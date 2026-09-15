Trường Cao đẳng Huế đoạt giải Nhì Cuộc thi Hùng biện tiếng Việt dành cho người nước ngoài

Đội thi của Trường Cao đẳng Huế đoạt giải Nhì tại cuộc thi

Vượt qua vòng sơ khảo, Trường Cao đẳng Huế là một trong 7 đội được lựa chọn tham dự vòng chung khảo. Cuộc thi là dịp để lưu học sinh Lào đang học tập tại trường thể hiện năng lực tiếng Việt, hiểu biết về văn hóa Việt Nam và khả năng trình bày trước công chúng.

Tại vòng chung khảo, các đội trải qua 2 phần thi: năng lực tiếng Việt và hùng biện. Phần thi năng lực tiếng Việt được tổ chức dưới hình thức trắc nghiệm, đánh giá kiến thức, khả năng sử dụng tiếng Việt và mức độ hiểu biết của thí sinh về văn hóa Việt Nam. Đội thi Trường Cao đẳng Huế đạt 100 điểm ở phần thi này.

Ở phần thi hùng biện, đội mang đến tiết mục với chủ đề “Câu chuyện 10 bông hoa bất tử”, kể về sự hy sinh của 10 nữ thanh niên xung phong tại Ngã ba Đồng Lộc trong những năm tháng chiến tranh.

Mở đầu phần thi là màn trình diễn “Cô gái mở đường” do các lưu học sinh Lào thể hiện. Kết hợp âm nhạc, vũ đạo và kể chuyện bằng tiếng Việt, tiết mục tái hiện hình ảnh những nữ thanh niên xung phong tuổi đời còn trẻ, sẵn sàng cống hiến tuổi xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Thông qua câu chuyện lịch sử Việt Nam được kể bằng góc nhìn của những người trẻ đến từ Lào, phần thi góp phần truyền tải các giá trị về lòng yêu nước, sự hy sinh, tình đồng đội và tình hữu nghị Việt Nam - Lào.

Với sự chuẩn bị nghiêm túc và phần thể hiện tự tin, đội thi Trường Cao đẳng Huế đoạt giải Nhì và giải Đội thi Hùng biện xuất sắc nhất tại cuộc thi.

Kết quả này ghi nhận quá trình học tập, rèn luyện tiếng Việt của lưu học sinh Lào tại Trường Cao đẳng Huế, đồng thời cho thấy vai trò của tiếng Việt trong việc kết nối du học sinh Lào với lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam, góp phần tăng cường giao lưu, hữu nghị giữa Việt Nam và Lào.