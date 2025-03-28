“Gia tài” của một nữ kỳ thủ nhí

Kỳ thủ Bảo Ngọc. Ảnh: Hà Hằng

Khởi đầu một tài năng

Làm quen với cờ vua từ năm 4 tuổi với mục đích đơn thuần là giải trí, thế nhưng, chỉ sau thời gian ngắn, Bảo Ngọc đã nhanh chóng khẳng định tài năng của mình ở môn thể thao trí tuệ này. “Sau khi thuần thục những nước đi cơ bản, vợ chồng tôi chấp cháu “xe, pháo, mã”. Nhưng chỉ mấy ngày sau, cháu đã đánh “ngang cơ”, dần dà vượt qua và “chấp ngược” lại chúng tôi”, chị Hà Thị Hằng - mẹ của Bảo Ngọc chia sẻ.

Nhận thấy con mình sớm bộc lộ năng khiếu cờ vua, 2 vợ chồng chị Hằng đưa Bảo Ngọc đến một số “lò” do các HLV bộ môn cờ thành phố đứng lớp để tập luyện, học hỏi. Sau thời gian được hướng dẫn, mài dũa, cọ xát với các bạn có những nước đi hay, những thế cờ hiểm hóc, năm 2023, khi vừa bước chân vào lớp 1, Bảo Ngọc đã giành HCĐ giải vô địch cờ vua trẻ Quốc gia, HCV giải vô địch cờ vua các nhóm tuổi trẻ miền Trung mở rộng. Đến năm 2024, 2025, Bảo Ngọc tái lập thành tích với 1 HCĐ ở giải trẻ Quốc gia và 2 HCB ở giải các nhóm tuổi trẻ miền Trung mở rộng.

Nhưng “gia tài” của Bảo Ngọc không chỉ có vậy. Tính từ năm 2023 đến nay, tại các giải vô địch Thanh thiếu nhi thành phố mở rộng, Hội khỏe Phù Đổng các cấp và các giải cấp CLB, bằng vào khả năng của mình, cô học trò của Trường Tiểu học Lê Lợi đã có hơn 50 huy chương, cúp các loại - một con số quá ấn tượng, thậm chí có thể nói là rất khó tin nếu biết Bảo Ngọc hiện chỉ mới 8 tuổi.

“Với con, cờ vua không đơn thuần là môn thể thao trí tuệ, giúp tăng khả năng tư duy logic, sự tập trung cao độ và bản lĩnh thi đấu, mà còn là môi trường rèn luyện tính kiên nhẫn, tinh thần vượt khó và thái độ ứng xử trước thắng - thua. Những bài học ấy đã góp phần hình thành nhân cách và bản lĩnh cho con trong học tập cũng như trong vui chơi, với bạn bè, thầy cô và người thân”, Bảo Ngọc chia sẻ.

Không chỉ giỏi cờ vua, Bảo Ngọc còn là Quán quân chương trình “Con nói, con tỏa sáng” tại TP. Huế; Giải C toàn quốc Cuộc thi Người kể chuyện; MC chính cho nhiều chuỗi sự kiện thiếu nhi và chương trình ca nhạc lớn tại TP. Huế và hiện đang là một trong những gương mặt được đề cử trao thưởng tại hạng mục người dẫn chương trình nữ nhí được yêu thích nhất năm 2026 - Giải thưởng Búp sen vàng do Báo Thiếu niên Tiền phong & Nhi đồng tổ.

“Nhạc nào cũng nhảy”

Ngoài cờ vua, dẫn chương trình, Bảo Ngọc còn sớm bộc lộ tài năng của mình ở nhiều lĩnh vực. Đơn cử là giải Nhất Vincom Sống Xanh - Vũ điệu tương lai (trình diễn thời trang, thiết kế trang phục và dẫn MC thuyết trình); mẫu nhí Model show “Candy In The Wild”; Người mẫu “Áo dài và tuổi thơ”; Model cho chuỗi sự kiện khai mạc - bế mạc Festival mùa hạ Huế 2025; Vedette show “Chạm”… Ở mỗi vai trò, Bảo Ngọc đều toát lên sự tự tin, bản lĩnh - điều hiếm thấy ở một học sinh tiểu học.

Trong hành trình của mình, cô học trò Trường Tiểu học Lê Lợi còn là sứ giả lan tỏa yêu thương khi luôn tích cực tham gia và trực tiếp tổ chức nhiều dự án thiện nguyện ý nghĩa thông qua quỹ thiện nguyện mang tên em, như: Chương trình hướng về miền Trung thân yêu - hỗ trợ sách vở, nhu yếu phẩm cho bà con vùng lũ Quảng Trị; “Trung thu đoàn viên” dành cho bệnh nhi tại Bệnh viện Trung ương Huế; trao học bổng, đồng phục cho học sinh vùng cao Hướng Hóa - Quảng Trị; tổ chức Trung thu cho học sinh tại 7 điểm trường miền núi Quảng Trị…

Không chỉ nổi bật ở các hoạt động thể thao, nghệ thuật, thiện nguyện…, Bảo Ngọc còn sớm bộc lộ năng lực học tập toàn diện ngay từ những năm đầu tiểu học. Bên cạnh học đều các môn, từ lớp 1 đến lớp 3, Bảo Ngọc đã “kịp” gặt hái nhiều “trái ngọt” rất ấn tượng ở các kỳ thi, như: HCV Olympic toán Thái Lan - Vòng Quốc gia năm 2025; HCV Olympic toán học Hong Kong BBB - Vòng Quốc gia năm 2025; HCV Olympic toán học Đông Nam Á SEAMO - Vòng Quốc gia năm 2025… cùng hơn 30 giải thưởng ở các cuộc thi như: Trạng nguyên tiếng Việt, VioEdu, vẽ tranh, viết văn… ở các cấp học.

Hỏi về bí quyết giúp Bảo Ngọc xuất sắc, chị Hà Thị Hằng khẳng định: Việc học của Bảo Ngọc luôn diễn ra nhẹ nhàng, được lồng ghép theo hình thức “chơi mà học” và quan trọng là xuất phát từ chính niềm yêu thích của cháu. Thực tế, thời gian Bảo Ngọc ngồi vào bàn học mỗi ngày không nhiều, phần lớn kiến thức được tích lũy qua những cuộc trò chuyện, những câu hỏi bất chợt, những ván cờ hay hoạt động nghệ thuật mà con đam mê.

***

Có lẽ bây giờ còn quá sớm để định hướng tương lai, nhưng bên cạnh ước mơ trở thành một nhà giáo hoặc một MC truyền hình, thì cờ vua - như chia sẻ của Bảo Ngọc - là “đối tượng” sẽ được cô nữ sinh nhí này “theo đuổi”.