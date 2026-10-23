Đêm nghệ thuật kết nối các thế hệ Quốc Học - Huế

Chương trình kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai của Quốc Học - Huế qua âm nhạc.

Lấy hình tượng dòng chảy làm chủ đạo, chương trình được dàn dựng thành ba chương: “Khơi trong mạch nguồn”, “Bến yêu thương” và “Hòa sóng trùng khơi”. Mỗi chương mang một sắc thái riêng, kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai của Quốc Học qua âm nhạc, múa, trình diễn thời trang.

Mở đầu với “Khơi trong mạch nguồn”, khán giả được trở về những dấu mốc lịch sử của ngôi trường thành lập năm 1896 dưới triều vua Thành Thái. Những giai điệu “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người”, “Ngôi trường hồng bên sông Hương”, “Trên sông Hương”, “Sơn nữ ca”… gợi lại chiều sâu lịch sử, văn hóa và truyền thống hiếu học của Quốc Học.

Trình diễn bộ sưu tập áo dài của nhà thiết kế Ella Phan

Khán giả được giao lưu với Nhà giáo Nhân dân, GS.TS.BS Trần Hữu Dàng, một cựu học sinh Quốc Học, đồng thời là tác giả ca khúc “Quốc Học vườn hoa bên sông Hương”. Những chia sẻ về mái trường và hành trình trưởng thành góp thêm chiều sâu cảm xúc cho đêm nghệ thuật.

Nếu chương đầu là lời tri ân nguồn cội, “Bến yêu thương” lại đưa người xem trở về với những kỷ niệm học trò. Các ca khúc “Bụi phấn”, “Bài học đầu tiên”, “Nhớ ơn thầy cô”, “Tà áo tím”, “Con đường đến trường” gợi nhớ tình thầy trò, bè bạn và những năm tháng thanh xuân dưới mái trường bên dòng Hương Giang.

Chương trình còn trình diễn bộ sưu tập áo dài của nhà thiết kế Ella Phan, kết hợp hoạt động gây quỹ “Giấc mơ áo trắng”. Đặc biệt, hoạt động đấu giá bình gốm “Quốc Học tinh hoa” và bức tranh “Dấu ấn thanh xuân” đã thu về hơn 230 triệu đồng, đóng góp vào quỹ tôn tạo cảnh quan trường. Đây không chỉ là hoạt động gây quỹ ý nghĩa mà còn thể hiện tình cảm, sự gắn bó và trách nhiệm của các thế hệ đối với mái trường Quốc Học.

Đấu giá gây quỹ tôn tạo cảnh quan trường

Khép lại chương trình, “Hòa sóng trùng khơi” mang đến những giai điệu trẻ trung, thể hiện khát vọng vươn lên, hội nhập thế giới của học sinh Quốc Học hôm nay. Các tiết mục “Thêm yêu ngày nắng đến trường”, “Ngôi trường một thế kỷ”, “Gởi Quốc Học”, “Khát vọng” cùng phần giao lưu với các thế hệ học sinh tạo nên sự kết nối giữa truyền thống và sức trẻ.

Sau 130 năm, Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế không chỉ được nhắc nhớ bằng những thành tích giáo dục mà còn bằng tình cảm sâu nặng của bao thế hệ thầy trò. Đêm nghệ thuật là một dấu ấn trong hành trình ấy, nơi ký ức được đánh thức và những khát vọng mới tiếp tục được nuôi dưỡng.