thích ứng của người học trước sự phát triển của công nghệ, chuyển đổi số. Các ý kiến tập trung vào việc tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp trong xây dựng chương trình, tổ chức thực hành, thực tập và tuyển dụng sinh viên sau tốt nghiệp.

Dịp này, Trường Cao đẳng Huế ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty Cổ phần Phát triển nghề nghiệp Tuổi Trẻ Việt (Job Choice) và Công ty TNHH Phần mềm FPT Miền Trung (FPT Software). Nội dung hợp tác tập trung vào hoạt động hướng nghiệp, cập nhật công nghệ, trao đổi chuyên môn, mở rộng cơ hội thực tập và việc làm cho sinh viên.

Trường Cao đẳng Huế cũng trao các suất học bổng khuyến học với tổng trị giá 100 triệu đồng cho học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2026 - 2027 tại các trường THPT thuộc TP. Huế và tỉnh Quảng Trị.

Thời gian tới, Trường Cao đẳng Huế tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo theo hướng tăng thực hành, gắn chuẩn đầu ra với nhu cầu tuyển dụng. Đồng thời, đẩy mạnh mời chuyên gia, kỹ sư và nhà quản lý doanh nghiệp tham gia giảng dạy, hướng dẫn thực hành; tạo điều kiện để giảng viên tiếp cận công nghệ và quy trình sản xuất thực tế, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực.