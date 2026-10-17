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ClockThứ Bảy, 17/10/2026 14:58

Học sinh Quốc Học - Huế giành Huy chương Bạc Olympic Vật lí quốc tế Al-Fergani

HNN.VN - Em Tăng Hạo Nhiên, học sinh lớp 12 chuyên Lý 1, Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế vừa xuất sắc giành Huy chương Bạc tại Kỳ thi Olympic Vật lí quốc tế Al-Fergani lần thứ hai (FIPhO 2026). Kỳ thi diễn ra từ ngày 10 đến 17/10 tại thành phố Samarkand, Uzbekistan.

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Theo kết quả được công bố tại lễ trao giải, cả 4 học sinh của đoàn Việt Nam tham dự kỳ thi đều đoạt huy chương, gồm 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.

 Tăng Hạo Nhiên đoạt Huy chương Bạc tại kỳ thi. Ảnh: Trường Quốc Học - Huế

Huy chương Vàng thuộc về em Lê Bá Tuấn Việt, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Hai Huy chương Bạc thuộc về em Tăng Hạo Nhiên, Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế và em Trương Bá Chí Thành, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên. Em Lê Hồng Nhân, Trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa) giành Huy chương Đồng.

Tấm Huy chương Bạc của Tăng Hạo Nhiên không chỉ ghi nhận nỗ lực học tập, niềm đam mê Vật lí của em mà còn tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục mũi nhọn, truyền thống bồi dưỡng học sinh giỏi của Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế.

Kỳ thi Olympic Vật lí quốc tế Al-Fergani mang tên nhà khoa học Ahmad al-Fergani, được tổ chức nhằm khuyến khích niềm đam mê Vật lí, phát triển tư duy khoa học và tăng cường giao lưu học thuật giữa học sinh các quốc gia.

MINH HIỀN
 Từ khóa:
Học sinh Quốc Học - HuếgiànhHuy chương BạcOlympicVật líquốc tếAl-FerganiTăng Hạo Nhiên
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